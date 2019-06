Смолов стал кандидатом наук. И последней надеждой «Локомотива» в атаке

«Сент-Этьен» отказал «Краснодару» в трансфере хавбека Хазри



«Краснодар» не сумел договориться по трансферу тунисского полузащитника «Сент-Этьена» Вахби Хазри, утверждает Foot-Sur со ссылкой на France Football.



По данным источника, российский клуб сделал солидное предложение по трансферу футболиста, но получил отказ.

Хазри перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Сандерленда». Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 32 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 13 забитых мячей (4 — с пенальти), отдал шесть результативных передач, а также получил 10 жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с французским клубом действует до лета 2022 года.

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти



«Зенит» провёл товарищеский матч с болгарским клубом «Левски». Встреча состоялась на стадионе «Куфштайн-Арена» в Австрии и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургской команды.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Левски», который успешно исполнил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.



В данный момент «Зенит» находится на сборе в Австрии. Команда Сергея Семака проводит по две тренировки в день. Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.

Лебедев: в Грузии могут не захотеть видеть Джано и Кверквелию в своей сборной



Заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев высказался об антироссийской акции грузинских клубов.



«Акция грузинских клубов — это грубое нарушение всех возможных футбольных правил УЕФА и ФИФА о запрете на какую-либо политическую рекламу или упоминание политики во время официальных матчей. УЕФА уже ответили, что это мероприятие проводится под эгидой грузинского чемпионата, поэтому они не имеют к этому никакого отношения, но грузинская федерация ведь входит в УЕФА. А мы прекрасно понимаем, что федерация футбола Грузии ничего не будет делать в плане этих игроков. Скорее всего, она где-то в глубине их поддерживает.



Когда Дмитрий Тарасов после матча с «Фенербахче» показал футболку с Путиным, то весь мир стоял на ушах. Тогда требовали чуть ли не повесить Тарасова за такое преступление. Сейчас произошло не менее значимое событие, на которое международные органы обязаны отреагировать. Если бы в рамках нашего чемпионата футболисты какого-то клуба вышли с антигрузинскими или антиукраинскими лозунгами, то вся Европа, депутаты и журналисты говорили бы, что надо наказать не только игроков, но и всю страну. Спорт вне политики — это лозунг всего спорта.

Если сегодня общество увидит, что грузинские футболисты не понесли никакого наказания, то завтра так сделают украинские футболисты, а послезавтра — боснийские футболисты против Косово. Футбол может превратиться в политическую арену. В УЕФА обязаны были сказать грузинской федерации, что футболисты были неправы, что их стоит наказать.



Могут ли перестать вызывать в сборную Грузии грузинских футболистов из РПЛ? Русофобские настроения в пике своего сумасшествия доходят до чего угодно. Мы все помним, сколько «накидали» в спину Ракицкому, когда он перешёл в «Зенит». То же самое сейчас начинается в Грузии. Вполне возможно, что на волне антироссийских настроений, федерация футбола Грузии скажет, что больше не хотят видеть Кверквелию и Джано в составе сборной. Отсутствие мозгов в головах некоторых чиновников не улучшает ситуацию в мире. Пострадают болельщики, спортсмены, которые не надевали этих маек», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Игроки «Локомотива» поздравили Смолова с защитой кандидатской диссертации



Футболисты «Локомотива» во время австрийского предсезонного сбора поздравили нападающего Фёдора Смолова, который закончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского и защитил кандидатскую диссертацию.



Тема кандидатской Смолова звучит так: «Развитие наукоёмкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».



Также игроки «железнодорожников» поприветствовали новичков команды защитников Дмитрия Живоглядова и Мурило Серкейру.

«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля

«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля. Как сообщает The Telegraph, контракт с французским футболистом был согласован два месяца назад, но завершение сделки зависело от пункта об отступных, что привело к задержке перехода.



Напомним, Гризманн в мае заявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. При этом Антуан не назвал новой команды, а в СМИ сообщалось, что француз заключил предварительное соглашение с «Барселоной».

«Дерби» объявил о начале переговоров между «Челси» и Лэмпардом



«Дерби Каунти» на своём официальном сайте выступил с заявлением о будущем главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Клуб объявляет, что предоставил разрешение «Челси» на переговоры с Фрэнком Лэмпардом о возможном назначении на вакантную должность тренера. Учитывая приближающуюся предсезонную подготовку у обоих клубов, надеемся, что сторонам удастся быстро завершить переговоры. Клуб в дальнейшем не намерен делать заявления на данную тему», — говорится в сообщении «Дерби».



Ранее сообщалось, что «Челси» придётся выплатить «Дерби» компенсацию в размере € 4,5 млн за досрочный разрыв контракта с Лэмпардом.



40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в Премьер-лиге, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C



Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру на родине.



Как сообщает Catania46.net со ссылкой на газету La Sicilia, специалист является кандидатом на пост наставника «Катании», которая в настоящий момент выступает в Серии C, третьем по силе дивизионе Италии. При этом Каррера является альтернативным вариантом, а в роли главного кандидата выступает Андреа Камплоне, также пребывающий без клуба с 2017 года, после ухода из «Чезены».



«Катания» в минувшем сезоне вышла в плей-офф Серии C, однако потерпела поражение в полуфинале и не сумела добиться повышения в классе.

Суарес начал апеллировать к судьям после попадания мяча в руку вратаря



В заключительном матче группового этапа Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая произошёл курьёзный эпизод.



В ходе одной из атак уругвайцев нападающий Луис Суарес оказался в штрафной площади и попытался прострелить на своего партнёра, однако на пути оказался голкипер чилийцев. Мяч попал стражу ворот в руку, и форвард начал активно апеллировать к судьям, намекая на игру рукой в штрафной, за которую назначается пенальти. Судя по всему, на мгновение Суарес забыл, что вратарей это правило не касается.

ЦСКА готовит предложение «Васко да Гама» по Лукасу Сантосу

Атакующий полузащитник бразильской команды «Васко да Гама» Лукас Сантос привлёк внимание московского ЦСКА. Руководство «армейцев» давно следит за футболистом и готовится сделать официальное предложение бразильскому клубу.



ЦСКА уже пытался приобрести молодого таланта в зимнее трансферное окно за 4 млн, но «Васко да Гама» не отпустил игрока.



На сегодня 20-летний игрок провёл всего 9 матчей на взрослом уровне. Из-за небольшого роста (164 см) местные журналисты сравнивают Лукаса Сантоса с бывшим игроком «Милана», «Реала», «Манчестер Сити» и сборной страны Робиньо, отмечая оригинальный дриблинг и технику юного хавбека.

Фарфан будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 месяцев



Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы левого колена пропустит от 6 до 8 месяцев, утверждает El Comercio.



Ранее сообщалось, что ему потребуется хирургическое вмешательство в связи с проблемой, возникшей с хрящом коленного сустава.



Из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет победитель пары Чили — Уругвай.



Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».