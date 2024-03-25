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Дани Алвес, Валиева стипендия, Спартак Абаскаль, Овечкин НХЛ

Овечкин — игрок недели в НХЛ, Валиеву лишили президентской стипендии. Главное к вечеру
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Дани Алвес сумел выйти из тюрьмы под залог, «Спартак» вновь вернулся к теме замены Гильермо Абаскаля, Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию после дисквалификации, а Александр Овечкин стал игроком недели в НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 марта.

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