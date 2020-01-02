Сутормин перейдёт в «Зенит»



krspb001:

— Я уже вижу, как это было: Сутормин в Казани ставит подпись в контракте с «Рубином», но внезапно оказывается, что это контракт с «Зенитом». Затем ему ставят укол со снотворным, и из последних сил он видит, как человек из «Рубина» снимает маску, под которой оказывается Рибалта.



Бузова объяснила, зачем на два дня станет игроком «Барселоны»



14rudolfhess88:

— А у футболистов «Барсы» спросили, хотят ли они находиться 48 часов вместе с Бузовой? Или это такое извращённое наказание за вылет с ЛЧ?

Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба



rrostov76:

— Зря он так. Уверен, у Дзюбы есть автомобиль, телевизор, холодильник, наконец.



«Сочи» объявил о переходе Полоза



nvankvo:

— Переполз.



Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых



sifon200009:

— Сейчас сбегают за шампанским для Санька и Пашка и вернутся.



Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену



lechi1990:

— Заявление начиналось со слов: «Жена продажная».



Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи



Infantino:

— Гайдн, пожалуй, был неплох в эпоху Моцарта.



«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»



Kolesnicovv:

— Могли бы и матч организовать: друзья Заболотного против сборной Мира.



Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко



kovfun-barrios:

— Варианта два:

1) У ЦСКА будет новый руководитель селекционного отдела.

2) У руководителя селекционного отдела будет новая жена.



Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню



ak1lo:

— Так вот про каких чехов говорил Глушаков.

Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020



worjas:

— Легче, наверное, только, на прошлый ЧМ выходили))



Бен-Шимон: было странно, что играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию



fvanb:

— Кипр — наш!



lyublyumyod:

— Можно уже референдум организовывать?



УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах



sociologist:

— Разводите лучше с Испанией, Англией, Францией и Германией! Вплоть до финала!



Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович



dontaskwhy:

— Ибрагимович: я никогда не говорю о себе, я говорю о великом Златане.



«Спартак» может купить экс-хавбека «Ахмата» Жабу за € 12 млн



christophe:

— За 12 млн. Федуна он же и задушит)



«До игры водил в лес». Экс-футболист «Локо» рассказал о необычной примете Сёмина



bmw-motorrad:

— Один в лес ведет, другой в душ приглашает. Люблю российскую тренерскую школу!



Евсеев — после 0:0 с «Оренбургом»: футбол в забитии голов заключается, что ли?



asslikedollar:

— Срочно в слоган РФПЛ.



РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством



sevrus88:

— Сталин дал бы день.

ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»



friend:

— Игнашевичем?



Яя Туре: из-за расизма не позволил своему ребёнку играть в футбол



sluis-genesys:

— Не говорите ему что в шахматах белые ходят первыми, а то сыну и в шахматы нельзя будет поиграть с друзьями.



Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром



keenetic:

— Комбинация Леннорыча проста и понятна. Он уже не раз проворачивал такие: сначала он отдает 75% акций ЦСКА, потом возвращает 75% акций ЦСКА+75% акций ВЭБ, тут все очевидно)))))