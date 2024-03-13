16 топ-событий четверга: матчи Медведева, «Спартака» и «Локо», на десерт — еврофутбол

За чем следить 14 марта: Овечкин против Макдэвида, Лунёв и Миранчук в шаге от четвертьфинала Лиги Европы, а Абаскаль — от увольнения.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 13), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится 10-я встреча Медведева с Димитровым?

Даниил Медведев продолжает борьбу по защите очков за прошлогодний финал Индиан-Уэллса. После непростой победы в третьем круге над Себастьяном Кордой россиянину предстоит сразиться с не менее опасным соперником — болгарином Григором Димитровым. Теннисисты ранее встречались девять раз, и шесть раз сильнее оказывался Даниил, однако на счёту Григора тоже были успешные матчи, например в Индиан-Уэллсе-2021, а также в их последней встрече в рамках «Мастерса» в Париже-2023. Победитель 10-го поединка в 1/4 финала сойдётся по сетке с кем-то из пары Тейлор Фритц — Хольгер Руне.

🏀 2:30: «Майами Хит» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вторая встреча в сезоне Батлера и Йокича

Финалисты прошлого плей-офф – «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» – уже встречались между собой в 2024 году. «Самородки» одержали трудовую победу со счётом 103:97. Батлер и компания вряд ли оставят этот факт без внимания на домашнем паркете. Причём у клуба из Флориды явно есть мотивация доказать, что поражение в финале плей-офф было ошибкой. Кто из лидеров приведёт команду к победе?

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 марта 2024, четверг. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» без Карри совсем расклеятся?

Как «Даллас Маверикс», так и «Голден Стэйт Уорриорз» борются за выход в плей-офф. Техасцы во главе с Лукой Дончичем одержали три победы кряду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. У «воинов» дела идут не лучшим образом – команда потеряла лидера Стефена Карри, который выбыл из-за травмы лодыжки. При этом клуб из Сан-Франциско проиграл в двух из трёх последних матчей, играя с не самыми сильными соперниками. Сумеют ли подопечные Стива Керра составить конкуренцию «Далласу»?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет победителем из противостояния Овечкина и Макдэвида?

«Вашингтон» потерпел три поражения в последних шести матчах и серьёзно усложнил себе жизнь. До зоны плей-офф три очка и одна встреча в запасе. Пока «столичные» не выглядят фаворитом на выход в розыгрыш Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в последнем матче не забил (как и вся команда), да и в целом в марте забросил две шайбы. «Эдмонтон», наоборот, почти обеспечил себе участие в плей-офф. Отрыв от девятой команды аж 10 очков. А Коннор Макдэвид в последней встрече набрал 1+2. Всегда интересно посмотреть за противостоянием лучших игроков мира. Но кто выйдет победителем?

🎾 4:00*: Юань Юэ (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 11), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Касаткина свой успех в Индиан-Уэллсе шестилетней давности?

Дарья Касаткина пока успешно продвигается по сетке «тысячника» Индиан-Уэллса. В соперницы по четвёртому кругу россиянке досталась малоизвестная китаянка Юань Юэ, которая проводит лучший в карьере сезон — завоевала в Остине первый титул в карьере и пробилась в топ-50. Ранее соперницы на корте не пересекались, а будущая победительница далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Элисе Мертенс — Кори Гауфф.

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» прервут серию поражений в матчах с «королями»?

Один из самых популярных клубов в баскетболе «Лос-Анджелес Лейкерс» в последнее время хорошо себя проявляет. Команда во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом победила грозную «Миннесоту» и не менее сильный «Милуоки». Причём коллектив действовал очень уверенно. Теперь «озёрникам» предстоит выездная встреча с «Сакраменто Кингз», которых подопечные Дарвина Хэма не побеждали в трёх матчах кряду. Сумеют ли Леброн и компания наконец-то обыграть «королей»?

⚽️ 15:30: «СКА-Хабаровск» — «Сочи», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится ли у аутсайдера РПЛ пройти дальше в Кубке?

«СКА-Хабаровск» проделал путь до встречи с клубом РПЛ в Кубке России. Хабаровцы прошли три стадии перед игрой с «Сочи». Теперь клубам предстоит важный матч за продолжение борьбы. Интересно, что игра состоится в Сочи, хотя «СКА-Хабаровск» должен был принимать соперника на своём поле. Всё дело в прорыве трубы системы подогрева на стадионе в Хабаровске.

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⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Балтика», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

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Интрига: кто из команд окажется в полуфинале Пути РПЛ?

«Балтика» идёт в зоне вылета в РПЛ, но в Кубке калининградцы выступают лучше. Команда Сергея Игнашевича попала в Путь РПЛ и попалась на «Локомотив». В первой встрече клубы сыграли вничью – 2:2. Теперь «Балтике» предстоит выезд в Москву. Пройти «Локо» будет сложно, но шансы у калининградцев есть.

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⚽️ 18:00: «Спартак» — «Оренбург», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

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Интрига: последний матч Абаскаля в «Спартаке»?

«Спартак» близок к уходу Гильермо Абаскаля. Испанский тренер не может стабилизировать игру и результаты команды. Матч с «Оренбургом» — последний шанс исправить положение. В первом матче в гостях красно-белые минимально уступили. Теперь необходимо побеждать, чтобы проходить в полуфинал Пути РПЛ. Либо «Спартаку» предстоит игра в Пути регионов.

🎯 19:40: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Спринт, женщины

Интрига: кто выиграет «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок?

Спринтерской гонкой у женщин в Канморе (Канада) откроется финальный этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. И сразу интрига: кому достанется «Малый хрустальный глобус» за спринтерские гонки? Соискательниц две: лидер зачёта Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) и отстающая от неё на 18 баллов Жюстин Бреза-Буше (Франция). Другие соперницы отстали на приличное количество очков и вмешаться в борьбу уже не сумеют.

Параллельно фанаты биатлона будут следить и за положением дел в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Круг претенденток там куда шире. И спринтерская гонка Канмора даст ответы на многие вопросы. Лидеру общего зачёта Тандреволд придётся отстаивать звание лучшей в каждой из гонок. Но готова ли она к титулу чемпионки сезона? Большой вопрос.

⚽️ 20:45: «Рейнджерс» — «Бенфика», Лига Европы, 1/8 финала

Интрига: «Бенфика» останется без борьбы за еврокубок?

Весёлое противостояние выходит у «Рейнджерс» и «Бенфики». В первом матче в Португалии команды забили по два гола друг другу. Теперь клубы сыграют в Глазго. «Рейнджерс» — мини-фавориты за счёт фактора своего поля. Но «Бенфика» мощнее по составу. Чьё преимущество окажется весомее?

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⚽️ 20:45: ПАОК — «Динамо» Загреб, Лига конференций, 1/8 финала

Интрига: совершит ли команда Оздоева камбэк?

В первой встрече в Хорватии ПАОК уступил со счётом 0:2. Теперь команде россиянина Магомеда Оздоева необходимо забивать минимум два гола в Греции и не пропустить. Это позволит перевести дело хотя бы в дополнительное время. Непростая задача. Но другого пути у ПАОКа нет.

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⚽️ 20:45: «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа, Лига конференций, 1/8 финала

Интрига: получится ли ответный матч таким же весёлым?

Очень результативно сыграли команды в первой встрече, забив семь голов на двоих. «Фиорентина» увезла победу из Израиля (4:3), теперь нужно не растерять преимущество во Флоренции. «Маккаби» терять нечего, поэтому ждём от команды атакующего футбола. Заскучать команды вряд ли дадут.

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⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Спарта» Прага, Лига Европы, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько голов забьёт «Ливерпуль» в ответной встрече?

«Ливерпуль» решил вопрос с выходом в четвертьфинал ещё в первом матче. В Чехии команда Юргена Клоппа выиграла со счётом 5:1. На второй матч на «Энфилде» англичане наверняка выйдут в смешанном составе. Всё же впереди игра Кубка с «МЮ» и борьба за титул АПЛ. Но даже второй состав «Ливерпуля» способен накидать голов «Спарте».

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⚽️ 23:00: «Байер» — «Карабах», Лига Европы, 1/8 финала

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Интрига: Лунёв в гостях у бывшей команды

По ходу первой встречи «Карабах» побеждал «Байер» со счётом 2:0! Но удержать победу не получилось. Жаль, ведь азербайджанцы могли сотворить сенсацию. «Байер» до сих пор не проигрывает в текущем сезоне. Теперь «Карабаху» придётся сделать почти невозможное – пройти в четвертьфинал, обыграв леверкузенцев на чужом поле. Большой челлендж для команды российского голкипера Андрея Лунёва.

⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Спортинг», Лига Европы, 1/8 финала

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Интрига: команда Миранчука окажется в четвертьфинале Лиги Европы?

В первом матче в Португалии команды сыграли вничью. А российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук стал автором голевой передачи. Неплохие расклады для бергамасков перед ответной игрой. Достаточно одержать минимальную победу, чтобы пройти дальше. Фактор родного поля должен помочь «Аталанте». Надеемся на выход Миранчука в стартовом составе.