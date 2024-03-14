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«Спартак» и «Локомотив» в Кубке России, операция Щербаковой. Главное к вечеру

«Спартак» остался в пути РПЛ Фонбет Кубка России, а «Локомотив» продолжит выступление в Пути регионов, операция Анны Щербаковой и новое в истории Квинси Промеса. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 марта.

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«Балтика» вышла в полуфинал Кубка России, обыграв «Локомотив» в серии пенальти

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