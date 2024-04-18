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Стычка игроков «ПСЖ» и «Барселоны», победный старт «Металлурга». Главное к вечеру

Игроки «ПСЖ» и «Барселоны» повздорили из-за Мбаппе, «Металлург» начал финал Кубка Гагарина с победы. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 апреля.

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