ВТБ купит московское «Динамо» за 1 рубль
affffftr11:
— Дороговато, конечно, но это наценка за бренд…
Шпион Бьельсы пил с фанатами соперников «Лидса» в пабах, чтобы узнать информацию
fromveinwithlove:
— Пожалуй, лучшая работа в мире))
Мамаев — о матче в СИЗО: незабываемые ощущения, посвящаю эту игру супруге
modzhahed:
— Мамаев посвятил супруге матч на зоне, а что ты сделал для любимой в День святого Валентина?
Павел Мамаев сыграл в футбол с заключёнными. Лучшие фото из Бутырки
Modzhahed:
— Прядкин, возьми на заметку — даже на зоне есть оранжевый мяч.
Сборная России разгромила сборную Нидерландов на Кубке Легенд
korsar86:
— В России ветеранский футбол — национальный вид спорта, в него играют футболисты с юности.
Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1»
boby:
— Милевский подписал контракт по схеме 0,5+0,7.
Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на игре «Авангард» — СКА
kometabalamoshki:
— Наши дороги не для европейских автобусов.
Моуринью: в матче «Динамо» — «Спартак» стоит сконцентрироваться на эмоциях
McFikalik:
— Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Вы серьезно? Он в заложниках? Звоните в 911.
«Витесс» поздравил Караваева с вызовом в сборную России
marty-mcfly:
— Вообще-то «Витесс» Слуцкого! Пишите названия клубов правильно.
Смолов: пообщался бы с Петром I про «окно в Европу»
hyper434:
— Лучше бы Смолов с Паненкой пообщался.
Мельников: Кокорин не планирует отмечать день рождения, но был бы рад торту
yo-zhik:
— С напильником)
Игрокам «Спартака» на тренировках начисляют баллы, аутсайдеры оплачивают ужин
gazovik98:
— А если бы подписали Джона Терри, то худший бы отдавал жену!
Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки
zpiter:
— Кофе готовил сам Пеле.
Робертсон: своим голом Салах заткнул фанатов «Челси», называвших его террористом
newcastleunited:
— Гол просто бомба))
Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате
modzhahed:
— «И всё-таки сила в деньгах», — с широкой улыбкой на устах произнёс американец.
«Спартак» потерял все шансы на чемпионство
cska-gvk-nu-i-4to:
— Как можно потерять того, чего не имеешь?
Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина
diman19801980:
— Пак вызывающе сидел, угрожающе кушал и провокационно пил чай, позволяя себе дерзкие взгляды в стороны. Кокорин понял, что сейчас начнется драка, и решил её предупредить.
Маркизио: рад, что переехал в Петербург и смог помочь «Зениту»
robert-huth:
— Имя его бессмертно, подвиг его неизвестен.
Рейнгольд: если и ставить в «Спартак» антикризисного тренера, то Бышовца
Cskachamp:
— Он выиграет для «Спартака» Олимпиаду.
Полуголая девушка, которая прервала финал ЛЧ. Кто она
alexander-gvozdkov:
Английский фанат мастурбирует, выбегает голая модель. Я на Чемпе или на ПорнХаб?
spartak8377:
Теперь будет удобно тебе, не надо с одного на другой сайт бегать)
Цорн — игрокам «Спартака»: летом мы вместе начнём путь к новым вершинам
modzhahed:
— ЦОРН — это аббревиатура, означающая Центральное Объединение Рейнгольда и Назарова.
«Торино» выкупил Бонифаци за € 11 млн, которого вчера продал СПАЛ за € 10 млн
anthony-spy:
— Это были самые короткие каникулы Бонифация.
Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика
16letpozora:
— Заказчик — римский сенат. Исполнитель — Красс.
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