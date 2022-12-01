Хэмилтон или Расселл, Сайнс или Перес? А может, и Ферстаппен не был лучше всех?

Кто из гонщиков Формулы-1 был лучше в 2022 году? Теперь вы можете всё решить сами!

Оценки гонщиков за Гран-при не оставляют равнодушными читателей «Чемпионата». Каждый материал вызывает бурю негодования: мол, Дмитрий Захарченко опять дал кому-то слишком много баллов, а чьё-то выступление, напротив, оценил слишком низко. Неудивительно, что и итоговый рейтинг по итогам сезона-2022 Формулы-1 вызвал у кого-то недовольство.

Что ж, у нас есть решение проблемы: благодаря новому функционалу «Чемпионата» вы, читатели, можете сами составить рейтинг пилотов. Голосуйте за или против каждого гонщика. Только, пожалуйста, постарайтесь делать выбор, исходя из выступлений пилота в 2022 году, а не своих симпатий. Мы оцениваем работу гонщика, а не то, нравится он вам или нет.

Как взаимодействовать с рейтингом ниже: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».