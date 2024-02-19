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19 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

Зидан может возглавить «Баварию», Панарин повторил рекорд по голам в НХЛ. Главное к утру
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Руководство «Баварии» заинтересовано в приглашении Зинадина Зидана на пост главного тренера команды, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Паранин повторил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате НХЛ, в Матче всех звёзд НБА был установлен рекорд по количеству набранных очков. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Зидан может возглавить «Баварию» — Corriere dello Sport.
  2. Артемий Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ.
  3. В Матче всех звёзд НБА был установлен рекорд по количеству набранных очков.
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Все результаты игрового дня НХЛ 19 февраля
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