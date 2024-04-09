Чудо-камбэк «Автомобилиста», Чалов переподписал контракт с ЦСКА. Главное к вечеру

«Автомобилист» выиграл матч с «Металлургом», проигрывая 0:3 по его ходу, Фёдор Чалов продлил контракт с ЦСКА, Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу, а «Салават Юлаев» собирается раскошелиться на игрока системы «Вегаса». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 апреля.

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ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе

«Выбора не было». Глава УЕФА — об отстранении России

ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым

Хоккей

«Автомобилист» отыграл три шайбы и вырвал победу на последних секундах матча с «Металлургом»

«Салават Юлаев» подпишет контракт с Ремпалом на 90 млн рублей за сезон

Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по сезонам с 25+ заброшенными шайбами

Теннис

Сафиуллин с разгромным счётом проиграл Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться в тур

Бокс/ММА

Аспиналл рассказал, почему не хочет драться с Ганом

Шон Стрикленд отказался от поединка с Пауло Костой

Баскетбол

Домантас Сабонис: мой отец запретил мне играть за сборную Испании

Nike представил логотип предполагаемой линейки Виктора Вембаньямы

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Motorsport: машины 2026 года почти неуправляемые, пилотов разворачивало на прямых

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The Times: правительство Великобритании поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже

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