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Стычка игроков «ПСЖ» и «Барселоны», победный старт «Металлурга». Главное к вечеру

Стычка игроков «ПСЖ» и «Барселоны», победный старт «Металлурга». Главное к вечеру
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Игроки «ПСЖ» и «Барселоны» повздорили из-за Мбаппе, «Металлург» начал финал Кубка Гагарина с победы. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 апреля.

Футбол

  • Между игроками «ПСЖ» и «Барселоны» произошла стычка из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ
  • Игрок «Спартака» Чернов: ребята приезжали домой к Абаскалю, чтобы попрощаться
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