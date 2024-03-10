Сборная России представила форму, «Спартак» проиграл «Факелу». Главное к вечеру

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Сборная России презентовала новую форму, «Локомотив» не смог победить «Сочи», «Спартак» проиграл «Факелу» в «Лужниках», «Трактор» вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 марта.

Футбол

Сборная России по футболу представила новую игровую форму

«Локомотив» не смог обыграть «Сочи» в ярком матче 20-го тура тура РПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в центральном матче 28-го тура АПЛ

«Спартак» в «Лужниках» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ

Хоккей

«Трактор» одержал волевую победу над «Салаватом» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Минское «Динамо» вырвало победу во втором овертайме у московского «Динамо»

Теннис

Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Бокс/ММА

Умар Нурмагомедов заявил о готовности сразиться с Петром Яном

Баскетбол

«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги, прервав историческую серию поражений

«Зенит» в двойном овертайме оказался сильнее «Енисея» в Единой лиге

Биатлон

Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе КМ в США, Виттоцци стала второй

Лыжи

Йоханнес Клебо стал победителем королевского марафона на этапе КМ в Осло

Стало известно о состоянии лыжницы, находящейся в больнице после скандального масс-старта

Авто

Стало известно, почему Норриса не наказали за фальстарт в Саудовской Аравии

F1-Insider: Кристиана Хорнера могут уволить из «Ред Булл» до Гран-при Австралии

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