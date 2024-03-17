«Зенит» выиграл Кубок России по баскетболу, СКА уступил «Автомобилисту». Главное к вечеру

«Зенит» стал обладателем Кубка России по баскетболу, «Автомобилист» победил СКА в первом матче серии Кубка Гагарина, Головин и Кузяев оформили по голевой передаче в Лиге 1. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 марта.
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Лорьяном» в матче Лиги 1
«Байер» Алонсо не без труда переиграл «Фрайбург» в матче 26-го тура Бундеслиги
Голевая передача Кузяева не помогла «Гавру» уйти от поражения в матче с «Клермоном»
Хоккей
«Металлург» всухую обыграл «Спартак» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
Теннис
Медведев сыграет в 21-м финале на хардовом покрытии в текущем десятилетии
Бокс/ММА
Кормье: Махачев опаснее Хабиба на пике
Баскетбол
«Зенит» стал обладателем Кубка России по баскетболу, обыграв «Пари Нижний Новгород»
Евролига опробовала нововведение, с помощью которого можно смотреть матч от первого лица
«Уралмаш» стал бронзовым призёром Кубка России, обыграв МБА
Лыжи
Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России в Малиновке, Степанова — 18-я
Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России, Устюгов — 11-й
Американка Диггинс завоевала «Большой хрустальный глобус» во второй раз в карьере
Амундсен выиграл Кубок мира по лыжным гонкам, удержав преимущество над Клебо
Волейбол
Казанский «Зенит» обыграл «Нову» и стал победителем предварительного этапа Суперлиги
Другие
Сборная России по гандболу обыграла белорусов во второй раз за три матча Суперсерии
Ангелина Мельникова выиграла четвёртую золотую медаль на ЧР по гимнастике