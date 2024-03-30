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«Зенит» потерял очки, «Локомотив» и «Металлург» вышли в полуфинал КГ. Главное к вечеру

«Зенит», ЦСКА и «Спартак» не смогли выиграть в Российской Премьер-Лиге, «Локомотив» и «Металлург» вышли в 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, стал известен кард боксёрского вечера Усик — Фьюри. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 30 марта.

Футбол

«Зенит» потерял очки в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи» в Серии А

ЦСКА упустил победу в игре с «Сочи», ведя в два мяча по ходу встречи

«Байер» вырвал победу у «Хоффенхайма» и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей

«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче 22-го тура РПЛ

Хоккей

«Локомотив» в решающем матче победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Спартак» в шестом матче серии

Бокс/ММА

Стал известен кард боксёрского вечера Усик — Фьюри

Баскетбол

«Парма» третий раз в сезоне обыграла УНИКС в Единой лиге

Биатлон

Команда ХМАО-Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Карим Халили выиграл масс-старт на ЧР в Тюмени, Эдуард Латыпов стал третьим

Лыжи

Лыжник молодёжной группы сборной России Павел Соловьёв выиграл Мурманский марафон

Екатерина Смирнова стала первой в Мурманском лыжном марафоне

Авто

Формула-1 введёт новую систему ускорения с сезона 2026 года

Никита Бедрин выступит в чемпионате FREC 2024 года

Волейбол

«Ленинградка» обыграла «Динамо-Метар» во втором матче серии и вышла в 1/2 финала ЧР

«Динамо» из Москвы победило «Уралочку-НТМК» во втором матче серии и вышло в 1/2 финала ЧР