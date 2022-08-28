Захарян, Шлеменко и ожидание US Open. Главное за неделю

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Футбол: Захарян в «Челси», новый президент РПЛ Алаев — в редакции «Чемпионата», Федун — вне «Спартака»

Молодой российский футболист переходит в «Челси» – летом-2022 в такое невозможно поверить! Объясняем с экономической, тактической и логической точек зрения, почему Арсену Захаряну нужно срочно собирать чемоданы, а «Динамо» – скорее продавать свой главный актив.

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Фото: «ЧЕМПИОНАТ»

Есть, впрочем, и такое мнение: нам всем (и Захаряну в первую очередь) надо успокоиться. Если трансфер состоится, работать предстоит много и долго.

Наш мощный эксклюзив! Президент РПЛ Александр Алаев пришёл к нам в редакцию и рассказал: почему свернули идею Кубка лиги, из-за чего ушёл Ашот Хачатурянц, когда вернутся офсайдные линии, что делать с крымским футболом, могут ли отменить Fan ID и как увеличить конкуренцию в чемпионате России.

Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Леонид Федун покинул «Спартак» и, как он утверждает, оставил «молодую команду с амбициозным тренером», «высокопрофессиональную команду менеджеров» и «великолепный стадион». Кажется, это не совсем так – и вот почему.

Фото: VK.COM/FCSM_OFFICIAL

Хоккей: Кубок мира и сборная России

Тема недели, в НХЛ очень близки к проведению Кубка мира в феврале 2024-го! И без русских хоккеистов там не обойдётся, будьте уверены.

Фото: TOM SZCZERBOWSKI/GETTY IMAGES

В каком виде Россию могут допустить до Кубка мира? Кажется, пока есть только один реальный вариант.

Фото: IGOR RUSSAK/GETTY IMAGES

Латвийский хоккеист прорвался в КХЛ, несмотря на все трудности. Что скажут на родине Калниньша?

Фигурное катание: смена гражданства и новые горизонты Трусовой

Ещё одна российская юниорка решила поменять гражданство — ученица Сергея Розанова Мария Дмитриева будет выступать за Израиль. Это уже четвёртая юниорка, которая меняет паспорт за это межсезонье.



Разобрались в нынешней ситуации с переходами фигуристок и потенциальным кризисом юниорского катания в России – возможен ли он в ближайшем будущем?

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ДМИТРИЕВОЙ

Александра Трусова активно набирает форму к контрольным прокатам. Недавно Русская ракета показала на тренировке необычную комбинацию прыжков из четверного лутца и двойного акселя. Ранее фигуристка секвенции не прыгала. Разбираемся, какую выгоду Трусовой может принести эффектный элемент.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Теннис: US Open, победы наших теннисисток, «Титаник»

На Открытом чемпионате США Даниил будет вести отчаянную борьбу не только за защиту своего титула, но и за сохранение лидерства в рейтинге. А претендентов хватает!

Фото: GETTY IMAGES

У знаменитой истории, реализованной в культовом фильме, есть сюжетная линия, напрямую связанная с Открытым чемпионатом США.

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТИТАНИК» (1997) / TWENTIETH CENTURY FOX

Российские теннисистки, как и пару недель назад, снова выиграли оба турнира, проходивших параллельно в разных городах американского континента.

Бокс / ММА: Шлеменко, Фьюри, Хабиб

Пять лет назад восхищённый легендарным Шлеменко серб Илич попросил у него совместное фото. А в минувшую пятницу совершил главную сенсацию года, вырубив Александра в его юбилейном 75-м бою.

Фото: RCC

После боя Усик – Джошуа великий Фьюри завёлся не на шутку и назвал его худшим из тех, что он видел. Цыганский король пообещал, что лишит Усика всех поясов, украинец принял вызов. Есть ли у Александра шансы в этой рубке?

Фото: JULIAN FINNEY, FRANCOIS NEL/GETTY IMAGES

Сенсационное поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса стало неожиданным шансом для Хабиба. Лучшего шанса вернуться в октагон и доказать всем своё величие у Орла не будет. Объясняем почему:

Авто: Формула-1 с «Ауди» и без Шварцмана

Похоже, Россия и в следующем году останется без своего представителя в Формуле-1. Причём против Шварцмана работает даже его родная «Феррари».

Фото: FERRARI/GETTY IMAGES

Важнейшие новости для Ф-1: в чемпионат официально приходит «Ауди». Разбираем, на что повлияет появление столь мощной автомобильной компании.

Олимпийские виды: реформы в лыжах и решения по сборной России в биатлоне

Немецкая красотка Алиса Шмидт давно могла бы уйти в модельный бизнес — эффектная внешность позволяет. Но девушка концентрируется на спорте и очень хочет выступить на Олимпийских играх.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛИСЫ ШМИДТ

Международная федерация лыжного спорта вновь задумала реформы. Теперь чиновники хотят запретить сервис-бригады в национальных сборных. Ведущие сборные, разумеется, против того, чтобы их лишили секретных наработок.

Фото: РИА НОВОСТИ

Глава СБР Виктор Майгуров не питает иллюзий по поводу возвращения наших биатлонистов на мировую арену. Однако, по его словам, конструктивное общение с иностранными коллегами есть, даже с украинскими.

Фото: РИА НОВОСТИ

Баскетбол: номер Пау Газоля

Когда-то легендарный Коби Брайант выжил Шакила О'Нила из команды и мечтал выиграть титул без него. С центровым Пау Газолем они завоевали два чемпионства, а Брайант обещал, что 16-й номер испанца когда-то обязательно выведут из обращения в «Лейкерс». Этот день настал!

Фото: RONALD MARTINEZ/GETTY IMAGES

Чемп.PLAY: всё плохо с Saints Row и gamescom

Перезапуск Saints Row оказался куда хуже, чем все предполагали. Перед нами не просто плохая игра — это скучная, безыдейная и беззубая Saints Row. Оказывается, такое возможно.

Фото: DEEP SILVER

На gamescom ONL 2022 показали больше 35 игр, а мы кратко рассказываем о главном с мероприятия.

Lifestyle

Вместе с фитнес-экспертом рассказываем, какими будут тренировки уже в ближайшем будущем.

Фото: UNSPLASH.COM/@HELLOATMA

Правда ли, что из профессионального спорта можно уйти только в тренерство? Всех ли детей нужно отдавать в спорт? На эти и другие вопросы отвечают спортсменки Вера Бирюкова и Алёна Косторная.