За чем следить 28 февраля: справятся ли Овечкин и Ко с прямым конкурентом и догонит ли Малкин ещё одну легенду НХЛ?

14 топ-матчей среды: Кучеров мчится к рекорду, наши в теннисе, НБА, футбол и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справятся ли Овечкин и Ко с прямым конкурентом за место в плей-офф?

Удивительно – накануне «Вашингтон» забросил аж шесть шайб, а у Овечкина – 0 очков, «-3» и впервые за месяц – ни одного броска. К счастью, «Вашингтон» и без него разыгрался в атаке, особенно Алексей Протас. Очень вовремя, в самый разгар гонки за плей-офф. «Столичные» пока находятся вне восьмёрки, но у них есть пара матчей в запасе по сравнению с основными конкурентами. Один из них – «Детройт», который в этом сезоне активно возрождается и выиграл последние пять матчей. Так что эта встреча будет, как говорится, за четыре очка.

Самый яркий момент Ови в матче с «Оттавой» — эпизод с лайнсменом: Видео «Уйди с дороги!» Овечкин нецензурно выругался на судью

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Кучеров выбьет 40 голов в сезоне?

Никита Кучеров семимильными шагами движется к новому русскому рекорду НХЛ за одну регулярку, который он сам же установил в 2019 году. Он первый (и пока единственный) в этом сезоне выбил 100 очков и крайне редко уходит со льда, не отметившись результативными действиями. Ещё чуть-чуть, и он в третий раз за карьеру выбьет 40 шайб. Для этого нужно сделать дубль в ворота «Филадельфии».

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Лука Дончич и компания возьмут реванш у «Кливленда»?

Победная серия «Даллас Маверикс» завершилась поражением от «Индианы Пэйсерс» (111:133). Команда до этого победила в семи матчах кряду. «Кливленд Кавальерс» же до Звёздного уикенда НБА имел внушительную серию из девяти побед в регулярном чемпионате, но после Матча всех звёзд клуб выступает не так стабильно – два поражения при одной победе. «Кливленд» в нынешнем сезоне обыграл «Даллас» на выезде со счётом 113:110. Сумеют ли подопечные Джейсона Кидда взять реванш у «рыцарей»?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 февраля 2024, среда. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли «кельты» девятую победу подряд в НБА?

Лидер Восточной конференции «Бостон Селтикс» не знает поражений на протяжении восьми матчей кряду. Команда под руководством Джо Маззуллы демонстрирует очень уверенную игру как дома, так и на выезде. При этом по ходу регулярного чемпионата «кельты» уступили лишь 12 раз при 45 победах. «Филадельфия Сиксерс» после травмы лидера команды Джоэла Эмбиида больше проигрывает, нежели оказывается сильнее противников. Тайриз Макси и Бадди Хилд пока не могут стабильно добывать результаты для клуба из Пенсильвании. Сумеет ли «Филадельфия» остановить разогнавшийся «Бостон»?

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 февраля 2024, среда. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: догонит ли Малкин ещё одну легенду?

В прошлой встрече Евгений Малкин обошёл Матса Сундина по количеству передач в истории НХЛ, и скоро ему покорится ещё одна веха. Россиянин занимает 39-е место в списке лучших бомбардиров лиги всех времён, впереди – очередная легенда. От Эла Макинниса россиянина отделяет всего одно очко, а действующая результативная серия Евгения насчитывает три матча.

🏀 6:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «молнии» оформят вторую победу подряд над «ракетами»?

«Оклахома-Сити Тандер» уже встречалась с «Хьюстон Рокетс» в матче 26 февраля. «Молнии» победили на выезде со счётом 123:110. Теперь же Шею Гилджес-Александеру и компании предстоит провести ещё один матч с «ракетами», но уже на домашнем паркете. «Оклахома» победила в пяти последних матчах кряду в регулярном чемпионате НБА и на данный момент возглавляет Западную конференцию. Сумеет ли «Хьюстон» навязать борьбу лидеру Запада?

🎾 13:00*: Артур Казо (Франция, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Дубай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до четвертьфинала?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «пятисотнике» в Дубае, одержав волевую победу над китайцем Чжан Чжичжэнем. Теперь за место в четвертьфинале россиянин поспорит с 21-летним французом Артуром Казо. Соперники ранее встречались на US Open — 2023, и тогда сильнее оказался Рублёв. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Ботик ван де Зандсхулп — Себастьян Корда.

🎾 13:00*: Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 4), Дубай, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлится ли победная серия Хачанова?

Карен Хачанов приехал в Дубай прямиком из Дохи, где он завоевал первый трофей в сезоне. Но на этом россиянин не остановился и уверенно справился ещё с одним соперником — французом Люкой Ван Ашем. Теперь, чтобы пробиться в четвертьфинал, Карен должен одолеть чеха Иржи Легечку. Ранее теннисисты уже дважды играли в прошлом году — в Майами и Вене — и оба раза не было равных Хачанову. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Александр Бублик — Таллон Грикспор.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Кузбасс», Суперлига (м), 26-й тур

Интрига: продолжит ли «Локо» побеждать?

«Локо» наконец прервал серию из февральских поражений: в 25-м туре подопечные Пламена Константинова оформили АСК (3:0). Но теперь их преимущество над «Белогорьем» составляет пять очков. Удержать отрыв предстоит в домашнем матче с «Кузбассом», который накануне ошарашил «Динамо» на своей площадке — легко обыграли вице-чемпионов прошлого сезона (3:0). А значит, простой игры в среду новосибирцам ждать точно не стоит.

🏐 19:00: «Белогорье» — «Факел», Суперлига (м), 26-й тур

Интрига: ждать ли 11-й победы подряд от белгородцев?

Парни Александра Волкова не проигрывают уже 10 матчей подряд – с 16-го тура они били и «Зенит» (причём – оба), и «Динамо», и «Локомотив». А многие победы удавались на морально-волевых – в пяти сетах и с 0:2 по партиям. Теперь после очередной такой победы над «Динамо ЛО» (3:2) от второго места их отделяет пять очков. Но матч с «Факелом» – командой, обыгравшей «Локо» (3:2) и «Зенит СПб» (3:1) в последних турах, будет непростым.

⚽️ 22:30: «Челси» — «Лидс Юнайтед», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: «Челси» продолжит борьбу за единственный возможный трофей?

«Челси» потерпел очередное поражение в финале. На этот раз лондонцы уступили «Ливерпулю» в решающей встрече Кубка английской лиги. «Челси» показал неплохой футбол, но в экстра-таймах их «смяла» молодёжь Клоппа. Сезон у «Челси» развивается не очень круто, а теперь у команды осталась лишь одна возможность взять трофей. «Синие» борются за Кубок Англии. Впереди — домашняя встреча с «Лидсом». Не самый сложный соперник, но после морального удара от «Ливерпуля» можно и «поплыть».

⚽️ 22:45: «Интер» — «Аталанта», Серия А, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Миранчук помешает фавориту чемпионской гонки?

«Интер» и «Аталанта» набрали классную форму. Команда Симоне Индзаги летит к золоту Серии А, а бергамаски хотят застолбить место в зоне Лиги чемпионов. В первом круге «Интер» одержал гостевую победу со счётом 2:1. Теперь «Аталанта» набрала кондиции, и «нерадзурри» придётся тяжело. Увидим ли голевые действия от российского полузащитника бергамасков Алексея Миранчука?

⚽️ 22:45: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: получится ли у «МЮ» пройти дальше?

«Манчестер Юнайтед» борется за Кубок Англии — единственный трофей, который ещё можно взять. Гранд обязан брать титулы каждый сезон, так что перед Эриком тен Хагом стоит серьёзная задача. Соперник в 1/8 финала — «Ноттингем Форест», который в последней очной встрече одержал победу в АПЛ (2:1). Так что «МЮ» не обеспечен проход дальше. Нужно отдать все силы.

Летом «МЮ» ждёт мощное обновление состава: «Манчестер Юнайтед» планирует массовую продажу игроков в летнее трансферное окно

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Саутгемптон», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: обескровленный «Ливерпуль» справится и в Кубке Англии?

«Ливерпуль» героически взял Кубок английской лиги, одержав победу над «Челси». При этом у Юргена Клоппа выпала из-за травм половина команды. Но даже в такой ситуации нашлись резервы, а юниоры «Ливерпуля» показали смелую и яркую игру. Впереди — встреча в Кубке Англии. Состав на игру с «Саутгемптоном» придётся серьёзно ротировать. Но «Ливерпуль» преследует важную цель — взять «квадрупл» (четыре трофея) в последний сезон Клоппа. Посмотрим, удастся ли продвинуться в четвертьфинал Кубка.