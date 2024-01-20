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Матчи сегодня, расписание спортивных игр 21 января 2024: live-трансляции, результаты, кто сыграет

21 топ-событие воскресенья: бой Евлоева, россияне на АО, много футбола, хоккея, баскетбола
Михаил Георгиев
Расписание спортивных игр 21 января
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 21 января! Помимо прочего: Кубки мира по лыжам и биатлону и чемпионат России по прыжкам в фигурке!

Посмотреть все события 21 января в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏒 4:00: «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Овечкин «Вашингтону» голами одержать вторую подряд победу над «Сент-Луисом»?

«Кэпиталз» бьются за попадание в зону плей-офф на Востоке, и победа над «Сент-Луисом», когда «Вашингтон» впервые за долгое время забил пять голов, оказалась очень важной для «столичных», в том числе и в психологическом плане. Но сейчас у клуба из столицы США новый вызов: матч-реванш с «блюзменами», уже на территории соперника. У «Вашингтона» вернулся в строй Александр Овечкин, его результативная серия составляет уже семь матчей, а вот голы Ови не забивал с 3 января. Кажется, пора освежить гонку за рекордом Гретцки!

Скоро в НХЛ дедлайн, и там «Вашингтон» может стать одним из крупных игроков:
«Конец эпохи Овечкина близок». Что думают в Америке о ходах «Вашингтона» в дедлайн
«Конец эпохи Овечкина близок». Что думают в Америке о ходах «Вашингтона» в дедлайн

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется сильнее в матче первой и второй команды Западной конференции?

«Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете примет «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Команды являются лидерами Западной конференции. При этом в последнее время показывают отличную игру, побеждая практически всех на своём пути. Все лидеры коллективов в строю и готовы показать своё мастерство в матче топовых команд. Кто же победит в их очном противостоянии?

Лучшие трейды последних лет:
Кто бы мог подумать! 5 скромных обменов, которые обернулись большим успехом в НБА
Кто бы мог подумать! 5 скромных обменов, которые обернулись большим успехом в НБА

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Питтсбург» с чемпионом НХЛ, чтобы не отвалиться от гонки за плей-офф?

«Питтсбург» тоже сражается за плей-офф, но ситуация у «пингвинов» чуть хуже, чем у «Вашингтона», и им тем более не с руки терять очки. Но впереди – игра с «Вегасом», действующим чемпионом НХЛ, да ещё и в гостях. В предыдущей встрече «Голден Найтс» уверенно разобрались с одним из лидеров сезона «Рейнджерс», а что им противопоставят Кросби, Малкин и Ко?

В матче с «Рейнджерс» был очень хорош Иван Барбашёв:
«Арена сходит с ума!» Барбашёв поверг фанатов из Америки в экстаз, оформив шикарный дубль
Видео
«Арена сходит с ума!» Барбашёв поверг фанатов из Америки в экстаз, оформив шикарный дубль

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: догонит ли Панарин Кучерова в гонке российских снайперов сезона НХЛ?

«Рейнджерс» слегка отстали в борьбе за первое место на Востоке от «Бостона», но в своём дивизионе «синерубашечники» по-прежнему лидируют, да и в целом у них нет причин переживать за попадание в плей-офф. Однако в Лос-Анджелесе у «Рейнджерс» будет резон реваншироваться за крупное поражение в Вегасе, при этом «Кингз», занимающие сейчас восьмое место на Западе – опасный и мотивированный соперник. Что касается Панарина, то Артемий ещё не выпал из борьбы за звание лучшего бомбардира регулярки, а в ближайшем матче он может догнать Никиту Кучерова в гонке российских снайперов турнира.

Прогноз «Чемпионата» на лауреатов индивидуальных наград сезона НХЛ:
Кучеров — лучший бомбардир, Панарин побьётся за титул MVP? Прогноз на личные награды НХЛ
Кучеров — лучший бомбардир, Панарин побьётся за титул MVP? Прогноз на личные награды НХЛ

👊 6:30: Мовсар Евлоев (Россия) — Арнольд Аллен (Англия), UFC 297

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Арнольд Аллен - Мовсар Евлоев
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Арнольд Аллен
Не началось
Мовсар Евлоев

Интрига: россиянин заработает титульный шанс?

Мовсар Евлоев — один из самых недооценённых российских бойцов UFC. Спортсмен из Ингушетии идёт на рекорде 17-0 и всерьёз претендует на пояс в полулёгком дивизионе. Но сначала надо пройти Арнольда Аллена: британец — очень крепкий и опытный парень, с которым никому не бывает легко. Зато в случае победы Евлоев всерьёз сможет претендовать на титульный шанс, потому что больших имён в дивизионе не так много. Вот только Аллен точно будет против.

Лайв-трансляция UFC 297:
UFC 297: Стрикленд закатит войну в октагоне, Евлоев останется непобеждённым. LIVE
Live
UFC 297: Стрикленд закатит войну в октагоне, Евлоев останется непобеждённым. LIVE

🎾 7:30*: Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд на «Шлемах»?

16-летняя Мирра Андреева на своём дебютном Australian Open уже повторила личное достижение на «Шлемах» — добралась до четвёртого круга, как это она уже делала на Уимблдоне-2023. Теперь, чтобы пробраться в первый в карьере четвертьфинал мэйджора, юной россиянке надо справиться с девятым номером посева Барборой Крейчиковой. За свою короткую профессиональную карьеру Мирра уже дважды играла с этой чешской теннисисткой и оба раза выиграла — на Уимблдоне и в Пекине-2023. Победительница нового матча дальше в 1/4 финала сразится с кем-то из пары Аманда Анисимова — Арина Соболенко.

Подробное расписание теннисного дня:
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Рублёв, Хачанов и Мирра бьются за 1/4 финала AO
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Рублёв, Хачанов и Мирра бьются за 1/4 финала AO

👊 8:00: Шон Стрикленд (США) — Дрикус дю Плесси (ЮАР), UFC 297

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Шон Стрикленд - Дрикус Дю Плесси
21 января 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Дрикус Дю Плесси

Интрига: Стрикленд подтвердит, что он не случайный чемпион?

Средний дивизион UFC — самый яркий в последние годы. Чемпионы там меняются раз в несколько месяцев, а скандалы и красивые истории буквально поставлены на поток. Сейчас пояс удерживает Шон Стрикленд, которого многие считают откровенно случайным чемпионом. Но американец только выглядит неуклюжим увальнем: совсем недавно он деклассировал великолепного Исраэля Адесанью! Новый соперник Шона тоже очень хорош — Дрикус дю Плесси очень суров и может похвастать многими спортивными достоинствами.

Изучаем нестандартность Стрикленда:
Самый случайный чемпион UFC? У Стрикленда колхозная техника и странный трэш-ток
Самый случайный чемпион UFC? У Стрикленда колхозная техника и странный трэш-ток

🎿 12:50: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап, эстафета, женщины

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
21 января 2024, воскресенье. 12:50 МСК
Не началось

Интрига: Норвегия опять останется без медалей?

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится эстафетными гонками. Первые в нынешнем сезоне эстафеты состоялись ещё в прошлом году в Элливаре, и тогда у женщин случилась настоящая сенсация — норвежки не попали в число призёров. В топ-3 тогда финишировали сборные Швеции, Германии и США. Вполне возможно, что женская сборная Норвегии останется без медалей и на этот раз. Чего точно нельзя сказать о мужской команде. Норвежцы — фавориты в любом составе. И они наверняка вновь будут первыми, а вот за два других места на пьедестале могут побороться и Швеция, и Германия, и Италия, и Франция, и США.

Что происходит на этапе в Оберхофе?
«Надо пользоваться шансами, пока Йоханнес не в форме». Кто громит Клебо на Кубке мира
«Надо пользоваться шансами, пока Йоханнес не в форме». Кто громит Клебо на Кубке мира

🏒 13:00: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в дуэли двух кризисных команд Запада?

ЦСКА идёт лишь на седьмом месте в конференции, а главный тренер армейцев Сергей Фёдоров откровенно говорит о том, что впервые в карьере попал в такую сложную ситуацию. «Торпедо» продлило контракт с Игорем Ларионовым на три года, но текущее состояние нижегородцев далеко от идеала, команда наверняка закончит регулярку вне топ-4 Запада. Недавняя игра в Москве между этими соперниками завершилась разгромом «Торпедо», и сейчас у нижегородцев есть шанс взять реванш у нестабильных чемпионов. ЦСКА же в случае победы приблизится к волжанам в таблице.

Сергей Фёдоров откровенен в оценке выступления своей команды в сезоне:
«Есть такая фраза Лобановского…» Фёдоров заявил, что не ожидал увидеть такой ЦСКА в сезоне

⛸️ 14:00: Чемпионат России по прыжкам, командный турнир

Интрига: как подготовилась к турниру Елизавета Туктамышева?

Личный турнир чемпионата России по прыжкам позади, и пришло время выявить лучшую команду. Фигуристы из одиночного и парного разрядов пока не распределились по сборным, но давно известны имена капитанов — это принципиальные соперники в парах, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

За одну из команд выступит Елизавета Туктамышева, которая не соревновалась с прошлого сезона. Смогла ли Императрица восстановить тройной аксель — главная интрига вечера.

О противостоянии капитанов:
Уколол соперников и зачитал рэп. Почему именно Галлямов растрясёт болото на прыжковом?
Уколол соперников и зачитал рэп. Почему именно Галлямов растрясёт болото на прыжковом?

🎯 14:30: Биатлон — Кубок мира, шестой этап, масс-старт, мужчины, затем — женщины

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли кто-то отобрать золото у норвежцев?

В воскресенье в Антхольце пройдут вторые в текущем сезоне гонки с общего старта. К концу января в мужском биатлоне сформировалось полное доминирование норвежцев, поэтому каждая гонка, которую выиграл не Йоханнес Бё или его товарищ по команде – сенсационная. И вряд ли в этот раз мы станем свидетелями неожиданного исхода. А вот в женском биатлоне борьбы пока побольше. Ингрид Тандреволд лидирует в общем зачёте, но её первое место отнюдь не выглядит непоколебимым: и француженки отлично выглядят, и немки, да и Лиза Виттоцци готова просто блестяще.

В мужском биатлоне норвежцы практически непобедимы:
Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте Кубке мира
Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте Кубке мира

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Спартак» первую гостевую победу в 2024 году?

«Спартак» настигли травмы и, как следствие, кризис в результатах, у красно-белых пропала лёгкость в атаке, а оборона не справляется с вызовами. После шести поражений подряд «Спартак» с трудом обыграл «Витязь» дома, но в следующей встрече уступил «Авангарду». Сейчас москвичи отправляются в Казань, где попробуют одержать первую гостевую победу с 28 декабря. «Ак Барс» в последнем матче уверенно обыграл «Ладу», но у казанцев ещё очень много работы, чтобы занять более привычное для себя место в турнирной таблице, да и конкуренты не дремлют. Кто выиграет матч соперников, нуждающихся в набранных очках и победах?

Алексей Жамнов отказывается уходить от своей философии из-за временных трудностей «Спартака»:
Жамнов: «Спартак» не сдаётся. Нет смысла менять систему, играть от обороны мы не будем

🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Авангард» выйти на первое место в КХЛ?

«Авангард» и «Локомотив» возглавляют общую таблицу турнира, при этом ярославцы уже какое-то время занимали чистое первое место, а вот омичи пока такого промежуточного успеха не добивались. Победа в Ярославле может вывести «ястребов» в дамки, но при условии, что действующий лидер «Металлург» уступит в основное время «Северстали» на домашней площадке. Предпосылки к этому есть, ведь череповчане — самая «горячая» команда в начале 2024-го, имеющая серию из семи побед.

Впрочем, «Локомотив», конечно, тоже будет играть на победу. Не столько ради промежуточного первенства в общей таблице КХЛ, сколько из-за того, что конкуренты по верхушке Западной конференции не дремлют, а «Локомотиву», как и его оппонентам, выгодно занимать именно первое место, чтобы в первом раунде плей-офф попасть на минское «Динамо», а не на ЦСКА или крепкую «Северсталь».

Все расклады перед плей-офф КХЛ:
Два главных дерби КХЛ уже в первом раунде Кубка Гагарина? Расклады перед плей-офф
Два главных дерби КХЛ уже в первом раунде Кубка Гагарина? Расклады перед плей-офф

🏐 17:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», Суперлига (м), 18-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 18-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Локомотив
Новосибирск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потеряют ли единоличное лидерство парни из Новосибирска в ЧР?

Два лидера чемпионата России сыграют в главном матче тура: отставание казанцев перед встречей с «Локо» три очка, но уже завтра «Зенит» может нивелировать его. Тем более после воодушевляющей победы подопечных Алексея Вербова над «Динамо» в гостях – 3:0 – и неуверенной игры железнодорожников с «Новой» дома (3:2) это не кажется невозможным.

«Зенит» уже разочаровал «Динамо»:
Как прошёл топ-матч российского волейбола: казанский «Зенит» не оставил шансов «Динамо»
Как прошёл топ-матч российского волейбола: казанский «Зенит» не оставил шансов «Динамо»

⚽️ 17:00: Марокко — ДР Конго, Кубок Африки, группа F, 2-й тур

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Марокко
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Марокко досрочно выйдет в плей-офф?

Марокканцы зажгли на чемпионате мира в Катаре, а теперь рвутся в плей-офф Кубка Африки. Команда стартовала с победы над Танзанией (3:0) и в случае аналогичного результата в матче с ДР Конго досрочно обеспечит себе место в топ-2 группы. У соперника же в активе пока всего одно очко, и для борьбы за плей-офф этот показатель обязательно нужно улучшать.

В истории ДР Конго есть драматичный сюжет:
Вместо миллионеров их сделали изгоями. 50 лет назад сборная ДР Конго пережила кошмар
Вместо миллионеров их сделали изгоями. 50 лет назад сборная ДР Конго пережила кошмар

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Альмерия», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поднимется ли «Реал» на первое место?

Мадрид пока остаётся вторым, но есть нюанс: у команды Анчелотти есть игра в запасе. Так что победа над «Альмерией» как минимум позволит сохранить потенциальное преимущество над «Жироной» по очкам. Задача более чем реальная, ведь «Альмерия» — абсолютно худшая команда Примеры в этом сезоне. Команда занимает последнее место в таблице, набрав всего шесть очков за 20 туров. Лёгкая победа для «Реала»? Или нас ждёт сенсация?

На днях «Реал» обидно вылетел из Кубка Испании:
Матч «Реала» и «Атлетико» невозможно описать. Там было всё: от «привозов» до шедевров
Видео
Матч «Реала» и «Атлетико» невозможно описать. Там было всё: от «привозов» до шедевров

⚽️ 19:30: «Борнмут» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержится ли «Ливерпуль» на первом месте?

Команда Клоппа, несмотря на провальный прошлый сезон и мощное обновление в летнее трансферное окно, сумела вернуться к лучшей форме и после 20 туров лидирует в АПЛ. Правда, конкуренцию в Англии никто не отменял: «Сити» отстаёт всего на два очка, да и «Арсенал» с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» близко. Так что терять очки, особенно в матчах с такими соперниками, как «Борнмут», «Ливерпуль» себе позволить не может.

«Ливерпуль» проводит сезон без одной из главных звёзд:
«Это уже просто раздражает». Карьера Тьяго в «Ливерпуле» заканчивается драматично
«Это уже просто раздражает». Карьера Тьяго в «Ливерпуле» заканчивается драматично

⚽️ 19:30: «Шатору» — «Гавр», Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции . 1/16 финала
21 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Шатору
Шатору
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Кузяев своей команде пройти в следующий раунд?

«Гавр» вернулся в элиту французского футбола полгода назад, но уже неплохо проявляет себя на новом уровне. И Кузяев в этом деле один из главных факторов. В чемпионате команда уверенно обосновалась в середине таблицы, а в Кубке Франции неплохо ведёт борьбу: в 1/32 финала одолели «Кан» и теперь сыграют с «Шатору». На бумаге «Гавр» фаворит, но играть придётся в гостях. Кузяеву снова пора тащить!

В предыдущем матче Кузяеву удалось отличиться:
Кузяеву чуть не сломали ногу. А потом он отдал самый простой голевой пас
Кузяеву чуть не сломали ногу. А потом он отдал самый простой голевой пас

⚽️ 20:30: «Бетис» — «Барселона», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» выпадет из чемпионской гонки?

У команды Хави дела и так складываются не очень: третье место — не провал, но от «Реала» каталонцы отстают на семь очков, а от «Жироны» — на все восемь. Теперь «Барсе» ещё и предстоит испытание в виде выезда к «Бетису», которому тоже есть за что бороться. Севильская команда вовсю бьётся за попадание в еврокубки и нуждается в очках не меньше «Барсы».

В Кубке Испании «Барса» прошла дальше не без приключений:
«Барса» влетала команде из третьей лиги! Но отставку Хави отложил красивый гол
«Барса» влетала команде из третьей лиги! Но отставку Хави отложил красивый гол

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Севилья», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли «Жирона» лидерство в чемпионате?

Хочется по инерции называть каталонцев командой-сенсацией, но уж больно долго они держатся на первом месте. Чтобы не позволить «Реалу» обойти себя в таблице, «Жироне» необходимо расправляться с «Севильей». И, кажется, на это есть неплохие шансы, ведь соперник проводит кризисный сезон и обитает на неприлично низком месте по своим меркам — 17-м, прямо возле зоны вылета.

С «Атлетико» «Жирона» расправилась эффектно:
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте

⚽️ 23:00: ЮАР — Намибия, Кубок Африки, группа Е, 2-й тур

Кубок африканских наций . Группа E. 2-й тур
21 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
ЮАР
Не начался
Намибия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЮАР пролетит мимо плей-офф?

Ситуация неприятная: хозяева ЧМ-2010 проиграли Мали в 1-м туре и теперь находятся в одной осечке от полного провала. Намибия же стартовала с неожиданной победы над Тунисом, так что трёх очков в предстоящем матче хватит для досрочного выхода в плей-офф. Впрочем, потенциально нас поджидает интересный сюжет: если ЮАР выиграет, борьба за выход из группы в последнем туре будет просто огненная.

В 1-м туре Кубка Африки хватало ярких событий:
Главные события Кубка Африки. Тут и спешка Онана, и смешной гол Замбии
Главные события Кубка Африки. Тут и спешка Онана, и смешной гол Замбии
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