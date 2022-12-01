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Кто из гонщиков Формулы-1 был лучше в 2022 году — рейтинг-голосование для читателей «Чемпионата»

Кто из гонщиков Формулы-1 был лучше в 2022 году? Теперь вы можете всё решить сами!
Евгений Кустов
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Хэмилтон или Расселл, Сайнс или Перес? А может, и Ферстаппен не был лучше всех?

Оценки гонщиков за Гран-при не оставляют равнодушными читателей «Чемпионата». Каждый материал вызывает бурю негодования: мол, Дмитрий Захарченко опять дал кому-то слишком много баллов, а чьё-то выступление, напротив, оценил слишком низко. Неудивительно, что и итоговый рейтинг по итогам сезона-2022 Формулы-1 вызвал у кого-то недовольство.

Что ж, у нас есть решение проблемы: благодаря новому функционалу «Чемпионата» вы, читатели, можете сами составить рейтинг пилотов. Голосуйте за или против каждого гонщика. Только, пожалуйста, постарайтесь делать выбор, исходя из выступлений пилота в 2022 году, а не своих симпатий. Мы оцениваем работу гонщика, а не то, нравится он вам или нет.

Как взаимодействовать с рейтингом ниже: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: лучшие гонщики Формулы-1 2022 года
Фото: Clive Mason/Getty Images
1 место
Макс Ферстаппен

1-е место в личном зачёте, рекордные 15 побед, 454 очка.

Квалификационная дуэль — 18:4
Гоночная дуэль — 17:5.

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Фото: Mark Thompson/Getty Images
2 место
Фернандо Алонсо

9-е место в личном зачёте, 81 очко.

Квалификационная дуэль — 12:10
Гоночная дуэль — 9:12.

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Фото: Getty Images
3 место
Шарль Леклер

2-е место в личном зачёте, 3 победы, 308 очков.

Квалификационная дуэль — 15:7
Гоночная дуэль — 12:9.

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Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
4 место
Джордж Расселл

4-е место в личном зачёте, 1 победа, 275 очков.

Квалификационная дуэль — 9:13
Гоночная дуэль — 12:10.

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Фото: Getty Images
5 место
Ландо Норрис

7-е место в личном зачёте, 122 очка.

Квалификационная дуэль — 20:2
Гоночная дуэль — 16:5.

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Фото: Bryn Lennon/Getty Images
6 место
Себастьян Феттель

12-е место в личном зачёте, 37 очков.

Квалификационная дуэль — 13:7
Гоночная дуэль — 10:9.

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Фото: Getty Images
7 место
Эстебан Окон

8-е место в личном зачёте, 92 очка.

Квалификационная дуэль — 10:12
Гоночная дуэль — 12:9.

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8 место
Кевин Магнуссен

13-е место в личном зачёте, 25 очков.

Квалификационная дуэль — 16:6
Гоночная дуэль — 7:13.

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9 место
Льюис Хэмилтон

6-е место в личном зачёте, 240 очков.

Квалификационная дуэль — 13:9
Гоночная дуэль — 10:12.

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Фото: Mark Thompson/Getty Images
10 место
Серхио Перес

3-е место в личном зачёте, 2 победы, 305 очков.

Квалификационная дуэль — 4:18
Гоночная дуэль — 5:17.

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11 место
Валттери Боттас

10-е место в личном зачёте, 49 очков.

Квалификационная дуэль — 14:8
Гоночная дуэль — 14:7.

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12 место
Карлос Сайнс

5-е место в личном зачёте, 1 победа, 246 очков.

Квалификационная дуэль — 7:15
Гоночная дуэль — 9:12.

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13 место
Алекс Албон

19-е место в личном зачёте, 4 очка.

Квалификационная дуэль — 19:2
Гоночная дуэль — 16:4.

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14 место
Пьер Гасли

14-е место в личном зачёте, 23 очка.

Квалификационная дуэль — 13:9
Гоночная дуэль — 14:8.

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15 место
Мик Шумахер

16-е место в личном зачёте, 12 очков.

Квалификационная дуэль — 6:16
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16 место
Лэнс Стролл

15-е место в личном зачёте, 18 очков.

Квалификационная дуэль — 7:13
Гоночная дуэль — 9:10.

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17 место
Юки Цунода

17-е место в личном зачёте, 12 очков.

Квалификационная дуэль — 9:13
Гоночная дуэль — 8:14.

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18 место
Гуаньюй Чжоу

18-е место в личном зачёте, 6 очков.

Квалификационная дуэль — 8:14
Гоночная дуэль — 7:14.

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19 место
Даниэль Риккардо

11-е место в личном зачёте, 37 очков.

Квалификационная дуэль — 2:20
Гоночная дуэль — 5:16.

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20 место
Николас Латифи

20-е место в личном зачёте, 2 очка.

Квалификационная дуэль — 2:19
Гоночная дуэль — 4:16.

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Заглавное фото: Chris Graythen/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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