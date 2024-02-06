Главные новости спорта — 6 февраля. Подборка «Чемпионата»
ЦСКА предлагает серьёзную прибавку к зарплате для Фёдора Чалова, «Авангард» и «Салават Юлаев» одержали победы в топ-матчах КХЛ, а на первенстве России среди юниоров завершился первый соревновательный день. Главное к вечеру 6 февраля.
Футбол
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Хоккей
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Теннис
- Калинская: краш в туре? У меня уже была история с теннисистом, мне достаточно
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Бокс/ММА
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Баскетбол
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Биатлон
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Лыжи
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Авто
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Волейбол
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Фигурное катание
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Другие
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Лучшие новости из мира спорта к утру 6 февраля:
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