«Спартак» уволил Абаскаля, завершилась регулярка в Единой лиге. Главное к вечеру

«Спартак» объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля, «Динамо» на выезде уступило «Уралу», «Байер» стал чемпионом Германии, завершился регулярный чемпионат в Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 апреля.
Футбол
«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля
«Динамо» неожиданно уступило «Уралу» в РПЛ, пропустив решающий мяч на 90+5-й минуте
«Ливерпуль» дома cенсационно уступил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
«Байер» стал чемпионом Германии за пять туров до завершения Бундеслиги, разгромив «Вердер»
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» и уступил «Ман Сити» первую строчку в таблице АПЛ
Хоккей
«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф ВХЛ
Теннис
Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Барселоне
Циципас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Рууда в двух сетах
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Парму» и занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги
Единая лига: итоговая турнирная таблица регулярного сезона, пары плей-ин и плей-офф
Биатлон
Шевченко выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Мурманске, Гореева — вторая
Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске, Смольский — третий
Лыжи
Евгений Белов выиграл масс-старт на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске
Авто
Покинувший «Макларен» инженер может стать техническим директором «Альпин»
Волейбол
Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Динамо»