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Разгром «Авангарда» 0:7, условия содержания Квинси Промеса в тюрьме. Главное к вечеру

«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина, а в Нидерландах поделились подробностями заключения нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 марта.

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«Локомотив» всухую разгромил «Авангард» в матче второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 7:0

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