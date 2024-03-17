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Зенит выиграл Кубок России по баскетболу, Автомобилист обыграл СКА, Металлург победил Спартак, Кубок Гагарина

«Зенит» выиграл Кубок России по баскетболу, СКА уступил «Автомобилисту». Главное к вечеру
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«Зенит» стал обладателем Кубка России по баскетболу, «Автомобилист» победил СКА в первом матче серии Кубка Гагарина, Головин и Кузяев оформили по голевой передаче в Лиге 1. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 марта.

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