Ротенберг остаётся в СКА, большое интервью с Александром Кержаковым. Главное к вечеру
Роман Ротенберг продолжит работу главным тренером СКА, Александр Кержаков впервые выступил после увольнения из «Спартака», а МОК пообещал российским и белорусским спортсменам жильё на Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 апреля.
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