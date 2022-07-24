Смена гражданства спортсменами, Непомнящий — фаворит? Главное за неделю в спорте

Теннис: Касаткина, гражданство
Главная тема недели — резонансное интервью первой ракетки России Дарьи Касаткиной, в котором она не только сделала каминг-аут, но и высказалась о смене гражданства. Разбираемся, приведёт ли это к массовому оттоку.
Здесь и далее — все ссылки кликабельные.
Дарья Касаткина
Фото: Getty Images
Как там дела с рейтингом ATP?
Футбол: Пиняев, Тишков, Роналду
Важное событие в российском футболе — госпитализация одного из ярких молодых игроков страны Сергея Пиняева. Надеемся, восстановление пройдёт быстро и парень вернётся ещё сильнее!
Вспоминаем один из моментов в карьере Юрия Тишкова. Кубковый выезд в 1993 году обернулся для талантливого футболиста трагедией.
Криштиану Роналду внезапно оказался в кризисе. «Манчестер Юнайтед» обновляется под руководством нового тренера, а португалец вроде бы настроен уйти. Проблема в том, что топ-клубы публично отказываются даже от интереса к легенде.
Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Очередной выпуск дайджеста трансферов в Европе — прямо здесь:
- Зинченко в «Арсенале», Левандовски наконец-то в «Барселоне», а Дани Алвес (внезапно!) в Мексике. За неделю в Европе — больше 20 больших переходов
Хоккей: трансферы и зарплаты
В КХЛ и НХЛ время переходов.
Евгений Малкин
Фото: Getty Images
Считаем чужие деньги. Одни команды в НХЛ раздувают ведомости за счёт травмированных игроков, а другие убивают их непродуманными выкупами.
Бокс / ММА: «новый Конор» и урок для UFC
Шебутной блондин Пэдди Пимблетт снова заткнул скептиков. И расплакался после победы. Кажется, мы стали забывать, что был такой Конор Макгрегор.
Пэдди Пимблетт (слева)
Фото: Getty Images
22 июля на турнире АСА 141 в Сочи случился редкий прецедент. Во время схватки в клетку вошёл основатель лиги Майрбек Хасиев и дисквалифицировал Али Багова и Рашида Магомедова за пассивное ведение боя. Хотя им оставался всего лишь один раунд. Да-да, бой завершился, по сути, потому что был скучным.
Авто: трасса под Санкт-Петербургом, где ждали Формулу-1
Наш репортаж с трассы «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, где планировался этап Формулы-1. В «Росгонках» признаются, что возможности «Игоры Драйв» их опьяняют. Даже без международных гонок.
Трасса «Игора Драйв»
Фото: Championat.com
Вспомнили, какие яркие переходы в Формуле-1 не состоялись.
Фигурное катание: Медведева, Загитова и Попова
Поговорили с Бетиной Поповой о том, почему ультра-си ограничивают постановщиков, была ли смена программы Щербаковой в олимпийском сезоне попыткой избежать риска и многом другом.
Это случилось! Похоже, Алина Загитова и Евгения Медведева возродили прежнюю дружбу. Колонка Дарьи Кирюхиной — об этом.
Алина Загитова и Евгения Медведева
Фото: Championat.com
Баскетбол: проблемы «Уорриорз»
История швейцарского футболиста, мечтавшего играть как Анри, но ставшего в итоге баскетболистом и зарабатывающего десятки миллионов долларов в НБА.
Суровое наказание для владельца чемпиона НБА за критику лиги. «Уорриорз» не могут сохранить состав из-за налога на роскошь.
«Уорриорз» — чемпионы НБА — 2022
Фото: THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES
Шахматы: Ян Непомнящий и борьба за титул
Магнус Карлсен отказался от матча за титул чемпиона мира, лишив болельщиков мощной схватки с Яном Непомнящим. Каковы шансы российского гроссмейстера против оппонента из Китая?
Ян Непомнящий
Фото: FIDE.COM
Олимпийские виды спорта: Париж-2024
С Олимпиадой-2024 в Париже не всё ладно. Даже МОК выразил беспокойство темпами подготовки к Играм.
Lifestyle: пресс, курорт и без похмелья!
Есть план:
Пункт первый — красивый пресс или тонкая талия.
Пункт второй — выбираем, куда съездить отдохнуть. Например, такие:
Белокуриха
Фото: ISTOCKPHOTO.COM
Пункт третий — отдыхаем, но не «болеем»:
Чемп.PLAY: сериалы, котики и легенды Far Cry
Пересмотрели уже все сериалы? У нас есть ещё!
Котики и киберпанк, оказалось, это идеальное сочетание для игры. Почему ещё все говорят о Stray?
Скриншот из игры
Фото: Championat.com
Если вы больше любите классику, выбираем лучшую игру серии Far Cry: «Я уже говорил тебе, что такое безумие, а?»
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