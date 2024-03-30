«Зенит» потерял очки, «Локомотив» и «Металлург» вышли в полуфинал КГ. Главное к вечеру

«Зенит», ЦСКА и «Спартак» не смогли выиграть в Российской Премьер-Лиге, «Локомотив» и «Металлург» вышли в 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, стал известен кард боксёрского вечера Усик — Фьюри. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 30 марта.
Футбол
«Зенит» потерял очки в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи» в Серии А
ЦСКА упустил победу в игре с «Сочи», ведя в два мяча по ходу встречи
«Байер» вырвал победу у «Хоффенхайма» и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей
«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче 22-го тура РПЛ
Хоккей
«Локомотив» в решающем матче победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Спартак» в шестом матче серии
Бокс/ММА
Стал известен кард боксёрского вечера Усик — Фьюри
Баскетбол
«Парма» третий раз в сезоне обыграла УНИКС в Единой лиге
Биатлон
Команда ХМАО-Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону
Карим Халили выиграл масс-старт на ЧР в Тюмени, Эдуард Латыпов стал третьим
Лыжи
Лыжник молодёжной группы сборной России Павел Соловьёв выиграл Мурманский марафон
Екатерина Смирнова стала первой в Мурманском лыжном марафоне
Авто
Формула-1 введёт новую систему ускорения с сезона 2026 года
Никита Бедрин выступит в чемпионате FREC 2024 года
Волейбол
«Ленинградка» обыграла «Динамо-Метар» во втором матче серии и вышла в 1/2 финала ЧР
«Динамо» из Москвы победило «Уралочку-НТМК» во втором матче серии и вышло в 1/2 финала ЧР