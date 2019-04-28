Кокорину и Мамаеву могут дать по 5 лет. Прокурор попросит реальный срок

«Барселона» победила «Леванте» и стала чемпионом Испании



В 35-м туре испанской Примеры «Барселона» принимала «Леванте». Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился победой сине-гранатовых со счётом 1:0.



Единственный гол во встрече был забит на 62-й минуте. Его автором стал нападающий Лионель Месси, вышедший на поле на замену в начале второго тайма.



«Барселона», набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры. Сине-гранатовые финишировали первыми в чемпионате Испании в 26-й раз в своей истории. При этом каталонцам удалось защитить титул после триумфа в прошлом сезоне.



В оставшихся трёх турах Примеры «Барселоне» предстоит сыграть с «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром». В Лиге чемпионов сине-гранатовые встретятся в полуфинале с «Ливерпулем».

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Гол Роналду принёс «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»



В матче 34-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, отличившийся на 7-й минуте после передачи нападающего Маттео Политано. Ничью «Ювентусу» принёс форвард Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота миланской команды в середине второго тайма, голевой пас отдал хавбек Миралем Пьянич.



«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Интер» (62) занимает третье место.

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне



Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:1).



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», этот мяч стал для 34-летнего португальского футболиста 600-м в карьере на клубном уровне. Из них пять голов Роналду забил за лиссабонский «Спортинг», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал». За «Ювентус» форвард успел отличиться 27 раз.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала». Сумма трансфера превысила € 100 млн.

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби



В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Шальке-04». Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2.



На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце. Спустя четыре минуты «Шальке» сравнял счёт усилиями хавбека Даниэля Калиджиури, реализовавшего пенальти. На 28-й минуте гости повели в счёте после гола защитника Салифа Сане.



На 60-й минуте «Боруссия» осталась в меньшинстве – с поля был удалён нападающий Марко Ройс. Уже спустя две минуты «Шальке» забил вновь – дубль оформил Калиджиури. Спустя ещё три минуты хозяева остались вдевятером – поле покинул нападающий Мариус Вольф. На 85-й минуте «шмелям» удалось сократить отставание усилиями полузащитника Акселя Витселя, однако уже спустя минуту форвард гостей Брил Эмболо установили итоговый счёт матча – 2:4.

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«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в домашнем матче АПЛ



В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио, отправивший мяч в ворота «Тоттенхэма» с подачи форварда Марко Арнаутовича на 67-й минуте. Таким образом, «Вест Хэм» прервал безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.



«Вест Хэм» набрал 46 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (70) — на 3-м месте в таблице чемпионата Англии.

Адвокат К. Кокорина: прокурор попросит реальный срок — 5 лет лишения свободы



Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, поделился мнением относительно исхода судебных слушаний по делу своего подзащитного, его старшего брата Александра, футболиста «Зенита», и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«Лично я оцениваю результаты слушаний крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-розыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же самое главное — это необъективные допросы свидетелей.



Какое наказание может попросить гособвинитель? Оно будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведёт себя во время нашего процесса, предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идёт о пяти годах лишения свободы", — цитирует Барика RT на русском.

«Ростов» на выезде не сумел обыграть «Анжи»



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, отправивший мяч в ворота махачкалинской команды на 35-й минуте. В конце второго тайма счёт сравнял хавбек «Анжи» Камиль Закиров.



«Ростов», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (20) — 15-е.

Глушаков покинет «Спартак» летом. Комбаров, вероятно, тоже



По информации «Чемпионата», по итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с рядом опытных футболистов. В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи спортивные показатели не устраивают клуб. Также есть вероятность ухода левого защитника Дмитрия Комбарова, однако если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых сценариях ещё может остаться в клубе.



Контракты игроков действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам определённую компенсацию. По различным данным, она составит порядка 3 млн евро Глушакову и 2,3-2,5 млн – Комбарову.



Напомним, накануне официальный сайт «Спартака» выступил с программным заявлением, в котором анонсировал кардинальное обновление команды в будущем сезоне.

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«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо



По информации «Чемпионата», летом «Спартак» планирует продать нескольких футболистов, которые либо категорически не устраивают тренерский штаб, либо являются дорогостоящим активом.



Принято принципиальное решение по Ханни: 28-летний алжирский футболист потерял доверие Кононова и в трёх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе. Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя, а также Тимофеева и Ананидзе, которые зимой уехали в аренду в «Крылья Советов».



При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).

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ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»



Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА выкупил защитника Игоря Дивеева у «Уфы».



Дивеев — воспитанник «Уфы». За основную команду он дебютировал в 2018 году. В конце февраля 2019 года ЦСКА арендовал 19-летнего футболиста до конца нынешней кампании.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь провёл 8 матчей. В его активе один гол. В выездной игре 24-го тура с московским «Локомотивом» (1:1) защитник получил закрытую черепно-мозговую травму в столкновении с партнёром по команде Якой Бийолом.

Источник: Погба согласовал условия личного контракта с «Реалом»



Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает AS.



По информации издания, 26-летний хавбек «красных дьяволов» уже согласовал со «сливочными» условия личного контракта. В случае перехода в «Королевский клуб» француз будет зарабатывать € 12 млн в год. Это на € 2 млн больше, нежели его нынешний оклад после вычета налогов. Футболист рассчитывает, что его трансфер состоится до старта предсезонной подготовки.



В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Погба в 44 матчах 16 результативных ударов и 11 голевых передач. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества сторон ещё на 12 месяцев.