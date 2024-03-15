Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов, Лига конференций, Лига Европы, Кубок России, кто с кем сыграет, жеребьёвка 15 марта футбол

Жеребьёвки в футболе, полуфиналы Кубка России по баскетболу. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Жеребьёвки в футболе, полуфинальные матчи в баскетбольном Кубке России. «Чемпионат» собрал главные события к вечеру 15 марта.

Футбол

Материалы по теме
«Завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать?» Большое интервью с Акинфеевым
Эксклюзив
«Завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать?» Большое интервью с Акинфеевым

Хоккей

Материалы по теме
«Сколько было громких побед! Неделю на первом месте шли!» Итоги возвращения «Лады» в КХЛ
Эксклюзив
«Сколько было громких побед! Неделю на первом месте шли!» Итоги возвращения «Лады» в КХЛ

Теннис

  • Федерер — о матче с Сафиным на АО: все были в шоке, но уступить такому игроку — нормально
  • Новак Джокович не приедет на футбольный матч между сборными России и Сербии
Материалы по теме
«У дочки мой характер, горжусь этим». Признания Медведева перед 1/2 финала в Индиан-Уэллсе
«У дочки мой характер, горжусь этим». Признания Медведева перед 1/2 финала в Индиан-Уэллсе

Бокс/ММА

Материалы по теме
Получал 12 тысяч в месяц и стал суперзвездой кулáчки. Неизвестный чемпион Hardcore
Эксклюзив
Получал 12 тысяч в месяц и стал суперзвездой кулáчки. Неизвестный чемпион Hardcore

Баскетбол

  • «Нижний Новгород» победил МБА и вышел в финал Кубка России
Материалы по теме
Леброна в открытую обвинили в употреблении допинга. Правда ли это — разбираемся
Леброна в открытую обвинили в употреблении допинга. Правда ли это — разбираемся

Авто

Материалы по теме
Motorsport: Формула-1 отказалась переходить с 18-дюймовых на 16-дюймовые шины

Фигурное катание

Материалы по теме
«Чемпионат» вручил Александре Трусовой премию «Королева фигурки — 2023»! Как это было
«Чемпионат» вручил Александре Трусовой премию «Королева фигурки — 2023»! Как это было

Другие

Материалы по теме
Тимошинина стала лучшей на 10-метровой вышке в Кубке Евразийских стран по прыжкам в воду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android