Овечкин — игрок недели в НХЛ, Валиеву лишили президентской стипендии. Главное к вечеру

Дани Алвес сумел выйти из тюрьмы под залог, «Спартак» вновь вернулся к теме замены Гильермо Абаскаля, Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию после дисквалификации, а Александр Овечкин стал игроком недели в НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 марта.

Футбол

«Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца РПЛ — источник

«Фенербахче» может сменить чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в € 1 млн

Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Гендиректор «Салавата» заявил о скором продлении контракта с главным тренером Козловым

Агент Радулова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны других клубов КХЛ

Теннис

Карен Хачанов пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, где сразится со Зверевым

Анна Калинская снялась с матча 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами

Медведев прокомментировал победу над Норри в третьем круге «Мастерса» в Майами

Бокс/ММА

Дана Уайт прояснил, дружили ли когда-то Хабиб и Макгрегор

Баскетбол

«Автодор» и «Уралмаш» вышли на матч Единой лиги в похожих формах

Биатлон

Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России — 2024 по биатлону в Тюмени

Виктория Сливко отдала Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине

Авто

NZ Herald: Марко пригрозил Риккардо увольнением через два этапа. Названа замена

Вассёр рассказал, о чём они договорились с Сайнсом на сезон-2024

Фигурное катание

Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию