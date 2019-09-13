Каррера в Москве. Им интересуются «Оренбург», «Рубин» и даже «Динамо»

У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале»



Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана. У французского специалиста больше нет неограниченного кредита доверия в клубе, сообщает AS.



На это повлияли плохие результаты, некоторые тактические и технические решения, а также сомнения по поводу формирования состава.



После возвращения Зидана в марте 2019 года «Реал» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения. По информации издания, руководство «сливочных» рассматривает такие результаты как неудовлетворительные.



Многие недовольны тем, что Зинедин позволил уйти из клуба Маркосу Льоренте, Серхио Регилону, Дани Себальосу и Кейлору Навасу. Специалиста винят также в недостаточном доверии к Винисиусу Жуниору.



Сообщается, что боссы клуба были очень злы на Зидана из-за поражения со счётом 3:7 в матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Атлетико».



Ряд претензий к Зинедину связан с тактикой, поскольку в нынешнем сезоне он использовал три разные схемы в трёх матчах испанской Примеры.

Очередная жертва Погба. Зидан близок к уходу из «Реала» Интриги мадридского двора, гол-шедевр из лучшей лиги мира и раздел имущества семьи Глушаковых — в футбольном обзоре среды.

«ПСЖ» был готов заплатить за Погба € 150 млн, но трансфер сорвался из-за Неймара



Руководство «Пари Сен-Жермен» в минувшее летнее трансферное окно могло приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Calciomercato.it.



«ПСЖ» договорился о трансфере с «красными дьяволами», но сделка сорвалась из-за того, что парижане не смогли продать нападающего Неймара каталонской «Барселоне».



Напомним, минувшим летом приобрести Погба пытался также мадридский «Реал». На трансфере француза лично настаивал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, но президент клуба Флорентино Перес не захотел платить большую сумму за хавбека.

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М. Кержаков: нормально примем Кокорина. А как должны его принять? Как вертухаи?



Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном возвращении в команду форварда Александра Кокорина.



«Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернётся на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок, получил наказание, испил чашу. Всё, можно всё забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».

Когда Кокорин и Мамаев смогут играть в футбол? Отвечаем на самый главный вопрос этого дня.

Каррера прокомментировал слухи о контактах с «Оренбургом», «Динамо» и «Рубином»



Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о своём возможном возвращении к работе в России.



«То, что было реально возможно, — это работа в Иране. Там, куда в итоге поехал Андреа Страмаччони. Было два предложения из Ирана, которые могли бы быть интересными с финансовой точки зрения, но не с творческой. Поэтому данную идею я оставил. Были и ещё предложения из-за пределов Италии.



Были ли контакты с «Оренбургом», «Динамо» и «Рубином»? Нет. Не контактировал ни с кем. Это были просто слухи в СМИ", — приводит слова Карреры Sport24.

Томас Цорн: с Каррерой «Спартак» контактировать не намерен Первая часть интервью – о тренерах, расизме, трансферах и Шюррле.

Зинченко — самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt



Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подорожал до € 100 млн. Увеличилась также стоимость вингера «Арсенала» Николя Пепе (€ 75 млн) и защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра (€ 70 млн).



Стоимость защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко теперь оценивается в € 30 млн. 22-летний футболист стал самым дорогим украинцем, опередив вингера «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко (€ 20 млн) и вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова (€ 20 млн).



Самые дорогие игроки АПЛ по версии Transfermarkt



1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 150 млн

2. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — € 150 млн

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 140 млн

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — € 130 млн

5. Садио Мане («Ливерпуль») — € 120 млн

6. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — € 100 млн

7. Н'Голо Канте («Челси») — € 100 млн

8. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 100 млн

9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — € 100 млн

10. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур») — € 100 млн

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — € 100 млн.

Источник: Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»



Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик помогал финансово украинской армии во время выступлений за московский клуб, утверждает YouTube-канал «Бомбардир».



Согласно информации источника, 35-летний футболист ранее не афишировал свои действия, так как не считал это нужным. О помощи игрока, которую он оказывал украинской армии, стало известно после его конфликта с фанатами «Волыни».

Аршавин: Крала купили за 900 тыс., «Спартаку» продали за 12 млн. Резкий прогресс



Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о подписании «Спартаком» полузащитника «Славии» Алекса Крала.



«Узнал, что его год назад купили за € 900 тыс., а в «Спартак» продали за € 12 млн. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



Крал является воспитанником «Славии». За пражский клуб провёл около 30 матчей, стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Также хавбек выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии Крал принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

«Как скаут ЦСКА – не подписал бы Крала». Профи – о трансферах Селекционер ЦСКА Андрей Мовсесьян пообщался с болельщиками.

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной»



Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.



Недовольство красно-белых вызвала запись в «твиттере» Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер», в котором им противостояли «армейцы». В первом тайме встречи между нападающим «Спартака» Луисом Адриано, ныне выступающим в Бразилии, и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки, в результате которых россиянин был удалён с поля.



Малосолов отреагировал на инцидент следующим постом: «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».



По итогам рассмотрения заявления, подписанного лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично»).

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.

Чалов — победитель голосования за лучшего молодого футболиста России



«Чемпионату» стали известны итоги голосования в номинации на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года.



Победителем голосования стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, получивший 68 баллов. Вторую и третью строчки поделили футболисты «Краснодара» – вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов. Оба получили по 48 баллов.



Итоги голосования:



1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 68 баллов

2-3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 48

2-3. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 48

4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 40

5. Николай Рассказов («Спартак») – 13

6-8. Иван Обляков (ЦСКА) – 12

6-8. Иван Игнатьев («Краснодар») – 12

6-8. Александр Максименко («Спартак») – 12

9. Роман Евгеньев («Динамо») – 4

10. Артём Галаджан («Оренбург») – 3

11-14. Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал») – 1

11-14. Вячеслав Грулёв («Динамо») – 1

11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 1

11-14. Даниил Уткин («Краснодар») – 1



Участие в голосовании приняли 44 российских футболиста старше 28 лет, проведшие несколько сезонов в Российской Премьер-Лиге.

«Вы-зы-вай»! Предъявим Черчесову за Шапи и Чалова Вперёд, диванные, на защиту сборной России!

У Ари украли часы на 23 млн рублей



У нападающего «Краснодара» и сборной России Ари украли часы общей стоимостью 23 млн рублей, подозреваемый уже задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк



«Сотрудниками УМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту. По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов города Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.



Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. С целью установления фактических обстоятельств происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый.



В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — цитирует Волк пресс-служба МВД России.