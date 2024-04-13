«Зенит» победил «Краснодар», «Автомобилист» сравнял счёт в серии КГ. Главное к вечеру

«Зенит» обыграл «Краснодар» в РПЛ, «Балтика» в Грозном разгромила «Ахмат» со счётом 7:1, «Спартак» на выезде уступил «Сочи», «Автомобилист» сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом», УНИКС стал победителем регулярного сезона Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 апреля.
Футбол
«Спартак» уступил «Сочи», который занимал последнее место в РПЛ перед началом матча
«Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» со счётом 7:1, Алекс Фернандес оформил хет-трик
«Зенит» обыграл «Краснодар» и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков
Хоккей
«Автомобилист» в результативном матче обыграл «Металлург» и перевёл серию в седьмую игру
Стала известна дата начала финальной серии Кубка Гагарина
Теннис
Анна Калинская крупно обыграла Каролину Куль в квалификации на турнир в Штутгарте
Циципас одолел Синнера и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, в трёх сетах обыграв Новака Джоковича
Баскетбол
«Уралмаш» закончил второй этап с восемью победами подряд, обыграв «Руну»
«Енисей» переиграл «Локомотив» в последнем матче второго этапа, Ратэн-Мэйс набрал 32 очка
УНИКС стал победителем регулярного сезона Единой лиги
Биатлон
Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте в финале Кубка Содружества
Лыжи
21-летняя лыжница Канева выиграла масс-старт на 50 км в рамках чемпионата России
Авто
Дрифт-такси загорелось со зрителем внутри на первом этапе сезона Формулы Дрифт. Видео
Волейбол
Московское «Динамо» сравняло счёт в серии с «Локомотивом» в полуфинале женской Суперлиги
Другие
Сборная России по футзалу сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче