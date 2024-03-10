Сборная России представила форму, «Спартак» проиграл «Факелу». Главное к вечеру

Сборная России презентовала новую форму, «Локомотив» не смог победить «Сочи», «Спартак» проиграл «Факелу» в «Лужниках», «Трактор» вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 марта.
Футбол
Сборная России по футболу представила новую игровую форму
«Локомотив» не смог обыграть «Сочи» в ярком матче 20-го тура тура РПЛ
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в центральном матче 28-го тура АПЛ
«Спартак» в «Лужниках» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ
Хоккей
«Трактор» одержал волевую победу над «Салаватом» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Минское «Динамо» вырвало победу во втором овертайме у московского «Динамо»
Теннис
Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Бокс/ММА
Умар Нурмагомедов заявил о готовности сразиться с Петром Яном
Баскетбол
«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги
ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги, прервав историческую серию поражений
«Зенит» в двойном овертайме оказался сильнее «Енисея» в Единой лиге
Биатлон
Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе КМ в США, Виттоцци стала второй
Лыжи
Йоханнес Клебо стал победителем королевского марафона на этапе КМ в Осло
Стало известно о состоянии лыжницы, находящейся в больнице после скандального масс-старта
Авто
Стало известно, почему Норриса не наказали за фальстарт в Саудовской Аравии
F1-Insider: Кристиана Хорнера могут уволить из «Ред Булл» до Гран-при Австралии
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