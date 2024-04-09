Чудо-камбэк «Автомобилиста», Чалов переподписал контракт с ЦСКА. Главное к вечеру
«Автомобилист» выиграл матч с «Металлургом», проигрывая 0:3 по его ходу, Фёдор Чалов продлил контракт с ЦСКА, Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу, а «Салават Юлаев» собирается раскошелиться на игрока системы «Вегаса». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 апреля.
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