Роналду объяснил скандальный жест, «Ред Булл» оправдал Хорнера. Главное к вечеру
Криштиану Роналду объяснил демонстрацию скандального жеста, Алексея Кручинина вывели из состава «Торпедо», а «Ред Булл» оправдал Кристиана Хорнера. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 февраля.
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