Кто из гонщиков Формулы-1 был лучше в 2022 году? Теперь вы можете всё решить сами!

Оценки гонщиков за Гран-при не оставляют равнодушными читателей «Чемпионата». Каждый материал вызывает бурю негодования: мол, Дмитрий Захарченко опять дал кому-то слишком много баллов, а чьё-то выступление, напротив, оценил слишком низко. Неудивительно, что и итоговый рейтинг по итогам сезона-2022 Формулы-1 вызвал у кого-то недовольство.
Что ж, у нас есть решение проблемы: благодаря новому функционалу «Чемпионата» вы, читатели, можете сами составить рейтинг пилотов. Голосуйте за или против каждого гонщика. Только, пожалуйста, постарайтесь делать выбор, исходя из выступлений пилота в 2022 году, а не своих симпатий. Мы оцениваем работу гонщика, а не то, нравится он вам или нет.
1-е место в личном зачёте, рекордные 15 побед, 454 очка.
Квалификационная дуэль — 18:4
Гоночная дуэль — 17:5.
9-е место в личном зачёте, 81 очко.
Квалификационная дуэль — 12:10
Гоночная дуэль — 9:12.
2-е место в личном зачёте, 3 победы, 308 очков.
Квалификационная дуэль — 15:7
Гоночная дуэль — 12:9.
4-е место в личном зачёте, 1 победа, 275 очков.
Квалификационная дуэль — 9:13
Гоночная дуэль — 12:10.
7-е место в личном зачёте, 122 очка.
Квалификационная дуэль — 20:2
Гоночная дуэль — 16:5.
12-е место в личном зачёте, 37 очков.
Квалификационная дуэль — 13:7
Гоночная дуэль — 10:9.
8-е место в личном зачёте, 92 очка.
Квалификационная дуэль — 10:12
Гоночная дуэль — 12:9.
13-е место в личном зачёте, 25 очков.
Квалификационная дуэль — 16:6
Гоночная дуэль — 7:13.
6-е место в личном зачёте, 240 очков.
Квалификационная дуэль — 13:9
Гоночная дуэль — 10:12.
3-е место в личном зачёте, 2 победы, 305 очков.
Квалификационная дуэль — 4:18
Гоночная дуэль — 5:17.
10-е место в личном зачёте, 49 очков.
Квалификационная дуэль — 14:8
Гоночная дуэль — 14:7.
5-е место в личном зачёте, 1 победа, 246 очков.
Квалификационная дуэль — 7:15
Гоночная дуэль — 9:12.
19-е место в личном зачёте, 4 очка.
Квалификационная дуэль — 19:2
Гоночная дуэль — 16:4.
14-е место в личном зачёте, 23 очка.
Квалификационная дуэль — 13:9
Гоночная дуэль — 14:8.
16-е место в личном зачёте, 12 очков.
Квалификационная дуэль — 6:16
Гоночная дуэль — 13:7.
15-е место в личном зачёте, 18 очков.
Квалификационная дуэль — 7:13
Гоночная дуэль — 9:10.
17-е место в личном зачёте, 12 очков.
Квалификационная дуэль — 9:13
Гоночная дуэль — 8:14.
18-е место в личном зачёте, 6 очков.
Квалификационная дуэль — 8:14
Гоночная дуэль — 7:14.
11-е место в личном зачёте, 37 очков.
Квалификационная дуэль — 2:20
Гоночная дуэль — 5:16.
20-е место в личном зачёте, 2 очка.
Квалификационная дуэль — 2:19
Гоночная дуэль — 4:16.
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