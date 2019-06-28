€ 5 млн за Черышева. «Вильярреал» продал полузащитника сборной России

Трансферные слухи со всей Европы, слабоумие для Сарри и переход Бузовой в «Барселону» — в футбольном дайджесте четверга.

Президент «Лиона»: через 8 дней Н'Домбеле будет стоить уже € 80 млн



Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о ситуации с полузащитником Тангаем Н'Домбеле, который в это летнее трансферное окно может сменить клуб.



«Если я подожду ещё 8 дней, цена увеличится до € 80 млн. «Тоттенхэм» сделал нам стартовое предложение в размере € 45 млн. Мы начали обсуждать трансфер. Но уверяю вас, ничего ещё не решено. Мы не спешим.

Тангай показал свои качества в национальной команде Франции. Он один из наших лучших игроков. Сколько он стоит? Не знаю, но точно не € 45 млн», — приводит слова президента «Лиона» RMC Sport.

«Тоттенхэм» близок к первому трансферу за 1,5 года. В клубе ждут «нового Канте» Также «шпоры» завершают переговоры с 18-летним юнцом из «Лидса».

Малиновский близок к переходу в «Сампдорию» за € 12 млн



Руководство «Сампдории» продвинулось в переговорах с «Генком» о приобретении полузащитника Руслана Малиновского, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Ранее Малиновского хотела купить «Аталанта», но интерес клуба из Бергамо уменьшился в последние дни. «Сампдория» воспользовалась ситуацией и сейчас близка к трансферу.



Официально о сделке могут объявить уже на следующей неделе. Ожидается, что за украинского полузащитника «Сампдория» заплатит € 12 млн плюс бонусы.



В минувшем сезоне Руслан помог «Генку» стать чемпионом Бельгии. В 37 матчах турнира 26-летний игрок забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Кто такой Руслан Малиновский, который близок к переходу в «Спартак» Он – украинец, и это очень интересно.

«Вильярреал» согласился продать Черышева «Валенсии» за € 5 млн



«Вильярреал» и «Валенсия» согласовали трансфер российского вингера Дениса Черышева, утверждает Marca.



По информации источника, «летучие мыши» могли выкупить контракт 28-летнего игрока по истечению срока аренды за € 7 млн. Однако «Валенсии» удалось договориться с «Вильярреалом» о снижении суммы трансфера до € 5 млн. В «жёлтой субмарине» не рассчитывали в новом сезоне на россиянина, поэтому решили принять предложение.



Напомним, Черышев выступал за «Валенсию» в минувшем сезоне на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач в турнирах на клубном уровне. Его контракт с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2021 года. В настоящее время вингер восстанавливается после травмы колена.

Черышев сыграет в Лиге чемпионов. Если останется в «Валенсии» О главных футбольных событиях дня читайте в нашем обзоре новостей.

Гол Мартыновича принёс «Краснодару» победу над ЦСКА в матче турнира в Австрии



В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с московским ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».



Единственный гол в игре был забит на 45+1-й минуте. Вандерсон выполнил навес с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда защитник «Краснодара» Александр Мартынович пробил головой точно в угол ворот.

В следующем туре международного турнира в Австрии «Краснодар» сыграет с «Ростовом», а ЦСКА в московском дерби встретится со «Спартаком».

ЦСКА проиграл «Краснодару». И теперь разыграет со «Спартаком» последнее место В этой игре было очень много стыков и повреждений, но всего один гол.

УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке еврокубков



Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке в европейских клубных турнирах.



«После решения, принятого исполкомом УЕФА в январе 2014 года, было решено, что команды из Грузии и России могут вновь сыграть друг против друга. У нас нет никаких планов изменить это решение», — приводит слова пресс-службы УЕФА «РБК-Спорт».



После военного конфликта в 2008 году в Грузии в УЕФА приняли решение о разведении по разным корзинам при жеребьёвках турниров с участием сборных и клубных турниров команд из Грузии и России. В 2014 году это ограничение было снято.



Напомним, ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

«Действия грузинских футболистов – провокация. Футбол должен быть вне политики» Также президент РФС Александр Дюков рассказал про лимит, VAR и расширение РПЛ.

Каррера — об увольнении: выбор руководства «Спартака» был неправильным



Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об уходе из московского клуба в 2018 году.



«Я не чувствую себя обманутым, но, к сожалению, таков футбол. Вы можете выиграть 10 матчей подряд, но если результаты не будут получены, то вас могут уволить. Однако считаю, что выбор руководства был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы сменить курс, улучшить игру и позицию в турнирной таблице», — цитирует итальянца ITASportPress.

Федун: Каррера для меня – номер один, но при нём команда зашла в тупик Вторая часть интервью с владельцем «Спартака» — о том, как принимались непопулярные решения и почему Олег Кононов остался главным тренером.

Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»



Спонсор футбольного клуба «Барселона» компания Beko предложила российской певице Ольге Бузовой пожить два дня в качестве футболиста каталонского клуба.



«Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 млн людей, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона», — говорится в «инстаграме» Beko.



Бузова приняла вызов и с 29 июня примерит на себя роль профессионального футболиста.



«Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку», — написала Бузова в комментариях.

«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.

Защитник Ботака, не перешедший в «Торпедо» из-за фанатов, стал игроком «Луча»



Владивостокский «Луч» в официальном клубном «инстаграме» объявил о переходе центрального защитника московского «Велеса» Джо Ботаки.



Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются. Прошлым летом Ботака был близок к переходу в «Торпедо», но его трансфер сорвался из-за протестов болельщиков московского клуба, которых смутил тёмный цвет кожи новичка команды.



20-летний Ботака является воспитанником «Торпедо». В минувшем сезоне он принял участие в шести матчах за «Велес». Также выступал за такие команды, как «Солярис», «Локомотив-М» и «Локомотив-Казанка».



Ботака — россиянин конголезского происхождения. В ближайшее время футболист может выступить за студенческую сборную России на летней Универсиаде в Неаполе.

В «Торпедо» перешёл темнокожий защитник из «Локо». И понеслось Возвращаемся в реалии нашего футбола.

Главный нарколог РФ предрёк Сарри слабоумие из-за выкуривания 60 сигарет в день



Главный психиатр-нарколог Минздава РФ Евгений Брюн прокомментировал слова наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри, который рассказал, что выкуривает по 60 сигарет в день.



«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то необязательно лёгких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря. Остатки смолы проглатываются, а это канцероген, который может осесть где угодно. Где слабое место, там и рванёт. Также никотин вызывает спазмы сосудов.

Что касается возможности Сарри бросить курить, такой шанс есть у всех. Нужна мотивация. Проблема в том, что люди не хотят отказываться от привычных ядов и злоупотребляют табаком, алкоголем или наркотиками. Задача профилактики заключается в том, чтобы убедить человека, замотивировать его. Сколько людей говорит не есть гамбургеры – а все едят. С курением то же самое. То, что Сарри не скрывает свою любовь к сигаретам, — пропаганда курения. Любой курильщик, любой потребитель алкоголя или наркотиков самим фактом своего существования рекламирует и пропагандирует употребление. Чем заметнее в медиапространстве, тем больше он пропагандирует. Грешишь – так уж греши про себя, а не распространяй, не хвастайся.



Это бравада любого наркомана и алкоголика: «Я могу спокойно выпить бутылку или выкурить три пачки и здоров». А в какой-то момент он умирает. Был знаменитый артист, который рекламировал марку сигарет – а в итоге умер от рака. Заболев онкологией, он перечеркнул всю свою рекламу. А гениальный актёр Юл Бриннер, бывший наш соотечественник, умирая от рака, записал видеообращение к народам мира: «Не курите!» К сожалению, такие обращения на большую часть населения не действуют», — сказал Брюн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Тренер Роналду выкуривает 60 сигарет в день. Сарри, ты ещё жив? «Ему грозит слабоумие!» — считает главный нарколог России.

«МЮ» не будет покупать Магуайра, которого «Лестер» оценил в € 113 млн



Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.



По данным источника, руководство манкунианцев приняло решение отказаться от трансфера игрока из-за его высокой стоимости. «Манчестер Юнайтед» предлагал за футболиста € 67 млн, но «Лестер» хотел получить за него € 101 млн, а также € 12 млн в виде бонусов. Таким образом, единственным претендентом на Магуайра остался «Манчестер Сити», но неизвестно, согласятся ли «горожане» на требования «Лестер Сити».