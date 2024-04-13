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«Зенит» победил «Краснодар», «Автомобилист» сравнял счёт в серии КГ. Главное к вечеру

«Зенит» победил «Краснодар», «Автомобилист» сравнял счёт в серии КГ. Главное к вечеру
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«Зенит» обыграл «Краснодар» в РПЛ, «Балтика» в Грозном разгромила «Ахмат» со счётом 7:1, «Спартак» на выезде уступил «Сочи», «Автомобилист» сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом», УНИКС стал победителем регулярного сезона Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 апреля.

Футбол

«Спартак» уступил «Сочи», который занимал последнее место в РПЛ перед началом матча

«Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» со счётом 7:1, Алекс Фернандес оформил хет-трик

«Зенит» обыграл «Краснодар» и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков

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Хоккей

«Автомобилист» в результативном матче обыграл «Металлург» и перевёл серию в седьмую игру

Стала известна дата начала финальной серии Кубка Гагарина

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Теннис

Анна Калинская крупно обыграла Каролину Куль в квалификации на турнир в Штутгарте

Циципас одолел Синнера и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

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