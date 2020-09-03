Не злите «Спартак»! Рассердившие Федуна судьи строго наказаны

«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!». Эмоциональная тирада владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) вызвала широкий резонанс в футбольных кругах. Арбитр Василий Казарцев тогда назначил в ворота красно-белых ошибочный пенальти, тем самым лишив «Спартак» двух очков. Восстановили хронологию скандала — от ошибки до наказания.

9 августа

23:32. Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), удалил свою страницу в «Инстаграме»

23:55. Главный судья матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на детекторе лжи

«Главный судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранён от работы до конца 2020 года. И он, и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин. Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче «Спартак» — «Сочи», — сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

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10 августа

00:05. Глава судейского комитета РФС: арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранён

«Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи», — заявил Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

11:52. Арбитр Василий Казарцев не стал объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев сообщил, что арбитр Василий Казарцев не стал объяснять свои решения в нашумевшем матче.

«Казарцев не захотел объяснять своё решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру», — сказал Ходырев журналистам.

12:52. Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

16:44. Газизов: Казарцев и Еськов должны пожизненно лишиться возможности быть на поле

«Я общался с коллегами. Все возмущены, понимают, что происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы не верим своим глазам и ушам. Давайте сделаем так, чтобы здравый смысл победил. Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно», — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В эфире «Матч ТВ» выступили руководитель проекта по внедрению VAR в России Калошин, арбитр матча Казарцев и VAR-ассистент Еськов

21:22. Калошин: по мнению судьи, Жиго ударил игрока «Сочи» ногой. Никакой тенденции нет и близко

«Как спалось? Как и после любого матча – неспокойно. Вспоминал моменты, которые происходили. Почему опять «Спартак»? Все моменты разные. Никакой тенденции нет и близко. Где-то игроки «Спартака» нарушают правила, где-то против игроков «Спартака» нарушают правила.

По мнению судьи, Жиго ударил соперника ногой. Когда судья принимает какое-то решение, видеоассистент задаёт вопрос, является решение судьи ошибкой или у него были основания. Он сверяется с мнением судьи, смотрит на ракурсы с разных камер. Видеоарбитры ответили, что судья не совершил явной ошибки. Когда будем разбирать аудиокоммуникацию, разберём все по полочкам.

Контакт был в ногах. Жиго продолжил движение ногой в сторону нападающего. Этот контакт увидел и судья. Для меня в этой ситуации оптимальным решением было продолжить игру, не назначая пенальти. Решение судьи является ошибочным для меня. Но есть нюанс, который был у видеоассистентов. Судья назначил пенальти за то, что Жиго контактировал с ногой соперника. Видеоассистент это увидел. Дальше такие моменты отдаются на откуп судьям. Контакт был, поэтому видеоассистент посчитал, что можно считать это нарушением.

Видеоассистент проверяет решение судьи. С точки зрения момента, контакт был. Пенальти или нет, это решение судьи на поле», — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч».

21:43. Судья Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной ошибкой

«Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путём. Но это наша работа, и мы знали, на что шли. Не пожелаю никому встречу с полиграфом, пока писем о вызове я не получал.

Находился недалеко от штрафной. Момент был как на ладони. Понимаю всю ответственность своего решения. Должен был принимать это решение, если был полностью уверен. У меня была уверенность: игрок «Сочи» — первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. По мне были основания наказать защитника, это я видел на поле и сообщил видеоассистентам.

Никаких конфликтов с Кашшаи не будет. Уважаю его решение. Я лишь говорю, почему я принял это решение на поле. Потом я увидел решение в записи. Понимаю действия видеопомощника, на повторе увидел удар по воротам и ногу Жиго. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не такая высокая, как я посчитал, будучи на поле. Основания есть и для назначения пенальти, и для продолжения игры. Наверное, оснований продолжить игру больше. Но это не явная и очевидная ошибка», — объяснил свои решения Казарцев.

21:49. Появилась запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»

22:00. Еськов: если бы сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол

«Я разделяю точку зрения Казарцева. За нас переживают родственники. Мы обязаны идти по протоколу VAR. Вмешиваемся мы только в очевидных ситуациях. Я не могу сейчас принимать или не принимать чью-то точку зрения. Я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Я могу только следовать оценкам руководителя.

Что касается пенальти, то это неочевидная ситуация, непростой эпизод для арбитра. Больше не пенальти, чем пенальти. У нас есть много семинаров, регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу. Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не пенальти? Да.

Не могу знать, почему вызывают пройти проверку на полиграфе. Я открыт и не вижу никаких проблем. Был разговор, но ничего конкретного», — сказал Еськов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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12 августа

14:36. Комиссия РФС признала ошибку Казарцева и Еськова во втором пенальти в ворота «Спартака»

«Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошёл нормальный игровой контакт.

Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR», — было сказано в сообщении.

21:29. Казарцев и Еськов не будут работать на матчах 2-го тура РПЛ

17 августа

17:40. РФС: арбитры матча «Спартак» — «Сочи» успешно прошли проверку на полиграфе

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределённое время», — приводит слова Алаева департамент коммуникаций РФС

28 августа

18:59. Еськов не прошёл проверку на полиграфе, ему грозит пожизненное отстранение

Арбитр Еськов, который был видеопомощником Казарцева в матче «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на полиграфе, сообщил «Спорт-экспресс».

Ранее прошла информация, что Казарцев отстранён на неопределённый срок. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.

Как сообщает источник, в отношении Алексея в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.

3 сентября

12:48. Судья Еськов приостановил карьеру после скандального матча «Спартак» — «Сочи» ()

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о развитии событий вокруг арбитра Алексея Еськова, который подвергся серьёзной критике после того самого матча.

«Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление, спортивные травмы и ошибки — их Еськов признаёт», — приводятся слова Хачатурянца в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна

12:55. Судьи Казарцев, Сухой и Москалёв отстранены от работы после матчей «Спартака»

Позже Хачатурянц сообщил о санкциях в отношении арбитров: «Судьи Казарцев, Сухой и Москалёв отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными. Туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.

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Казарцев отстранён от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалёв отстранены на месяц», — приводятся слова Хачатурянца в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.