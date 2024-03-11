Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Состав России на матч с Сербией, «Металлург» — во 2-м раунде плей-офф. Главное к вечеру

Сборная России анонсировала матч с Беларусью и объявила составы на матчи с Сербией и Парагваем, «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, Павлюченкова обыграла 13-ю ракетку мира. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 марта.

Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем.

Сборная России объявила о проведении матча с Беларусью.

«Спартак» прокомментировал поражение от «Факела».

Стали известны обстоятельства смерти известного футбольного судьи Алексея Спирина.

Появилась информация о решении «Спартака» уволить Абаскаля и провести переговоры с Черчесовым.

Хоккей

«Металлург» обыграл «Амур» в овертайме шестого матча и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

Олимпийский чемпион высказался о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА после вылета из плей-офф.

Кто с кем сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ, все расклады Кубка Гагарина на 11 марта.

Теннис

Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Павлюченкова — о победе над Хаддад-Майей: условия в Индиан-Уэллсе убивают меня.

Дарья Касаткина: кто-то может мне объяснить, что такого невероятного в «Оппенгеймере»?

Бокс/MMA

Ислам Махачев и Дастин Порье договорились о бое в июне.

Баскетбол

Владимир Гомельский выделил трёх игроков ЦСКА после победы команды в матче с «Локо».

Биатлон

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в США, Жаклен — третий.

Лыжи

«Тебе не стыдно защищать мерзавцев?» Губерниев обратился к Сорину после завала лыжниц

Старший тренер лыжной сборной Сорин назвал Губерниева мерзавцем, поливающим людей грязью.

Авто

Хорнер сделал заявление после новости о возможном отстранении Марко из «Ред Булл».