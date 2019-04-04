Игра в кошки-мышки. «Манчестер Сити» снова возглавил таблицу АПЛ

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России



В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко. Через 18 минут хавбек «железнодорожников» Антон Миранчук сравнял счёт. На 83-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра VAR. 11-метровый удар успешно реализовал полузащитник ростовчан Ивелин Попов. Через две минуты московский «Локомотив» вновь сравнял счёт — автором гола стал португальский форвард Антонио Эдер.



Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

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«Урал» минимально обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка России



Завершился первый полуфинальный матч Кубка России, в котором «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев.



Единственный гол в игре был забит на 17-й минуте. Его автором стал форвард хозяев Андрей Панюков. Он удачно сыграл на добивании, после отражённого Артуром Нигматуллином удара в исполнении Эрика Бикфалви.



Футболисты хозяев чаще били по воротам в этом матче. Они нанесли 13 ударов по воротам соперника (9 из них в створ) против 5 у гостей (1 в створ). Мячом команды владели поровну — 50% на 50%.



Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле.

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Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»



В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Кардифф Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Уже на 6-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Преимущество «горожан» в счёт укрепил немецкий хавбек Лерой Зане, отправивший мяч в ворота «Кардифф Сити» в конце первого тайма, на 44-й минуте. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 8 матчей.



«Манчестер Сити» набрал 80 очков и вновь поднялся на 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив на вторую строчку «Ливерпуль» (79). «Кардифф Сити» (28) располагается в зоне вылета в Чемпионшип, на 18-м месте.



Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу в 13-м официальном матче подряд. В последний раз «горожане» проигрывали 29 января, потерпев гостевое поражение от «Ньюкасла».

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе



В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена. Датский полузащитник к голу добавил ассист на корейца.



Победа позволила «Тоттенхэму» вернуться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды — 64 очка. «Кристал Пэлас» занимает 13-ю строчку с 36 набранными баллами.

«Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм» в Кубке Германии со счётом 5:4



В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хайденхайм». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.



На 13-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Баварии» Никлас Зюле, после чего мюнхенцы остались в меньшинстве. В составе «Баварии» голами отметились Леон Горецка, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, который оформил дубль в этой встрече. За «Хайденхайм» забили Марк Шнаттерер и Роберт Глатцель, оформивший хет-трик.



Таким образом, мюнхенская «Бавария» вышла в 1/2 финала Кубка Германии, а «Хайденхайм» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал Кубка страны вышли «РБ Лейпциг» и «Гамбург».

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«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»



В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала мадридский «Реал». Встреча команд состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 35-й минуте встречи первый гол в ворота мадридской команды забил полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал хавбек Карлос Солер. На 83-й минуте преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Эсекьель Гарай, забивший с передачи полузащитника Даниэля Парехо. В компенсированное время встречи единственный гол мадридцев забил форвард Карим Бензема.



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 73-й минуте матча, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Зидан впервые проиграл после возвращения в «Реал». Черышев сыграл 20 минут Героями игры стали конкурент Черышева и экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

ЦСКА сейчас не готов предложить новый контракт Дзагоеву



Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА на данный момент не готово предложить новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву. Стороны вернутся к обсуждению вопроса ближе к лету, когда полузащитник восстановится после травмы крестообразных связок. При этом сам Дзагоев открыт для предложений других клубов.



Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). В одной из атак «армейцев» 28-летний футболист упал на газон и схватился за ногу. Его унесли с поля на носилках. Обследование выявило у Дзагоева повреждение передней крестообразной связки правого колена.



В нынешнем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы.

«Крузейро» заплатил «Спартаку» € 750 тыс. за аренду Роши



Стала известной сумма, которую «Крузейро» заплатил московскому «Спартаку» за аренду нападающего Педро Роши, которая рассчитана до конца этого года.

По информации Globo Esporte, бразильский клуб отдал красно-белым € 750 тыс. за переход 24-летнего футболиста.



Ранее от услуг Роши отказались «Сан-Паулу» и «Гремио». По данным бразильских СМИ, «Спартак» просил за аренду форварда € 1 млн.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.



В прошедшем сезоне бразильской Серии А «Крузейро» занял восьмое место в турнирной таблице.

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября



Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Первое открытое заседание по делу состоится во вторник, 9 апреля. Также было решено оставить под стражей брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела о двух драках в Москве.



Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев – узники эпохи. Поплачь о них, пока ты живой Пак – исключение. В России честь и здоровье практически ничего не стоят.

Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»



Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе клуба «Стэмфорд Бридж» до начала текущего сезона, сообщает The Times со ссылкой на документы холдинга Fordstam Limited.



По информации источника, решение Абрамовича не выкупать ложу на стадионе говорит о намерении российского бизнесмена продать «Челси», который он приобрёл в 2003 году. Отмечается, что ранее Абрамович тратил от £ 1 млн до £ 3 млн ежегодно на корпоративное гостеприимство, начиная с 2011 года.



Напомним, ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно УЕФА запретил лондонскому клубу регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна из-за нарушения правил при переходе молодых игроков.