Брагин, Ларионов и другие — большой переворот в сборных России. LIVE

Указанное в трансляции время — московское
7:50. Игорь Ларионов очень быстро стал своим человеком в ФХР, стремительно проделал путь от советника Романа Ротенберга до помощника Брагина в сборной U20, а после МЧМ-2020 публично выражал желание продолжить тренерскую деятельность.
7:20. Сейчас в России принято совмещение тренерских постов, поэтому новый главный тренер займёт не только вакантное место в сборной страны, но и будет работать в СКА. Павел Панышев — о том, почему выбрали Валерия Брагина и убрали Алексея Кудашова.
7:00. В 9:00 (мск) должно быть официально объявлено то, о чём говорили ещё месяц назад: Валерий Брагин сменит Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России. Ожидается, что контракт будет рассчитан как минимум до Олимпиады-2022.
В 14:00 начнётся пресс-конференция с участием Брагина, Романа Ротенберга, Игоря Ларионова (новый главный тренер молодёжной сборной России) и других тренеров из системы ФХР. Следите за большим переворотом в системе сборных России в нашем онлайне.
Последний шесть лет Брагин работал с молодёжной сборной России, а в январе этого года вошёл в тренерский штаб СКА. Кудашов же получил работу в сборной России перед чемпионатом мира 2018 года. В роли ассистента Ильи Воробьёва он проработал два мировых первенства, после чего сам возглавил национальную команду. Хотя неофициально он руководил сборной ещё на ЧМ-2019, когда сборная России проиграла в полуфинале команде Финляндии. По слухам, Кудашов может взять паузу в тренерской карьере.
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