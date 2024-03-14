«Спартак» и «Локомотив» в Кубке России, операция Щербаковой. Главное к вечеру
«Спартак» остался в пути РПЛ Фонбет Кубка России, а «Локомотив» продолжит выступление в Пути регионов, операция Анны Щербаковой и новое в истории Квинси Промеса. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 марта.
Футбол
- «Спартак» сделал камбэк в матче с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
- «Балтика» вышла в полуфинал Кубка России, обыграв «Локомотив» в серии пенальти
- «Спартак» выступил с заявлением об аресте Квинси Промеса в ОАЭ
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