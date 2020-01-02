Сутормин перейдёт в «Зенит»
krspb001:
— Я уже вижу, как это было: Сутормин в Казани ставит подпись в контракте с «Рубином», но внезапно оказывается, что это контракт с «Зенитом». Затем ему ставят укол со снотворным, и из последних сил он видит, как человек из «Рубина» снимает маску, под которой оказывается Рибалта.
Бузова объяснила, зачем на два дня станет игроком «Барселоны»
14rudolfhess88:
— А у футболистов «Барсы» спросили, хотят ли они находиться 48 часов вместе с Бузовой? Или это такое извращённое наказание за вылет с ЛЧ?
Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба
rrostov76:
— Зря он так. Уверен, у Дзюбы есть автомобиль, телевизор, холодильник, наконец.
«Сочи» объявил о переходе Полоза
nvankvo:
— Переполз.
Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых
sifon200009:
— Сейчас сбегают за шампанским для Санька и Пашка и вернутся.
Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену
lechi1990:
— Заявление начиналось со слов: «Жена продажная».
Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи
Infantino:
— Гайдн, пожалуй, был неплох в эпоху Моцарта.
«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»
Kolesnicovv:
— Могли бы и матч организовать: друзья Заболотного против сборной Мира.
Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко
kovfun-barrios:
— Варианта два:
1) У ЦСКА будет новый руководитель селекционного отдела.
2) У руководителя селекционного отдела будет новая жена.
Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню
ak1lo:
— Так вот про каких чехов говорил Глушаков.
Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020
worjas:
— Легче, наверное, только, на прошлый ЧМ выходили))
Бен-Шимон: было странно, что играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию
fvanb:
— Кипр — наш!
lyublyumyod:
— Можно уже референдум организовывать?
УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах
sociologist:
— Разводите лучше с Испанией, Англией, Францией и Германией! Вплоть до финала!
Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович
dontaskwhy:
— Ибрагимович: я никогда не говорю о себе, я говорю о великом Златане.
«Спартак» может купить экс-хавбека «Ахмата» Жабу за € 12 млн
christophe:
— За 12 млн. Федуна он же и задушит)
«До игры водил в лес». Экс-футболист «Локо» рассказал о необычной примете Сёмина
bmw-motorrad:
— Один в лес ведет, другой в душ приглашает. Люблю российскую тренерскую школу!
Евсеев — после 0:0 с «Оренбургом»: футбол в забитии голов заключается, что ли?
asslikedollar:
— Срочно в слоган РФПЛ.
РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством
sevrus88:
— Сталин дал бы день.
ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»
friend:
— Игнашевичем?
Яя Туре: из-за расизма не позволил своему ребёнку играть в футбол
sluis-genesys:
— Не говорите ему что в шахматах белые ходят первыми, а то сыну и в шахматы нельзя будет поиграть с друзьями.
Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром
keenetic:
— Комбинация Леннорыча проста и понятна. Он уже не раз проворачивал такие: сначала он отдает 75% акций ЦСКА, потом возвращает 75% акций ЦСКА+75% акций ВЭБ, тут все очевидно)))))
- 2 января 2020
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