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«Зенит» выиграл Кубок России по баскетболу, СКА уступил «Автомобилисту». Главное к вечеру

«Зенит» стал обладателем Кубка России по баскетболу, «Автомобилист» победил СКА в первом матче серии Кубка Гагарина, Головин и Кузяев оформили по голевой передаче в Лиге 1. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 марта.

Футбол

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Хоккей

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Баскетбол

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Волейбол

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Другие

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