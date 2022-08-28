Захарян, Шлеменко и ожидание US Open. Главное за неделю

Футбол: Захарян в «Челси», новый президент РПЛ Алаев — в редакции «Чемпионата», Федун — вне «Спартака»
Молодой российский футболист переходит в «Челси» – летом-2022 в такое невозможно поверить! Объясняем с экономической, тактической и логической точек зрения, почему Арсену Захаряну нужно срочно собирать чемоданы, а «Динамо» – скорее продавать свой главный актив.
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Фото: «ЧЕМПИОНАТ»
Есть, впрочем, и такое мнение: нам всем (и Захаряну в первую очередь) надо успокоиться. Если трансфер состоится, работать предстоит много и долго.
Наш мощный эксклюзив! Президент РПЛ Александр Алаев пришёл к нам в редакцию и рассказал: почему свернули идею Кубка лиги, из-за чего ушёл Ашот Хачатурянц, когда вернутся офсайдные линии, что делать с крымским футболом, могут ли отменить Fan ID и как увеличить конкуренцию в чемпионате России.
Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»
Леонид Федун покинул «Спартак» и, как он утверждает, оставил «молодую команду с амбициозным тренером», «высокопрофессиональную команду менеджеров» и «великолепный стадион». Кажется, это не совсем так – и вот почему.
Фото: VK.COM/FCSM_OFFICIAL
Хоккей: Кубок мира и сборная России
Тема недели, в НХЛ очень близки к проведению Кубка мира в феврале 2024-го! И без русских хоккеистов там не обойдётся, будьте уверены.
Фото: TOM SZCZERBOWSKI/GETTY IMAGES
В каком виде Россию могут допустить до Кубка мира? Кажется, пока есть только один реальный вариант.
Фото: IGOR RUSSAK/GETTY IMAGES
Латвийский хоккеист прорвался в КХЛ, несмотря на все трудности. Что скажут на родине Калниньша?
Фигурное катание: смена гражданства и новые горизонты Трусовой
Ещё одна российская юниорка решила поменять гражданство — ученица Сергея Розанова Мария Дмитриева будет выступать за Израиль. Это уже четвёртая юниорка, которая меняет паспорт за это межсезонье.
Разобрались в нынешней ситуации с переходами фигуристок и потенциальным кризисом юниорского катания в России – возможен ли он в ближайшем будущем?
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ДМИТРИЕВОЙ
Александра Трусова активно набирает форму к контрольным прокатам. Недавно Русская ракета показала на тренировке необычную комбинацию прыжков из четверного лутца и двойного акселя. Ранее фигуристка секвенции не прыгала. Разбираемся, какую выгоду Трусовой может принести эффектный элемент.
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
Теннис: US Open, победы наших теннисисток, «Титаник»
На Открытом чемпионате США Даниил будет вести отчаянную борьбу не только за защиту своего титула, но и за сохранение лидерства в рейтинге. А претендентов хватает!
Фото: GETTY IMAGES
У знаменитой истории, реализованной в культовом фильме, есть сюжетная линия, напрямую связанная с Открытым чемпионатом США.
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТИТАНИК» (1997) / TWENTIETH CENTURY FOX
Российские теннисистки, как и пару недель назад, снова выиграли оба турнира, проходивших параллельно в разных городах американского континента.
Бокс / ММА: Шлеменко, Фьюри, Хабиб
Пять лет назад восхищённый легендарным Шлеменко серб Илич попросил у него совместное фото. А в минувшую пятницу совершил главную сенсацию года, вырубив Александра в его юбилейном 75-м бою.
Фото: RCC
После боя Усик – Джошуа великий Фьюри завёлся не на шутку и назвал его худшим из тех, что он видел. Цыганский король пообещал, что лишит Усика всех поясов, украинец принял вызов. Есть ли у Александра шансы в этой рубке?
Фото: JULIAN FINNEY, FRANCOIS NEL/GETTY IMAGES
Сенсационное поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса стало неожиданным шансом для Хабиба. Лучшего шанса вернуться в октагон и доказать всем своё величие у Орла не будет. Объясняем почему:
Авто: Формула-1 с «Ауди» и без Шварцмана
Похоже, Россия и в следующем году останется без своего представителя в Формуле-1. Причём против Шварцмана работает даже его родная «Феррари».
Фото: FERRARI/GETTY IMAGES
Важнейшие новости для Ф-1: в чемпионат официально приходит «Ауди». Разбираем, на что повлияет появление столь мощной автомобильной компании.
Олимпийские виды: реформы в лыжах и решения по сборной России в биатлоне
Немецкая красотка Алиса Шмидт давно могла бы уйти в модельный бизнес — эффектная внешность позволяет. Но девушка концентрируется на спорте и очень хочет выступить на Олимпийских играх.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛИСЫ ШМИДТ
Международная федерация лыжного спорта вновь задумала реформы. Теперь чиновники хотят запретить сервис-бригады в национальных сборных. Ведущие сборные, разумеется, против того, чтобы их лишили секретных наработок.
Фото: РИА НОВОСТИ
Глава СБР Виктор Майгуров не питает иллюзий по поводу возвращения наших биатлонистов на мировую арену. Однако, по его словам, конструктивное общение с иностранными коллегами есть, даже с украинскими.
Фото: РИА НОВОСТИ
Баскетбол: номер Пау Газоля
Когда-то легендарный Коби Брайант выжил Шакила О'Нила из команды и мечтал выиграть титул без него. С центровым Пау Газолем они завоевали два чемпионства, а Брайант обещал, что 16-й номер испанца когда-то обязательно выведут из обращения в «Лейкерс». Этот день настал!
Фото: RONALD MARTINEZ/GETTY IMAGES
Чемп.PLAY: всё плохо с Saints Row и gamescom
Перезапуск Saints Row оказался куда хуже, чем все предполагали. Перед нами не просто плохая игра — это скучная, безыдейная и беззубая Saints Row. Оказывается, такое возможно.
Фото: DEEP SILVER
На gamescom ONL 2022 показали больше 35 игр, а мы кратко рассказываем о главном с мероприятия.
Lifestyle
Вместе с фитнес-экспертом рассказываем, какими будут тренировки уже в ближайшем будущем.
Фото: UNSPLASH.COM/@HELLOATMA
Правда ли, что из профессионального спорта можно уйти только в тренерство? Всех ли детей нужно отдавать в спорт? На эти и другие вопросы отвечают спортсменки Вера Бирюкова и Алёна Косторная.
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» / РИА НОВОСТИ
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