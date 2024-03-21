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Автомобилист — СКА: Кубок Гагарина, плей-офф КХЛ, счёт, результат матча, Головин зарплата, Промес замена

СКА на грани вылета, раскрыта зарплата Головина в «Монако». Главное к вечеру
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СКА проигрывает «Автомобилисту» в серии 0-3, французские СМИ раскрыли зарплату Александра Головина в «Монако», а «Спартак» находится в поисках замены для Квинси Промеса. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 марта.

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