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«Локомотив» в шаге от финала плей-офф КХЛ, «Краснодар» обыграл «Пари НН». Главное к вечеру

«Локомотив» выиграл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором», «Краснодар» сломил сопротивление «Пари Нижний Новгород» в выездном матче РПЛ, определились полуфинальные пары мужской волейбольной Суперлиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 6 апреля.

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Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ

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Хоккей

«Локомотив» выиграл третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

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Источник: Джон Джонс угрожал офицеру антидопинговой службы DFS убийством

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