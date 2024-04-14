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«Спартак» уволил Абаскаля, завершилась регулярка в Единой лиге. Главное к вечеру

«Спартак» объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля, «Динамо» на выезде уступило «Уралу», «Байер» стал чемпионом Германии, завершился регулярный чемпионат в Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 апреля.

Футбол

«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля

«Динамо» неожиданно уступило «Уралу» в РПЛ, пропустив решающий мяч на 90+5-й минуте

«Ливерпуль» дома cенсационно уступил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Байер» стал чемпионом Германии за пять туров до завершения Бундеслиги, разгромив «Вердер»

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» и уступил «Ман Сити» первую строчку в таблице АПЛ

Хоккей

«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф ВХЛ

Теннис

Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

Циципас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Рууда в двух сетах

Баскетбол

«Зенит» обыграл «Парму» и занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги

Единая лига: итоговая турнирная таблица регулярного сезона, пары плей-ин и плей-офф

Биатлон

Шевченко выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Мурманске, Гореева — вторая

Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске, Смольский — третий

Лыжи

Евгений Белов выиграл масс-старт на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске

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Покинувший «Макларен» инженер может стать техническим директором «Альпин»

Волейбол

Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Динамо»