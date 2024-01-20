21 топ-событие воскресенья: бой Евлоева, россияне на АО, много футбола, хоккея, баскетбола

Насыщенное 21 января! Помимо прочего: Кубки мира по лыжам и биатлону и чемпионат России по прыжкам в фигурке!

Посмотреть все события 21 января в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 4:00: «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: поможет ли Овечкин «Вашингтону» голами одержать вторую подряд победу над «Сент-Луисом»?

«Кэпиталз» бьются за попадание в зону плей-офф на Востоке, и победа над «Сент-Луисом», когда «Вашингтон» впервые за долгое время забил пять голов, оказалась очень важной для «столичных», в том числе и в психологическом плане. Но сейчас у клуба из столицы США новый вызов: матч-реванш с «блюзменами», уже на территории соперника. У «Вашингтона» вернулся в строй Александр Овечкин, его результативная серия составляет уже семь матчей, а вот голы Ови не забивал с 3 января. Кажется, пора освежить гонку за рекордом Гретцки!

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто окажется сильнее в матче первой и второй команды Западной конференции?

«Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете примет «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Команды являются лидерами Западной конференции. При этом в последнее время показывают отличную игру, побеждая практически всех на своём пути. Все лидеры коллективов в строю и готовы показать своё мастерство в матче топовых команд. Кто же победит в их очном противостоянии?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли «Питтсбург» с чемпионом НХЛ, чтобы не отвалиться от гонки за плей-офф?

«Питтсбург» тоже сражается за плей-офф, но ситуация у «пингвинов» чуть хуже, чем у «Вашингтона», и им тем более не с руки терять очки. Но впереди – игра с «Вегасом», действующим чемпионом НХЛ, да ещё и в гостях. В предыдущей встрече «Голден Найтс» уверенно разобрались с одним из лидеров сезона «Рейнджерс», а что им противопоставят Кросби, Малкин и Ко?

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: догонит ли Панарин Кучерова в гонке российских снайперов сезона НХЛ?

«Рейнджерс» слегка отстали в борьбе за первое место на Востоке от «Бостона», но в своём дивизионе «синерубашечники» по-прежнему лидируют, да и в целом у них нет причин переживать за попадание в плей-офф. Однако в Лос-Анджелесе у «Рейнджерс» будет резон реваншироваться за крупное поражение в Вегасе, при этом «Кингз», занимающие сейчас восьмое место на Западе – опасный и мотивированный соперник. Что касается Панарина, то Артемий ещё не выпал из борьбы за звание лучшего бомбардира регулярки, а в ближайшем матче он может догнать Никиту Кучерова в гонке российских снайперов турнира.

👊 6:30: Мовсар Евлоев (Россия) — Арнольд Аллен (Англия), UFC 297

Интрига: россиянин заработает титульный шанс?

Мовсар Евлоев — один из самых недооценённых российских бойцов UFC. Спортсмен из Ингушетии идёт на рекорде 17-0 и всерьёз претендует на пояс в полулёгком дивизионе. Но сначала надо пройти Арнольда Аллена: британец — очень крепкий и опытный парень, с которым никому не бывает легко. Зато в случае победы Евлоев всерьёз сможет претендовать на титульный шанс, потому что больших имён в дивизионе не так много. Вот только Аллен точно будет против.

🎾 7:30*: Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд на «Шлемах»?

16-летняя Мирра Андреева на своём дебютном Australian Open уже повторила личное достижение на «Шлемах» — добралась до четвёртого круга, как это она уже делала на Уимблдоне-2023. Теперь, чтобы пробраться в первый в карьере четвертьфинал мэйджора, юной россиянке надо справиться с девятым номером посева Барборой Крейчиковой. За свою короткую профессиональную карьеру Мирра уже дважды играла с этой чешской теннисисткой и оба раза выиграла — на Уимблдоне и в Пекине-2023. Победительница нового матча дальше в 1/4 финала сразится с кем-то из пары Аманда Анисимова — Арина Соболенко.

👊 8:00: Шон Стрикленд (США) — Дрикус дю Плесси (ЮАР), UFC 297

Интрига: Стрикленд подтвердит, что он не случайный чемпион?

Средний дивизион UFC — самый яркий в последние годы. Чемпионы там меняются раз в несколько месяцев, а скандалы и красивые истории буквально поставлены на поток. Сейчас пояс удерживает Шон Стрикленд, которого многие считают откровенно случайным чемпионом. Но американец только выглядит неуклюжим увальнем: совсем недавно он деклассировал великолепного Исраэля Адесанью! Новый соперник Шона тоже очень хорош — Дрикус дю Плесси очень суров и может похвастать многими спортивными достоинствами.

🎿 12:50: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап, эстафета, женщины

Интрига: Норвегия опять останется без медалей?

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится эстафетными гонками. Первые в нынешнем сезоне эстафеты состоялись ещё в прошлом году в Элливаре, и тогда у женщин случилась настоящая сенсация — норвежки не попали в число призёров. В топ-3 тогда финишировали сборные Швеции, Германии и США. Вполне возможно, что женская сборная Норвегии останется без медалей и на этот раз. Чего точно нельзя сказать о мужской команде. Норвежцы — фавориты в любом составе. И они наверняка вновь будут первыми, а вот за два других места на пьедестале могут побороться и Швеция, и Германия, и Италия, и Франция, и США.

🏒 13:00: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в дуэли двух кризисных команд Запада?

ЦСКА идёт лишь на седьмом месте в конференции, а главный тренер армейцев Сергей Фёдоров откровенно говорит о том, что впервые в карьере попал в такую сложную ситуацию. «Торпедо» продлило контракт с Игорем Ларионовым на три года, но текущее состояние нижегородцев далеко от идеала, команда наверняка закончит регулярку вне топ-4 Запада. Недавняя игра в Москве между этими соперниками завершилась разгромом «Торпедо», и сейчас у нижегородцев есть шанс взять реванш у нестабильных чемпионов. ЦСКА же в случае победы приблизится к волжанам в таблице.

Сергей Фёдоров откровенен в оценке выступления своей команды в сезоне: «Есть такая фраза Лобановского…» Фёдоров заявил, что не ожидал увидеть такой ЦСКА в сезоне

⛸️ 14:00: Чемпионат России по прыжкам, командный турнир

Интрига: как подготовилась к турниру Елизавета Туктамышева?

Личный турнир чемпионата России по прыжкам позади, и пришло время выявить лучшую команду. Фигуристы из одиночного и парного разрядов пока не распределились по сборным, но давно известны имена капитанов — это принципиальные соперники в парах, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

За одну из команд выступит Елизавета Туктамышева, которая не соревновалась с прошлого сезона. Смогла ли Императрица восстановить тройной аксель — главная интрига вечера.

🎯 14:30: Биатлон — Кубок мира, шестой этап, масс-старт, мужчины, затем — женщины

Интрига: сможет ли кто-то отобрать золото у норвежцев?

В воскресенье в Антхольце пройдут вторые в текущем сезоне гонки с общего старта. К концу января в мужском биатлоне сформировалось полное доминирование норвежцев, поэтому каждая гонка, которую выиграл не Йоханнес Бё или его товарищ по команде – сенсационная. И вряд ли в этот раз мы станем свидетелями неожиданного исхода. А вот в женском биатлоне борьбы пока побольше. Ингрид Тандреволд лидирует в общем зачёте, но её первое место отнюдь не выглядит непоколебимым: и француженки отлично выглядят, и немки, да и Лиза Виттоцци готова просто блестяще.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Спартак» первую гостевую победу в 2024 году?

«Спартак» настигли травмы и, как следствие, кризис в результатах, у красно-белых пропала лёгкость в атаке, а оборона не справляется с вызовами. После шести поражений подряд «Спартак» с трудом обыграл «Витязь» дома, но в следующей встрече уступил «Авангарду». Сейчас москвичи отправляются в Казань, где попробуют одержать первую гостевую победу с 28 декабря. «Ак Барс» в последнем матче уверенно обыграл «Ладу», но у казанцев ещё очень много работы, чтобы занять более привычное для себя место в турнирной таблице, да и конкуренты не дремлют. Кто выиграет матч соперников, нуждающихся в набранных очках и победах?

Алексей Жамнов отказывается уходить от своей философии из-за временных трудностей «Спартака»: Жамнов: «Спартак» не сдаётся. Нет смысла менять систему, играть от обороны мы не будем

🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Авангард» выйти на первое место в КХЛ?

«Авангард» и «Локомотив» возглавляют общую таблицу турнира, при этом ярославцы уже какое-то время занимали чистое первое место, а вот омичи пока такого промежуточного успеха не добивались. Победа в Ярославле может вывести «ястребов» в дамки, но при условии, что действующий лидер «Металлург» уступит в основное время «Северстали» на домашней площадке. Предпосылки к этому есть, ведь череповчане — самая «горячая» команда в начале 2024-го, имеющая серию из семи побед.

Впрочем, «Локомотив», конечно, тоже будет играть на победу. Не столько ради промежуточного первенства в общей таблице КХЛ, сколько из-за того, что конкуренты по верхушке Западной конференции не дремлют, а «Локомотиву», как и его оппонентам, выгодно занимать именно первое место, чтобы в первом раунде плей-офф попасть на минское «Динамо», а не на ЦСКА или крепкую «Северсталь».

🏐 17:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», Суперлига (м), 18-й тур

Интрига: потеряют ли единоличное лидерство парни из Новосибирска в ЧР?

Два лидера чемпионата России сыграют в главном матче тура: отставание казанцев перед встречей с «Локо» три очка, но уже завтра «Зенит» может нивелировать его. Тем более после воодушевляющей победы подопечных Алексея Вербова над «Динамо» в гостях – 3:0 – и неуверенной игры железнодорожников с «Новой» дома (3:2) это не кажется невозможным.

⚽️ 17:00: Марокко — ДР Конго, Кубок Африки, группа F, 2-й тур

Интрига: Марокко досрочно выйдет в плей-офф?

Марокканцы зажгли на чемпионате мира в Катаре, а теперь рвутся в плей-офф Кубка Африки. Команда стартовала с победы над Танзанией (3:0) и в случае аналогичного результата в матче с ДР Конго досрочно обеспечит себе место в топ-2 группы. У соперника же в активе пока всего одно очко, и для борьбы за плей-офф этот показатель обязательно нужно улучшать.

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Альмерия», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поднимется ли «Реал» на первое место?

Мадрид пока остаётся вторым, но есть нюанс: у команды Анчелотти есть игра в запасе. Так что победа над «Альмерией» как минимум позволит сохранить потенциальное преимущество над «Жироной» по очкам. Задача более чем реальная, ведь «Альмерия» — абсолютно худшая команда Примеры в этом сезоне. Команда занимает последнее место в таблице, набрав всего шесть очков за 20 туров. Лёгкая победа для «Реала»? Или нас ждёт сенсация?

⚽️ 19:30: «Борнмут» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур

Интрига: удержится ли «Ливерпуль» на первом месте?

Команда Клоппа, несмотря на провальный прошлый сезон и мощное обновление в летнее трансферное окно, сумела вернуться к лучшей форме и после 20 туров лидирует в АПЛ. Правда, конкуренцию в Англии никто не отменял: «Сити» отстаёт всего на два очка, да и «Арсенал» с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» близко. Так что терять очки, особенно в матчах с такими соперниками, как «Борнмут», «Ливерпуль» себе позволить не может.

⚽️ 19:30: «Шатору» — «Гавр», Кубок Франции, 1/16 финала

Интрига: поможет ли Кузяев своей команде пройти в следующий раунд?

«Гавр» вернулся в элиту французского футбола полгода назад, но уже неплохо проявляет себя на новом уровне. И Кузяев в этом деле один из главных факторов. В чемпионате команда уверенно обосновалась в середине таблицы, а в Кубке Франции неплохо ведёт борьбу: в 1/32 финала одолели «Кан» и теперь сыграют с «Шатору». На бумаге «Гавр» фаворит, но играть придётся в гостях. Кузяеву снова пора тащить!

⚽️ 20:30: «Бетис» — «Барселона», Примера, 21-й тур

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Интрига: «Барса» выпадет из чемпионской гонки?

У команды Хави дела и так складываются не очень: третье место — не провал, но от «Реала» каталонцы отстают на семь очков, а от «Жироны» — на все восемь. Теперь «Барсе» ещё и предстоит испытание в виде выезда к «Бетису», которому тоже есть за что бороться. Севильская команда вовсю бьётся за попадание в еврокубки и нуждается в очках не меньше «Барсы».

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Севилья», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сохранит ли «Жирона» лидерство в чемпионате?

Хочется по инерции называть каталонцев командой-сенсацией, но уж больно долго они держатся на первом месте. Чтобы не позволить «Реалу» обойти себя в таблице, «Жироне» необходимо расправляться с «Севильей». И, кажется, на это есть неплохие шансы, ведь соперник проводит кризисный сезон и обитает на неприлично низком месте по своим меркам — 17-м, прямо возле зоны вылета.

⚽️ 23:00: ЮАР — Намибия, Кубок Африки, группа Е, 2-й тур

Интрига: ЮАР пролетит мимо плей-офф?

Ситуация неприятная: хозяева ЧМ-2010 проиграли Мали в 1-м туре и теперь находятся в одной осечке от полного провала. Намибия же стартовала с неожиданной победы над Тунисом, так что трёх очков в предстоящем матче хватит для досрочного выхода в плей-офф. Впрочем, потенциально нас поджидает интересный сюжет: если ЮАР выиграет, борьба за выход из группы в последнем туре будет просто огненная.