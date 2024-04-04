Россия поднялась в рейтинге ФИФА, новое достижение Кучерова. Главное к вечеру
Никита Кучеров набрал 130-е очко по ходу регулярного чемпионата НХЛ, Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса», а сборная России по футболу поднялась в новом рейтинге ФИФА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 апреля.
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