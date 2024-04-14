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Спартак уволил Абаскаля, Байер стал чемпионом Германии, завершился регулярный сезон Единой лиги

«Спартак» уволил Абаскаля, завершилась регулярка в Единой лиге. Главное к вечеру
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«Спартак» объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля, «Динамо» на выезде уступило «Уралу», «Байер» стал чемпионом Германии, завершился регулярный чемпионат в Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 апреля.

Футбол

«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля

«Динамо» неожиданно уступило «Уралу» в РПЛ, пропустив решающий мяч на 90+5-й минуте

«Ливерпуль» дома cенсационно уступил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Байер» стал чемпионом Германии за пять туров до завершения Бундеслиги, разгромив «Вердер»

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» и уступил «Ман Сити» первую строчку в таблице АПЛ

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