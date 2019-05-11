Неймар может покинуть «ПСЖ», ФФФ дисквалифицировала бразильца на 3 матча

«Анжи» вылетает из РПЛ, Куман может сменить Вальверде в «Барселоне», а «Локомотив» Сёмина громит в Москве «Рубин» Бердыева.

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Французская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара на три матча за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти).

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Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Так же стало известно, что Неймар рассматривает вариант со сменой команды. Ранее бразилец принял решение продолжить выступать за действующих чемпионов Франции, но в последнее время всё больше склоняется к уходу из клуба, сообщает Le10sport.com.



По информации издания, Неймар недоволен, что «ПСЖ» не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Кроме того, 27-летнему форварду не нравится, как играет команда в последние недели.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года. Соглашение бразильца с парижанами рассчитано до конца сезона-2021/22.

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Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es. По информации издания, одним из претендентов на эту должность является Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов. Он шесть лет играл за каталонцев, а также два года работал в тренерском штабе. Кроме того, руководство испанского клуба рассматривает вариант с наставником «Аякса» Эриком тен Хагом.

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Совет директоров «Барселоны» проведёт собрание после финала Кубка Испании (25 мая) и обсудит судьбу Вальверде. При нём каталонцы два года подряд вылетают из плей-офф Лиги чемпионов, имея после первого матча преимущество в три мяча.

Погребняк спас «Урал» от поражения в матче с «Оренбургом»

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал екатеринбургский «Урал». Матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника хозяев Адесойе Ойеволе. На 72-й минуте «Оренбургу» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Алексея Сутормина. Под занавес встречи, на 87-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Артёма Галаджана. От поражения «Урал» спас гол форварда Павла Погребняка на 6-й компенсированной минуте.

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«Динамо» и «Ростов» разошлись миром в 28-м туре РПЛ

Сегодня, 10 мая, «Динамо» на стадионе «Арена Химки» принимало «Ростов» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Командам так и не удалось открыть счёт и встреча в итоге завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что на 84-й минуте травму получил защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, которого унесли с поля на носилках, поэтому гостям пришлось доигрывать матч вдесятером.



После этого матча в активе бело-голубых теперь 31 очко, и с этим показателем они по-прежнему занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 12-е место. У подопечных Валерия Карпина теперь 38 баллов, и они смогли обойти в таблице «Оренбург», поднявшись на седьмую позицию.

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«Анжи» вылетел из Премьер-Лиги в ФНЛ

«Анжи» потерпел поражение со счётом 0:1 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Махачкалинцы потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ. Следующий сезон клуб проведёт в Футбольной национальной лиге.

Сейчас «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В двух оставшихся встречах команда Магомеда Адиева 20 мая в Казани сыграет с местным «Рубином», а 26 мая дома примет «Урал» из Екатеринбурга.

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Напомним, в прошлом сезоне «Анжи» вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею». Махачкалинский клуб сохранил прописку в Премьер-Лиге после того, как пермский «Амкар» прекратил существование из-за резкого сокращения финансирования.

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«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Рубином». Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена», победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:0.

Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Вячеслава Подберёзкина на Алексее Миранчуке. Через 7 минут Фёдор Смолов с передачи Рифата Жемалетдинова закрепил преимущество «железнодорожников». На 55-й минуте гости остались в меньшинстве — за второе предупреждение с поля был удалён Подберёзкин. На 73-й минуте Гжегож Крыховяк забил третий мяч в ворота казанского клуба. На 83-й минуте «Рубин» мог сократить отставание в счёте, однако Игорь Коновалов не реализовал пенальти. Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, автором гола стал Хвича Кварацхелия.

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Кикнадзе: Денисов? Мы обратились за разъяснениями, что всё-таки происходит

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы над «Рубином» прокомментировал ситуацию с Игорем Денисовым.

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«У меня по Игорю Денисову информации не сильно больше, чем сообщил главный тренер. Игорь на бюллетене, который открыт. Обратились за разъяснениями, что всё-таки происходит. Как только будет информация — сразу поделимся. По состоянию на сегодня есть информация, что Игорь болен», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.