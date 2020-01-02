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Глушаков, «Зенит», сборная России – лучшие комментарии читателей

Лучшие комментарии читателей в 2019 году. Часть 2
«Чемпионат»
«Так вот про каких чехов говорил Глушаков!»
Лучшие комментарии читателей в 2019 году. Часть вторая.
Футбол 0

Сутормин перейдёт в «Зенит»

krspb001:
— Я уже вижу, как это было: Сутормин в Казани ставит подпись в контракте с «Рубином», но внезапно оказывается, что это контракт с «Зенитом». Затем ему ставят укол со снотворным, и из последних сил он видит, как человек из «Рубина» снимает маску, под которой оказывается Рибалта.

Бузова объяснила, зачем на два дня станет игроком «Барселоны»

14rudolfhess88:
— А у футболистов «Барсы» спросили, хотят ли они находиться 48 часов вместе с Бузовой? Или это такое извращённое наказание за вылет с ЛЧ?

Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба

rrostov76:
— Зря он так. Уверен, у Дзюбы есть автомобиль, телевизор, холодильник, наконец.

«Сочи» объявил о переходе Полоза

nvankvo:
— Переполз.

Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых

sifon200009:
— Сейчас сбегают за шампанским для Санька и Пашка и вернутся.

Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену

lechi1990:
— Заявление начиналось со слов: «Жена продажная».

Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи

Infantino:
— Гайдн, пожалуй, был неплох в эпоху Моцарта.

«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»

Kolesnicovv:
— Могли бы и матч организовать: друзья Заболотного против сборной Мира.

Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко

kovfun-barrios:
— Варианта два:
1) У ЦСКА будет новый руководитель селекционного отдела.
2) У руководителя селекционного отдела будет новая жена.

Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню

ak1lo:
— Так вот про каких чехов говорил Глушаков.

Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020

worjas:
— Легче, наверное, только, на прошлый ЧМ выходили))

Бен-Шимон: было странно, что играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию

fvanb:
— Кипр — наш!

lyublyumyod:
— Можно уже референдум организовывать?

УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах

sociologist:
— Разводите лучше с Испанией, Англией, Францией и Германией! Вплоть до финала!

Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович

dontaskwhy:
— Ибрагимович: я никогда не говорю о себе, я говорю о великом Златане.

«Спартак» может купить экс-хавбека «Ахмата» Жабу за € 12 млн

christophe:
— За 12 млн. Федуна он же и задушит)

«До игры водил в лес». Экс-футболист «Локо» рассказал о необычной примете Сёмина

bmw-motorrad:
— Один в лес ведет, другой в душ приглашает. Люблю российскую тренерскую школу!

Евсеев — после 0:0 с «Оренбургом»: футбол в забитии голов заключается, что ли?

asslikedollar:
— Срочно в слоган РФПЛ.

РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством

sevrus88:
— Сталин дал бы день.

ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»

friend:
— Игнашевичем?

Яя Туре: из-за расизма не позволил своему ребёнку играть в футбол

sluis-genesys:
— Не говорите ему что в шахматах белые ходят первыми, а то сыну и в шахматы нельзя будет поиграть с друзьями.

Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром

keenetic:
— Комбинация Леннорыча проста и понятна. Он уже не раз проворачивал такие: сначала он отдает 75% акций ЦСКА, потом возвращает 75% акций ЦСКА+75% акций ВЭБ, тут все очевидно)))))

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