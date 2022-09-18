Когда Россия вернётся в мировой спорт? Главное за неделю

Олимпийские виды спорта: заявления Путина и Баха, проблемы Большунова
Президент МОК Томас Бах не против возвращения России в мировой спорт под нейтральным флагом. Президент Путин предлагает своё решение проблем нашего спорта. Но чтобы воплотить его в жизнь, нужны десятилетия.
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Фото: РИА НОВОСТИ / MAJA HITIJ/GETTY IMAGES
Александр Большунов не выступает на летнем чемпионате России. Причина — восстановление после перенесённой болезни. Неужели подготовка к зимнему сезону теперь под угрозой срыва?
Фото: РИА НОВОСТИ
По решению Международного союза биатлонистов наших спортсменов оставили за бортом Кубка мира. В России это вызвало негодование, а на Западе некоторые даже сожалеют.
Фото: РИА НОВОСТИ
Футбол: итоги трансферов РПЛ, выбор Коваленко и пиар-скандал с игроком «Локомотива»
— Итоги летнего трансферного окна в РПЛ уже подведены, а теперь оцениваем прошедшее десятилетие. За это время российские клубы в совокупности потратили на трансферы € 2,024 млрд — это чуть больше, чем у одного «Челси». Читайте подробный разбор!
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»
— В «Крыльях Советов» очередной талант. 19-летний полузащитник Александр Коваленко так стартовал в РПЛ, что теперь его хотят видеть сразу в двух сборных. Раздобыли эксклюзивные подробности футбольного спора между Россией и Арменией.
Фото: KC-CAMAPA.RU
— Самый странный скандал в РПЛ за последнее время. Новичок «Локомотива» Педро Габриэл просил называть себя Педриньо, но в итоге играет с полным именем на спине. Причина — максимально дурацкая. А вот у окончания «…иньо» очень интересная история.
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
— Агент Тимур Гурцкая за последние годы стал одним из главных спикеров в нашем футболе. Вот свежее интервью с ним — о трансферах, «Спартаке», «Локомотиве», а ещё о его собственном шумном уходе из «Коммент.Шоу».
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
Хоккей: Гашек против России, репортаж с новой арены в Омске
Тема недели, НХЛ всё ближе к проведению Кубка мира и не собирается оставлять супертурнир без русских звёзд.
Фото: ANDRE RINGUETTE/GETTY IMAGES
А вот великий Доминик Гашек по-прежнему видит врага в каждом русском. Удастся ли ему не пустить наших игроков НХЛ в Чехию?
Фото: BRUCE BENNETT/GETTY IMAGES
В КХЛ вот-вот официально откроется новый стадион. Большой репортаж с красавицы-арены в Омске:
Фото: ЛЕВ ЛУКИН, «ЧЕМПИОНАТ»
Фигурное катание: наши на турнире в США, фан-клуб Щербаковой в Китае
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, вероятно, выступят на турнире в США даже в условиях бана для российских спортсменов. Ранее ходили слухи о смене фигуристами гражданства. Так как такое возможно?
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
Российский фигурист Леонид Свириденко занимался сменой спортивного гражданства, но переход в Чехию сорвался. Об этом спортсмен рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЕОНИДА СВИРИДЕНКО
В Китае обожают российских фигуристок! Анне Щербаковой прислали аж 230 кг подарков, а «Чемпионат» побеседовал с представителями фан-клуба. У ребят есть даже предложение к группе Тутберидзе!
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
Бокс/ММА: Канело, Хабиб, Чимаев
Пришла к логическому завершению одна из самых спорных и интригующих трилогий современного бокса. Одержавший две неоднозначные победы Канело Альварес дал третий шанс казахстанскому чемпиону Геннадию Головкину. Что из этого получилось — в нашем горячем репортаже с боя.
Фото: SARAH STIER/GETTY IMAGES
Вечером 22 октября 2022 года в Абу-Даби должно состояться эпохальное событие. Второй ученик Абдулманапа Нурмагомедова должен завоевать пояс UFC. Однако же Хабиб усомнился в том, что туда приедет действующий чемпион Чарльз Оливейра. Рассказываем о коварном плане бразильца.
Фото: CHRIS UNGER / JEFF BOTTARI/ZUFFA LLC/GETTY IMAGES
Хамзат Чимаев отлично провёл время в США, где должен был выступать в главном бое UFC 279. Он умудрился устроить массовую драку перед пресс-конференцией, потом провалить вес и потерять соперника. Ну а после боя с Кевином Холландом, всего на несколько секунд завладев микрофоном, настроить против себя едва ли не половину Америки.
Фото: JEFF BOTTARI/ZUFFA LLC
Баскетбол
Юбилей самой громкой и одновременно скандальной победы мирового баскетбола. 50 лет назад сборная СССР обыграла США в финале Олимпиады благодаря легендарным трём секундам и паса Ивана Едешко через всю площадку. В США уверены — у них украли золото!
Фото: RICH CLARKSON/GETTY IMAGES
Автоспорт: проблемы российских гонщиков и Феттель
В СМИ разгоняют истерию: от гонщиков из России требуют осудить президента и всё на свете, если они хотят участвовать в международных соревнованиях. Разбираем, правда это или фейк. Насколько всё-таки опасна злополучная бумага от Международной автомобильной федерации, без которой не дадут нейтрального статуса?
Фото: SILKWAYRALLY.COM
В конце года Формулу-1 покидает четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Поразительно, но при подобных регалиях болельщики активно спорят: а можно ли вообще называть немца легендой или он всего лишь везунчик?
Фото: GETTY IMAGES
Редчайшая причина досрочной остановки гонки: просто наступил вечер, а после 18:00 по местному времени гоняться было запрещено!
Фото: EUROFORMULAOPEN.NET
Чемп.PLAY: новая Assassin's Creed, Dota 2 и «Рик и Морти»
Assassin's Creed возвращается к истокам и отдаёт дань уважения оригинальной AC. И впервые за долгие годы Ubisoft наконец-то прислушалась к словам поклонников франшизы.
Фото: UBISOFT
Подробно расскажем, что нужно сделать, чтобы получить Arcana на Faceless Void, новую личность Crystal Maiden и даже настоящий трофей The International — пусть и в масштабе 1:5.
Фото: VALVE
Основной сюжет «Рика и Морти» сложно понять, поскольку его создатели зачастую вообще отодвигают его на дальний план. Однако контекст событий даёт важную глубину и драматизм иногда совсем глупой клоунаде уже культового шоу.
Фото: ADULT SWIM
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