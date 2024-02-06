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Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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6 февраля главные новости футбола, хоккея, баскетбола, тенниса, фигурного катания, авто, биатлона

Главные новости спорта — 6 февраля. Подборка «Чемпионата»
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ЦСКА предлагает серьёзную прибавку к зарплате для Фёдора Чалова, «Авангард» и «Салават Юлаев» одержали победы в топ-матчах КХЛ, а на первенстве России среди юниоров завершился первый соревновательный день. Главное к вечеру 6 февраля.

Футбол

Хоккей

Теннис

  • Калинская: краш в туре? У меня уже была история с теннисистом, мне достаточно
  • Россиянка Самсонова разгромила Цуренко в матче первого круга турнира в Абу-Даби
  • Кудерметова завершила выступление на турнире WTA-500 в ОАЭ, уступив 156-й ракетке мира

Бокс/ММА

  • Редкач ответил на вопрос, общаются ли Усик и Ломаченко
  • Бывший соперник Александра Емельяненко устроил драку на съёмках шоу с Бузовой

Баскетбол

Биатлон

  • Губерниев: масс-старт на биатлонной Спартакиаде белорусы не бегут — приказ Минспорта

Лыжи

Авто

Волейбол

  • Сергей Троцкий заменил Алексея Бабешина на посту главного тренера «Кузбасса»

Фигурное катание

Другие

Лучшие новости из мира спорта к утру 6 февраля:
Трансфер Мбаппе может сорваться, Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам. Главное к утру
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