Овечкин — игрок недели в НХЛ, Валиеву лишили президентской стипендии. Главное к вечеру
Дани Алвес сумел выйти из тюрьмы под залог, «Спартак» вновь вернулся к теме замены Гильермо Абаскаля, Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию после дисквалификации, а Александр Овечкин стал игроком недели в НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 марта.
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