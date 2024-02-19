Зидан может возглавить «Баварию», Панарин повторил рекорд по голам в НХЛ. Главное к утру

Руководство «Баварии» заинтересовано в приглашении Зинадина Зидана на пост главного тренера команды, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Паранин повторил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате НХЛ, в Матче всех звёзд НБА был установлен рекорд по количеству набранных очков. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».