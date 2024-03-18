Разгром «Авангарда» 0:7, условия содержания Квинси Промеса в тюрьме. Главное к вечеру
«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина, а в Нидерландах поделились подробностями заключения нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 марта.
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