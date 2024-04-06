«Локомотив» в шаге от финала плей-офф КХЛ, «Краснодар» обыграл «Пари НН». Главное к вечеру

«Локомотив» выиграл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором», «Краснодар» сломил сопротивление «Пари Нижний Новгород» в выездном матче РПЛ, определились полуфинальные пары мужской волейбольной Суперлиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 6 апреля.
Футбол
Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ
«Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 4:3 и вернулся на первое место в РПЛ
«Бавария» сенсационно проиграла «Хайденхайму», ведя с разницей в два мяча
Хоккей
«Локомотив» выиграл третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»
СДК оштрафовал игроков «Металлурга» Мухаметова и Коробкина после матча с «Автомобилистом»
Теннис
Медведев и Сафиуллин сыграют с Рублёвым и Хачановым на старте парного «Мастерса» в Монако
Котов уступил Карбальесу-Баэне в полуфинале турнира АТР-250 в Марракеше
Бокс/ММА
Источник: Джон Джонс угрожал офицеру антидопинговой службы DFS убийством
Баскетбол
«Минск» проиграл дома «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги
Биатлон
Кристина Резцова не примет участия в финале Кубка Содружества по биатлону
Лыжи
Поршнев и Легков финишировали 4-м и 5-м в Югорском марафоне, выиграл Алипкин из Рязани
Биатлонистка Резцова выиграла Югорский лыжный марафон
Авто
Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Японии, Перес и Норрис — в тройке сильнейших
Судьи вынесли решение по инциденту между Расселлом и Пиастри на пит-лейне
Волейбол
«Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» Новосибирск в 1/4 финала Суперлиги
«Белогорье» обыграло «Кузбасс» и вышло в полуфинал Суперлиги по волейболу
Другие
Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе