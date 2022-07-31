Героический Ничушкин, яркий Наталушко и вредная «Аталанта». Главное за неделю

Всё важное — в материалах «Чемпионата».

Футбол

Российский футбол 90-х — во всём великолепии и ужасе — в интервью с Сергеем Наталушко. Рост под два метра, пышная седая шевелюра и возраст. Только в 31 год Сергей добрался до высшей лиги, но зато задержался в ней до 40! А ещё: работал на АЭС, шесть раз женился и до сих пор играет! Если вы читали спортивные новости в последнюю неделю, это он автор фразы «Живём в говне и играем в говно».

Разбираемся, как и почему «Аталанта» решила не платить оставшуюся сумму за Алексея Миранчука. Небольшой урок итальянского: «Imbrogliare con i soldi» (итал.) — «кинуть на деньги».

Кстати, сегодня в 19:00 стартует финал чемпионата Европы среди женских команд! Будет круто и атмосферно, заходите читать нашу трансляцию. Начинаем за час до матча: будут видео, фото, полные трибуны (90 тысяч!) и, собственно, футбол!

Хоккей

История преодоления — это точно про Валерия Ничушкина. У нас — эксклюзивное интервью с обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо», который рассказал, как настойчиво ломится к мечте сквозь все сомнения критиков.

Валерий Ничушкин Фото: NHL.COM/AVALANCHE

Считаем чужие деньги, а конкретно — деньги Александра Овечкина. По общей сумме Ови когда-нибудь переплюнут, по сроку контракта и обратному эффекту — ни за что.

Фото: Getty Images

В ожидании старта сезона в КХЛ собираем всех топовых свободных агентов.

Бокс/ММА

Фёдор Емельяненко хочет закончить карьеру, будучи в глубоком нокауте? Последний Император идёт на отчаянный риск, требуя поединок с самым опасным бойцом Bellator.

Фото: BELLATOR.COM

Олимпийские виды спорта

Откровенный разговор с лыжником сборной России Сергеем Волковым, нарушившим антидопинговые правила, отбывшим дисквалификацию и вернувшимся в команду.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕРГЕЯ ВОЛКОВА

Громкий спортивный скандал на почве ненависти к России. Финны убрали из волейбольной сборной своего лучшего игрока за то, что он тепло относится к нашей стране.

Фигурное катание

Весь июль на «Чемпионате» выходили материалы из серии «Песнь льда». В нём мы рассказывали о закулисье фигурного катания — как этот вид спорта становится настоящим искусством. Финальный материал — о том, как создаются костюмы для фигуристов. Почему платье может вызвать скандал? Разобрали с дизайнером Алёной Куклычёвой.

Сколько квадов прыгнула Анна Щербакова за всю карьеру? И почему она уступает Александре Трусовой? Занимательная статистика от Дарьи Кирюхиной.

Волна популярности корейской культуры в мире накрыла и фигурное катание. Почему? Вот пособие по k-pop в фигурном катании — со всеми значимыми программами, опытами Евгения Семененко и историей про фигуриста-айдола.

Автоспорт

Объясняем, как в Формуле-1 снова может появиться россиянин. Правда, под флагом Израиля.

Гонщики «КАМАЗ-мастер» пришли к нам в гости и рассказали, как живут и побеждают в условиях санкций и верят ли в участие в «Дакаре».

Фото: KAMAZMASTER.RU

Даже великие ошибаются. Как говорит Джейсон Стэтхэм: «Безнадёжно — это когда на крышку гроба падает земля. Остальное можно исправить». Серьёзно, это его реальная цитата.

Баскетбол

История легендарного Чарльза Баркли — уникального баскетболиста, который стал суперзвездой, но так и не выиграл чемпионат НБА, оставшись в тени Майкла Джордана.

Фото: DOUG PENSINGER/GETTY IMAGES

Эксклюзивное интервью с Романом Скворцовым. Голос российского баскетбола стал гостем нашей редакции.

Теннис

Легендарный Роджер Федерер вновь собирает 12 топовых игроков в одном месте. Самый обсуждаемый коммерческий турнир между теннисистами Европы и мира — Laver Cup — четыре года берут первые. Вопрос, который подвис сейчас: позовут ли туда россиян?

Фото: Getty Images

Lifestyle

Лето, жара, вечный вопрос:

Хотя зачем вода, когда есть арбузы! Но тут тоже дилемма: есть косточки или нет?

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Тренируем грудные мышцы. Внутри есть видео, как выполнять упражнения.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Все знают, что ходить полезно. А вот правильно ли вы это делаете?

Кстати, не забудьте о начале рабочей недели. С помощью чего будете бодриться? Кофе?

Или лучше что-нибудь другое?

Чемп.PLAY

Если вы уже посмотрели все сериалы, мы нашли новый — «Мышь»!