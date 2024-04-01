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Ротенберг остаётся в СКА, большое интервью с Александром Кержаковым. Главное к вечеру

Роман Ротенберг продолжит работу главным тренером СКА, Александр Кержаков впервые выступил после увольнения из «Спартака», а МОК пообещал российским и белорусским спортсменам жильё на Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 апреля.

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