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Смена гражданства спортсменами, Непомнящий — фаворит? Главное за неделю в спорте

Теннис: Касаткина, гражданство

Главная тема недели — резонансное интервью первой ракетки России Дарьи Касаткиной, в котором она не только сделала каминг-аут, но и высказалась о смене гражданства. Разбираемся, приведёт ли это к массовому оттоку.

Здесь и далее — все ссылки кликабельные.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Как там дела с рейтингом ATP?

Футбол: Пиняев, Тишков, Роналду

Важное событие в российском футболе — госпитализация одного из ярких молодых игроков страны Сергея Пиняева. Надеемся, восстановление пройдёт быстро и парень вернётся ещё сильнее!

Вспоминаем один из моментов в карьере Юрия Тишкова. Кубковый выезд в 1993 году обернулся для талантливого футболиста трагедией.

Криштиану Роналду внезапно оказался в кризисе. «Манчестер Юнайтед» обновляется под руководством нового тренера, а португалец вроде бы настроен уйти. Проблема в том, что топ-клубы публично отказываются даже от интереса к легенде.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Очередной выпуск дайджеста трансферов в Европе — прямо здесь:

Хоккей: трансферы и зарплаты

В КХЛ и НХЛ время переходов.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Считаем чужие деньги. Одни команды в НХЛ раздувают ведомости за счёт травмированных игроков, а другие убивают их непродуманными выкупами.

Бокс / ММА: «новый Конор» и урок для UFC

Шебутной блондин Пэдди Пимблетт снова заткнул скептиков. И расплакался после победы. Кажется, мы стали забывать, что был такой Конор Макгрегор.

Пэдди Пимблетт (слева) Фото: Getty Images

22 июля на турнире АСА 141 в Сочи случился редкий прецедент. Во время схватки в клетку вошёл основатель лиги Майрбек Хасиев и дисквалифицировал Али Багова и Рашида Магомедова за пассивное ведение боя. Хотя им оставался всего лишь один раунд. Да-да, бой завершился, по сути, потому что был скучным.

Авто: трасса под Санкт-Петербургом, где ждали Формулу-1

Наш репортаж с трассы «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, где планировался этап Формулы-1. В «Росгонках» признаются, что возможности «Игоры Драйв» их опьяняют. Даже без международных гонок.

Трасса «Игора Драйв» Фото: Championat.com

Вспомнили, какие яркие переходы в Формуле-1 не состоялись.

Фигурное катание: Медведева, Загитова и Попова

Поговорили с Бетиной Поповой о том, почему ультра-си ограничивают постановщиков, была ли смена программы Щербаковой в олимпийском сезоне попыткой избежать риска и многом другом.

Это случилось! Похоже, Алина Загитова и Евгения Медведева возродили прежнюю дружбу. Колонка Дарьи Кирюхиной — об этом.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Championat.com

Баскетбол: проблемы «Уорриорз»

История швейцарского футболиста, мечтавшего играть как Анри, но ставшего в итоге баскетболистом и зарабатывающего десятки миллионов долларов в НБА.

Суровое наказание для владельца чемпиона НБА за критику лиги. «Уорриорз» не могут сохранить состав из-за налога на роскошь.

«Уорриорз» — чемпионы НБА — 2022 Фото: THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES

Шахматы: Ян Непомнящий и борьба за титул

Магнус Карлсен отказался от матча за титул чемпиона мира, лишив болельщиков мощной схватки с Яном Непомнящим. Каковы шансы российского гроссмейстера против оппонента из Китая?

Ян Непомнящий Фото: FIDE.COM

Олимпийские виды спорта: Париж-2024

С Олимпиадой-2024 в Париже не всё ладно. Даже МОК выразил беспокойство темпами подготовки к Играм.

Lifestyle: пресс, курорт и без похмелья!

Есть план:

Пункт первый — красивый пресс или тонкая талия.

Пункт второй — выбираем, куда съездить отдохнуть. Например, такие:

Белокуриха Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Пункт третий — отдыхаем, но не «болеем»:

Чемп.PLAY: сериалы, котики и легенды Far Cry

Пересмотрели уже все сериалы? У нас есть ещё!

Котики и киберпанк, оказалось, это идеальное сочетание для игры. Почему ещё все говорят о Stray?

Скриншот из игры Фото: Championat.com

Если вы больше любите классику, выбираем лучшую игру серии Far Cry: «Я уже говорил тебе, что такое безумие, а?»