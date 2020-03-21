Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

К этому моменту коронавирусом заразились как минимум 123 спортсмена или человека, связанного со спортом. Среди них больше всего испанцев и итальянцев.



Заразилось – 123 (31 – Испания, 24 – Италия, 11 – Великобритания, 7 – Германия, 7 – США, 5 – Россия, 5 – Франция, 3 – Аргентина, 2 – Бразилия, 2 – Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 – Португалия, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия, 1 – Япония; национальность остальных заболевших не указывается).



По видам спорта: 86 – футбол, 21 – баскетбол, 6 – велоспорт, 2 – Формула-1, 2 – хоккей, 1 – теннис, 1 – лыжные гонки, 1 – лёгкая атлетика, 1 – волейбол; 2 – спортивные журналисты.



Умерло — 6 (2 – Иран, 3 — Испания, 1 — Португалия), 4 — футбол, 2 – журналисты.



Вылечилось — 9.

Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.



Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.



1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.



Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке чемпионата НБА.

11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди.



12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.



13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.



15 марта вирус добрался до «Валенсии» Дениса Черышева. Сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Их фамилии не называются.



16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.

18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.



20 марта стало известно, что два испанских спортивных журналиста скончались от коронавируса.

20 марта зафиксировано заражение коронавирусом форварда английского «Вест Бромвича» Чарльза Остина.