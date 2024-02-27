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Алвес Барселона, Краснодар Олссон, Матвей Сафонов жена, расписание плей-офф КХЛ, Хачанов, Медведев

Экс-игрок «Краснодара» на ИВЛ, победы Медведева и Хачанова. Главное к вечеру
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Экс-полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон подключён к ИВЛ, опубликовано расписание плей-офф Кубка Гагарина и обнародована информация по суду Матвея Сафонова с бывшей женой. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 27 февраля.

Футбол

  • Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет отдавать четверть доходов на алименты — источник
  • Экс-игрок «Краснодара» Олссон госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга
  • Александр Головин номинирован на награду игрока февраля в «Монако»
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