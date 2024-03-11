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Состав России на матч с Сербией, «Металлург» — во 2-м раунде плей-офф. Главное к вечеру

Состав России на матч с Сербией, «Металлург» — во 2-м раунде плей-офф. Главное к вечеру
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Сборная России анонсировала матч с Беларусью и объявила составы на матчи с Сербией и Парагваем, «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, Павлюченкова обыграла 13-ю ракетку мира. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 марта.

Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем.
Сборная России объявила о проведении матча с Беларусью.
«Спартак» прокомментировал поражение от «Факела».
Стали известны обстоятельства смерти известного футбольного судьи Алексея Спирина.
Появилась информация о решении «Спартака» уволить Абаскаля и провести переговоры с Черчесовым.

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«Металлург» обыграл «Амур» в овертайме шестого матча и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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