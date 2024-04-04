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Россия поднялась в рейтинге ФИФА, новое достижение Кучерова. Главное к вечеру

Никита Кучеров набрал 130-е очко по ходу регулярного чемпионата НХЛ, Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса», а сборная России по футболу поднялась в новом рейтинге ФИФА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 апреля.

Футбол

Джанашия: грузины обалдели от поддержки сборной со стороны российского народа

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в матче Кубка России

Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге ФИФА, заняв 35-е место

Хоккей

Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 130 очками за сезон в НХЛ

Александр Медведев предложил увеличить потолок зарплат в КХЛ на 10%

Хмелевски подпишет трёхлетний контракт с «Салаватом Юлаевым» на 300 млн рублей

Теннис

«Тело просто не позволяет». Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Ханфман: если вина Зверева по делу об абьюзе подтвердится, ATP придётся что-то сделать

Даниил Медведев — лучший теннисист России. Новый рейтинг «Чемпионата»

Бокс/ММА

Марина Мохнаткина объявила о беременности

Сехудо — о бое Махачев — Порье: теперь у Ислама более лёгкий соперник

Баскетбол

Турнирные расклады в НБА на 4 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

Биатлон

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