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Сборная России представила форму, «Спартак» проиграл «Факелу». Главное к вечеру

Сборная России представила форму, «Спартак» проиграл «Факелу». Главное к вечеру
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Сборная России презентовала новую форму, «Локомотив» не смог победить «Сочи», «Спартак» проиграл «Факелу» в «Лужниках», «Трактор» вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 марта.

Футбол

Сборная России по футболу представила новую игровую форму

«Локомотив» не смог обыграть «Сочи» в ярком матче 20-го тура тура РПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в центральном матче 28-го тура АПЛ

«Спартак» в «Лужниках» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ

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«Спартак» уступил «Факелу» в Москве, «Локо» и «Сочи» устроили триллер! 20-й тур РПЛ. LIVE

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