Главные новости спорта — 6 февраля. Подборка «Чемпионата»

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ЦСКА предлагает серьёзную прибавку к зарплате для Фёдора Чалова, «Авангард» и «Салават Юлаев» одержали победы в топ-матчах КХЛ, а на первенстве России среди юниоров завершился первый соревновательный день. Главное к вечеру 6 февраля.

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