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Россия поднялась в рейтинге ФИФА, новое достижение Кучерова. Главное к вечеру

Россия поднялась в рейтинге ФИФА, новое достижение Кучерова. Главное к вечеру
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Никита Кучеров набрал 130-е очко по ходу регулярного чемпионата НХЛ, Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса», а сборная России по футболу поднялась в новом рейтинге ФИФА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 апреля.

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