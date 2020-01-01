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Кокорин, Мамаев, «Спартак» — лучшие комментарии читателей «Чемпионата»

Лучшие комментарии читателей в 2019 году
«Чемпионат»
«Прядкин, возьми на заметку — даже на зоне есть оранжевый мяч»
Лучшие комментарии читателей в 2019 году. Часть первая.
Футбол 0

ВТБ купит московское «Динамо» за 1 рубль

affffftr11:
— Дороговато, конечно, но это наценка за бренд…

Шпион Бьельсы пил с фанатами соперников «Лидса» в пабах, чтобы узнать информацию

fromveinwithlove:
— Пожалуй, лучшая работа в мире))

Мамаев — о матче в СИЗО: незабываемые ощущения, посвящаю эту игру супруге

modzhahed:
— Мамаев посвятил супруге матч на зоне, а что ты сделал для любимой в День святого Валентина?

Павел Мамаев сыграл в футбол с заключёнными. Лучшие фото из Бутырки

Modzhahed:
— Прядкин, возьми на заметку — даже на зоне есть оранжевый мяч.

Сборная России разгромила сборную Нидерландов на Кубке Легенд

korsar86:
— В России ветеранский футбол — национальный вид спорта, в него играют футболисты с юности.

Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1»

boby:
— Милевский подписал контракт по схеме 0,5+0,7.

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на игре «Авангард» — СКА

kometabalamoshki:
— Наши дороги не для европейских автобусов.

Моуринью: в матче «Динамо» — «Спартак» стоит сконцентрироваться на эмоциях

McFikalik:
Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Вы серьезно? Он в заложниках? Звоните в 911.

«Витесс» поздравил Караваева с вызовом в сборную России

marty-mcfly:
— Вообще-то «Витесс» Слуцкого! Пишите названия клубов правильно.

Смолов: пообщался бы с Петром I про «окно в Европу»

hyper434:
— Лучше бы Смолов с Паненкой пообщался.

Мельников: Кокорин не планирует отмечать день рождения, но был бы рад торту

yo-zhik:
— С напильником)

Игрокам «Спартака» на тренировках начисляют баллы, аутсайдеры оплачивают ужин

gazovik98:
— А если бы подписали Джона Терри, то худший бы отдавал жену!

Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

zpiter:
— Кофе готовил сам Пеле.

Робертсон: своим голом Салах заткнул фанатов «Челси», называвших его террористом

newcastleunited:
— Гол просто бомба))

Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате

modzhahed:
— «И всё-таки сила в деньгах», — с широкой улыбкой на устах произнёс американец.

«Спартак» потерял все шансы на чемпионство

cska-gvk-nu-i-4to:
— Как можно потерять того, чего не имеешь?

Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

diman19801980:
— Пак вызывающе сидел, угрожающе кушал и провокационно пил чай, позволяя себе дерзкие взгляды в стороны. Кокорин понял, что сейчас начнется драка, и решил её предупредить.

Маркизио: рад, что переехал в Петербург и смог помочь «Зениту»

robert-huth:
— Имя его бессмертно, подвиг его неизвестен.

Рейнгольд: если и ставить в «Спартак» антикризисного тренера, то Бышовца

Cskachamp:
— Он выиграет для «Спартака» Олимпиаду.

Полуголая девушка, которая прервала финал ЛЧ. Кто она

alexander-gvozdkov:
Английский фанат мастурбирует, выбегает голая модель. Я на Чемпе или на ПорнХаб?

spartak8377:
Теперь будет удобно тебе, не надо с одного на другой сайт бегать)

Цорн — игрокам «Спартака»: летом мы вместе начнём путь к новым вершинам

modzhahed:
— ЦОРН — это аббревиатура, означающая Центральное Объединение Рейнгольда и Назарова.

«Торино» выкупил Бонифаци за € 11 млн, которого вчера продал СПАЛ за € 10 млн

anthony-spy:
— Это были самые короткие каникулы Бонифация.

Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика

16letpozora:
— Заказчик — римский сенат. Исполнитель — Красс.

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