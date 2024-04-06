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Локомотив выиграл третий матч у Трактора, Кубок Гагарина, Краснодар победил Пари НН, РПЛ

«Локомотив» в шаге от финала плей-офф КХЛ, «Краснодар» обыграл «Пари НН». Главное к вечеру
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«Локомотив» выиграл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором», «Краснодар» сломил сопротивление «Пари Нижний Новгород» в выездном матче РПЛ, определились полуфинальные пары мужской волейбольной Суперлиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 6 апреля.

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