18 топ-событий воскресенья: битва за титул МЛС, «Краснодар» — ЦСКА и КМ по биатлону

За чем следить 10 декабря: много футбола, хоккея и баскетбол!

Посмотреть все события 10 декабря в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏆 ⚽️ 00:00: «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес», МЛС, финал

Интрига: кто заберёт титул чемпиона МЛС?

«Коламбус» идёт к первому золоту МЛС в истории. Команда прошла тяжёлый путь в плей-офф, чтобы в финале встретиться с действующим чемпионом – «Лос-Анджелесом». «Коламбус» обыграл «Атланту», «Орландо» и «Цинциннати». «Лос-Анджелес» оказался сильнее «Ванкувера», «Сиэтла» и «Хьюстон Динамо». Остался всего один шаг до титула. Кто сделает его?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Александр Овечкин прервать восьмиматчевую безголевую серию?

В прошлом матче с «Далласом» капитан «Вашингтона» наконец-то набрал 1500-е очко в НХЛ, ассистировав Дилану Строуму при игре в большинстве. Теперь все ждут от Овечкина голевых свершений, а с этим у 38-летнего форварда пока проблемы. Александр не забивал уже восемь матчей подряд, выдав такую сухую серию пятый раз в карьере. Сможет ли легендарный россиянин прервать засуху в игре с лидерами Востока?

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли Никита Кучеров новую результативную серию?

Лучший бомбардир нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги набирал очки на протяжении 11 матчей подряд и успел установить рекорд «Тампы» по продолжительности серии игр с голевыми передачами. Однако выезд в Нэшвилл получился неудачным — Кучеров остался без результативных действий, а «молнии» крупно проиграли «Предаторз» и выпали из зоны плей-офф. Чтобы вернуть команду в кубковую восьмёрку, Никита должен начинать вновь набирать очки.

Кучеров продолжает переписывать историю НХЛ: Кучеров стал автором уникального рекорда среди всех вингеров ХХI века

🥊 7:00: Девин Хейни — Реджис Прогрейс, бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Интрига: Хейни отказался от всех четырёх поясов, но быстро повесит на плечо новый?

Девин Хейни – непобеждённый американец, который сначала зачистил лёгкий вес, а теперь решил перебраться в новый дивизион. Он идёт с рекордом 30-0 (15 KO), буквально не замечая соперников на своём пути. Но теперь боксёра ждёт противостояние с опасным соотечественником – Реджисом Прогрейсом. Его статистика также выглядит впечатляюще – 29-1 (24 KO), а нокаутирующая мощь наводит страх на оппонентов. На пресс-конференции Девин и Реджис уверяли, что дело точно не дойдёт до судейского решения! Ждём яркий финиш?

🏀 13:30: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: кто окажется сильнее в битве лидеров ЕЛ?

Главный матч недели и один из самых главных матчей месяца покажет нам противостояние между первым и вторым местом в таблице. Первая игра оппонентов в нынешнем сезоне осталась за ЦСКА, но «Зенит» уже успел набрать форму и дождаться возвращения в строй травмированных баскетболистов. Сейчас петербургский клуб по уровню гораздо выше, чем был тогда, в начале октября. Подопечные Хавьера Паскуаля выиграли семь последних своих встреч, а армейцы, в свою очередь, – последние пять. Чья победная серия прервётся?

Паскуаль — о возвращении Эртеля и Мормана: Хавьер Паскуаль высказался о возвращении в строй легионеров «Зенита» Эртеля и Мормана

🎯 13:30: Кубок мира по биатлону, мужская эстафета

Интрига: сможет ли кто-то остановить норвежцев?

На этапе Кубка мира в Эстерсунде сборная Норвегии выиграла очередную эстафету, несмотря на то что и Йоханнес Бё был не в лучшей форме, и Стурла Легрейд усилить четвёрку не мог и даже в состав не попал. А сейчас ситуация иная: братья Бё набирают ход, Легрейд тоже добрался до личной медали, да и четвёртого в состав найти несложно. Куда сложнее найти норвежцам достойных конкурентов. Понятно, что потягаться с ними могут шведы, французы или немцы, но только в том случае, если проведут идеальную гонку, а Норвегия при этом не избежит ошибок.

⚽️ 14:00: «Факел» — «Динамо», РПЛ, 18-й тур

Интрига: «Динамо» завершит первую часть сезона в топ-3?

«Динамо» набрало мощный ход в РПЛ. Команда Марцела Лички занимает третье место, всего на четыре очка отставая от лидирующего «Краснодара». Бело-голубые включились в чемпионскую гонку. Красиво завершить первую часть сезона можно в Воронеже. «Факел» в последних трёх турах не побеждает, хотя ранее шёл классно после назначения Сергея Ташуева. Кто окажется удачливее? «Факел» уйдёт на паузу довольным либо «Динамо» останется близко к лидеру?

🏐 16:00: «Факел» — «Локомотив», Суперлига (м), 9-й тур

Интрига: Новосибирск стремится задержаться на первой строчке Суперлиги

После уверенного старта и лидерства в чемпионате России «Факел» постепенно опускается вглубь таблицы — парни из Нового Уренгоя уже восьмые. Не задались последние игры с топами лиги — «Зенитом» из Казани и «Динамо». Но впереди ещё одни гранды — из Новосибирска, которые хотят закрепить преимущество после встречи с хозяевами.

🎯 16:15: Кубок мира по биатлону, женская эстафета

Интрига: готова ли Ханна Эберг расправиться с норвежками?

Как и в первой мужской эстафете сезона, первую женскую выиграла сборная Норвегии. Во многом из-за того, что стрельбу на своём этапе завалила лидер сборной Швеции Ханна Эберг. Одна из лучших биатлонисток мира не справилась с нервами и упустила золото для своей команды. Нет никаких сомнений, что в Хохфильцене она будет намного злее из-за неудачи недельной давности и, если подруги по команде не подведут, попробует расправиться с норвежками на финише. В борьбу за золото при удачном раскладе могут вклиниться также Германия и Франция, но, кажется, именно противостояние Норвегии и Швеции станет на втором этапе ключевым.

⚽️ 17:00: «Эвертон» — «Челси», АПЛ, 16-й тур

Интрига: обретёт ли «Челси» стабильность?

«Челси» в текущем сезоне переживает не лучшее время. Команда занимает 10-е место в таблице, уже на 11 очков отставая от зоны Лиги чемпионов. «Эвертон» после снятия 10 очков из-за финансовых проблем быстро выбрался со дна. «Ириски» выпрыгнули на 17-е место. Сейчас команда Шона Дайча находится в неплохой форме. Так что «Челси» будет тяжело выиграть в Ливерпуле. Однако, учитывая нестабильность лондонцев, от них можно ждать чего угодно.

⚽️ 17:00: «Страсбург» — «Гавр», Лига 1, 15-й тур

Интрига: Кузяев поможет «Гавру» обыграть команду Виейра?

«Гавр» идёт в середине таблицы Лиги 1. Команда, за которую выступает Далер Кузяев, чувствует себя комфортно. А впереди выезд в Страсбург к команде Патрика Виейра. «Страсбург» не побеждает на протяжении восьми туров, занимая 14-е место. У «Гавра» есть все шансы одержать победу даже в гостях, а у Кузяева – набрать результативные баллы. Кто из клубов сможет набрать три очка?

⚽️ 17:30: «Штутгарт» — «Байер», Бундеслига, 14-й тур

Интрига: «Штутгарт» остановит ещё не уступавший в текущем сезоне «Байер»?

«Байер» — главная сенсация Бундеслиги. Команда возглавляет таблицу, в 13 турах одержав 11 побед и дважды сыграв вничью. Но и «Штутгарт» серьёзно удивляет, занимая третье место. Теперь команды встретятся между собой. Леверкузенцы показывают крутой футбол, но атакующая сила «швабов» способна создать гостям кучу проблем. Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси забил уже 16 голов в 11 играх! Невероятная статистика. Получится у него огорчить «Байер» Алонсо и нанести гостям первое поражение в сезоне? Или леверкузенцы продолжат классную серию без проигрышей?

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм» — «Ньюкасл», АПЛ, 16-й тур

Интрига: какая из команд преодолеет кризис?

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» переживают не лучшее время. «Шпоры» потерпели четыре поражения в пяти матчах, а «сороки» уступили в последней встрече. Да и ситуация с травмами у команд, мягко говоря, не лучшая. В таблице команды разделяет всего одно очко. Так что предстоящий матч – важный для обоих клубов. «Тоттенхэм» может прервать неудачную серию, а «Ньюкасл» — обогнать «шпор» и подняться выше в таблице.

⚽️ 19:45: «Краснодар» — ЦСКА, РПЛ, 18-й тур

Интрига: «Краснодар» уйдёт на зимнюю паузу лидером РПЛ?

«Краснодар» потерпел всего два поражения в текущем сезоне РПЛ. И одно из них — от ЦСКА. Но команда Владимира Ивича все равно возглавляет турнирную таблицу. Уйти на первом месте на перерыв «Краснодар» может по итогам матча с ЦСКА. Хотя армейцы также мотивированы победить, чтобы приблизиться к лидерам и весной, возможно, включиться в чемпионскую гонку. Нас ждёт крутой матч. Хорошо, что встреча пройдёт в Краснодаре: команды не будут страдать от мороза. И сконцентрируются только на футболе.

⚽️ 19:45: «Балтика» — «Рубин», РПЛ, 18-й тур

Интрига: «Рубин» не отстанет от лидирующей группы перед паузой?

«Рубин» на протяжении шести туров не проигрывал, но в последней встрече уступил в гостях «Динамо». Однако казанцы могут закончить первую часть сезона на позитиве. Команда Рашида Рахимова отправляется в гости к «Балтике». Калининградцы идут на 15-м месте, находясь в зоне прямого вылета. В лучшем случае «Балтика» поднимется в зону стыков. Но даже это станет приятной новостью для команды Игнашевича. А «Рубин» в случае победы не отстанет от группы, борющейся за медали.

🏒 21:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 декабря 2023, воскресенье. 21:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет российское атакующее трио «Коламбуса»?

Последний матч «Блю Джекетс», который они провели дома с «Сент-Луисом», стал бенефисом русского звена «мундиров» — Дмитрий Воронков сделал очередные два ассиста, Егор Чинахов выдал самый результативный матч в НХЛ, набрав три очка, а Кирилл Марченко побил рекорд Рика Нэша по скорости достижения отметки в 30 шайб в истории франшизы. Ворота «Флориды» защищает Сергей Бобровский, который нейтрализовал другого россиянина Евгения Малкина и его «Питтсбург». Справится ли Сергей с набирающим обороты русским трио?

Главный тренер «Блю Джекетс» высоко отзывается о русской тройке: Венсан: звено Воронкова впечатляет, это может быть хорошая тройка для нас на долгое время

⚽️ 21:45: «Рома» — «Фиорентина», Серия А, 15-й тур

Интрига: Команда Моуринью обоснуется в зоне ЛЧ?

«Рома» набрала небольшой ход: в последних восьми турах команда Моуринью одержала шесть побед. «Волки» занимают четвёртое место в Серии А, входя в зоне Лиги чемпионов. «Рома» может воспользоваться осечкой «Наполи» и упрочить свои позиции, обыграв в предстоящем матче дома «Фиорентину». Но «фиалки» не против увезти три очка из Рима. Команда Винченцо Итальяно всего на очко отстаёт от «Ромы», так что в случае победы сама поднимется в зону ЛЧ.

И подзаголовок-тизер: Анчелотти и Моуринью противостоят новой тренерской школе: Анчелотти: я, Моуринью и Аллегри — старое поколение, которое противостоит новому

⚽️ 23:00: «Барселона» – «Жирона», Примера, 16-й тур

Интрига: Каталонское дерби, в котором не всё так очевидно.

«Жирона» — главная сенсация сезона Примеры. Команда идёт в лидерах, опережая «Барсу» на четыре очка. Так что в предстоящем каталонском дерби фаворит – далеко не команда Хави! В случае победы сине-гранатовые приблизятся на расстояние в одно очко к «Жироне». А вот команда Анхеля Мичела может оторваться от «Барселоны» на семь очков! Неплохая мотивация для скромного клуба в борьбе за зону ЛЧ.