«Трактор» в полуфинале плей-офф КХЛ, «Спартак» больше не платит Промесу. Главное к вечеру

Челябинский «Трактор» в четырёх матчах прошёл московское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся в расположение команды из сборной России, а «Спартак» перестал платить задержанному Квинси Промесу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 марта.

Футбол

Источник: «Спартак» перестал платить зарплату Квинси Промесу

В сборной России объяснили, почему Сафонов вернулся в клуб после матча с Сербией

«Шахтёр» оштрафует футболиста за лайк под постом о победе России над Сербией

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