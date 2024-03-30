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Зенит, ЦСКА и Спартак не смогли выиграть в РПЛ, Локомотив и Металлург вышли в полуфинал Кубка Гагарина

«Зенит» потерял очки, «Локомотив» и «Металлург» вышли в полуфинал КГ. Главное к вечеру
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«Зенит», ЦСКА и «Спартак» не смогли выиграть в Российской Премьер-Лиге, «Локомотив» и «Металлург» вышли в 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, стал известен кард боксёрского вечера Усик — Фьюри. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 30 марта.

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«Зенит» потерял очки в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи» в Серии А

ЦСКА упустил победу в игре с «Сочи», ведя в два мяча по ходу встречи

«Байер» вырвал победу у «Хоффенхайма» и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей

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«Локомотив» в решающем матче победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Спартак» в шестом матче серии

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Стал известен кард боксёрского вечера Усик — Фьюри

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