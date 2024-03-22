«Трактор» в полуфинале плей-офф КХЛ, «Спартак» больше не платит Промесу. Главное к вечеру
Челябинский «Трактор» в четырёх матчах прошёл московское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся в расположение команды из сборной России, а «Спартак» перестал платить задержанному Квинси Промесу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 марта.
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- Источник: «Спартак» перестал платить зарплату Квинси Промесу
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