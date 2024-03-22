14 топ-событий субботы: Англия — Бразилия в футболе, плей-офф КХЛ, матч Медведева и Ф-1

Насыщенное 23 марта в спорте: Овечкин и Ко — в гонке за плей-офф, «Феррари» против «Ред Булл», а СКА попробует спасти серию. Следим вместе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Овечкин с компанией гонку за плей-офф?

Мало кто мог представить, что «Вашингтон» выдаст такой спурт после распродажи на дедлайне — однако набравший форму Овечкин и молодёжь из фарм-клуба помогают «столичным» оставаться на плаву и опережать вечных вражин из «Питтсбурга». «Столичные» могут как выбить «Филадельфию» с третьего места в дивизионе, так и побороться с «Детройтом» за место в зоне уайлд-кард. Для этого надо побеждать «Каролину» с её мощной обороной и надеяться на осечки конкурентов.

🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 марта 2024, суббота. 03:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «волки» поборются за топ-1 Запада?

Травма Карла-Энтони Таунса подкосила шансы «Миннесоты Тимбервулвз» на звание лучшей команды Западной конференции. На данный момент «волки» занимают третье место в турнирной таблице и понемногу отстают от «Денвера» и «Оклахомы». В свою очередь, «Миннесота» на домашнем паркете сыграет с «Кливленд Кавальерс», который хоть и не стабилен в последнее время, но представляет из себя очень грозного оппонента практически для каждого в НБА.

🎾 3:30*: Мартон Фучович (Венгрия, LD) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев впервые в карьере защитить титул?

Даниил Медведев за карьеру завоевал 20 титулов, причём исключительно на разных турнирах. Соответственно, ему никогда не удавалась защитить свой успех. Сейчас у россиянина есть шанс впервые добиться подобного успеха, но сделать в Майами ему это будет непросто. На старте Даниилу достался в соперники венгр Мартон Фучович. Теннисисты встречались четыре раза — Медведев был сильнее в Монте-Карло-2018, финале Софии-2019 и на Уимблдоне-2023. А вот Мартон преуспел на «Ролан Гаррос» — 2020. Победитель нового матча далее сразится в Майами с кем-то из пары Кэмерон Норри — Флавио Коболли.

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 марта 2024, суббота. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: всё или ничего — любое поражение для «Голден Стэйт» может обернуться катастрофой и выпаданием из зоны плей-ин

Для «Голден Стэйт Уорриорз», как и практически для любой команды, претендующей на попадание в плей-офф, настаёт очень важный отрезок времени. Клубам необходимо добывать как можно больше побед, чтобы рассчитывать на попадание в заветный плей-офф. На данный момент «воины» – 10-е в Западной конференции. У «Индианы Пэйсерс» дела обстоят получше – шестая строчка на Востоке. Однако «Голден Стэйт» предстоит играть при поддержке домашних трибун, которые могут дать Карри и компании эмоциональный всплеск в нужный отрезок времени. «Воины» заберут победу в Сан-Франциско?

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Лейкерс» впервые за четыре года обыграют «Филу»?

Для «Лос-Анджелес Лейкерс» противостояние с «Филадельфией Сиксерс» является крайне неудобным. В последний раз «озёрники» обыгрывали соперника в уже далёком 2020 году. Затем «Филадельфия» одержала семь побед кряду над клубом из Лос-Анджелеса. Теперь же подопечные Ника Нёрса сыграют без своего лидера Джоэла Эмбиида, который продолжает восстанавливаться от травмы. Леброн Джеймс и компания наконец-то одержат победу?

🏎 8:00: Формула-1, Гран-при Австралии, квалификация

Интрига: «Феррари» правда быстрее «Ред Булл» хотя бы в субботу?

Пятничные тренировки на трассе «Альберт-парк» зародили робкую надежду: может, хоть на Гран-при Австралии у «Ред Булл» появится достойный конкурент? «Феррари», а в особенности Шарль Леклер, смотрелась на практиках весьма быстро, и даже представители «быков» отмечали высокий темп «Скудерии». Хватит ли этого, чтобы остановить великолепного Макса Ферстаппена хотя бы в субботу? Ну, шансы есть, Австралия умеет генерировать необычные относительно общего хода сезона результаты…

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, спринт 10 км мужчины/спринт 7,5 км женщины

Интрига: кто выиграет первые медали чемпионата России?

В российском биатлоне начинается финал сезона. В Тюмени на старт спринтерских гонок выйдут стреляющие лыжники и лыжницы. Основное внимание будет приковано к победителям общего зачёта Кубка России Эдуарду Латыпову и Наталии Шевченко. Они в статусе фаворитов спринта уж точно должны показать уровень. А к россиянам на трассах «Жемчужины Сибири», как всегда, готовы присоединиться белорусские биатлонисты. Они будут бежать «за компанию» и призовых не получат. Но увидеть борьбу от Смольского нам всем, конечно, хочется.

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024, масс-старт, 30 км, женщины

Интрига: сможет ли юниорка Пеклецова взять медаль на сложнейшей гонке?

В Малиновке в предпоследний соревновательный день только одна гонка — коньковый масс-старт у женщин на дистанцию 30 км. И одной из фавориток этого масс-старта будет 18-летняя Алина Пеклецова, в активе которой уже и победы, и медали в личных гонках на чемпионатах страны. Она великолепно бегает коньком, а трассы в Малиновке очень подходят юниорке сборной России, но тридцатку она ещё не бегала никогда. Всё-же главными претендентками на победу будут Анастасия Кулешова, Вероника Степанова и Татьяна Сорина. Сможет ли Пеклецова вмешаться в их борьбу — это и станет главной интригой гонки.

🏒 14:30: «Автомобилист» — СКА, КХЛ – плей-офф, 1/4 финала

Интрига: как СКА спасать серию?

СКА не проигрывал всухую в Кубке Гагарина восемь лет, когда получил 0-4 от ЦСКА в финале Запада-2016. Роман Ротенберг вспоминает 2015-й, когда СКА отыгрался с 0-3, но серия с «Автомобилистом» кардинально отличается: сложно сказать, что в какой-то игре петербургский клуб упустил явную и заслуженную победу. Вряд ли Николай Заварухин будет что-то менять после трёх побед, а вот от Ротенберга, который любит тасовать звенья, можно ожидать самых неожиданных вариантов — невиданная глубина состава это позволяет.

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🏒 17:00: «Спартак» — «Металлург» Мг, КХЛ – плей-офф, 1/4 финала

Интрига: смогут ли красно-белые развить успех?

«На нас ещё и Москва подействовала. Приехали в такой город, зрителей столько много, конечно. Волнуемся, переживаем, да, аудитория давит», — заявил Андрей Разин после 2:5 на «Мегаспорте». «Металлург», который всухую выиграл оба домашних матча, дрогнул на выезде, а лидеры «Спартака» наконец сказали своё слово. Однако «Магнитка» и её главный тренер по ходу плей-офф показывали, что умеют подстраивать свою тактику и состав под конкретного соперника. Будут ли сделаны правильные выводы?

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⚽️ 21:00: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: что покажет «Интер Майами» без Месси?

«Интер Майами» неплохо начал сезон МЛС, набрав 10 очков в пяти турах. Однако в последней встрече Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1) травму получил лидер команды Лионель Месси. Из-за этого он пропускает мартовские матчи сборной Аргентины. Также Месси не поможет «Интер Майами» в предстоящей игре с «Нью-Йорк Ред Буллз». Сможет ли команда без Лео одержать выездную победу в главном мегаполисе США?

🏒 21:00: «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: удержится ли команда Капризова в кубковой гонке?

Если верить математическим моделям, шансы «Миннесоты» на попадание в плей-офф микроскопические — около 5%, слишком многое было упущено на старте сезона. Однако Кирилл Капризов, который набрал шикарную форму во второй половине чемпионата, будет до конца вести свою команду — теперь ему в этом помогает Марат Хуснутдинов. Примерно в такой же ситуации находится и «Сент-Луис»: победившая команда улучшит свои шансы, но не гарантирует себе абсолютно ничего.

⚽️ 22:00: Англия — Бразилия, товарищеский матч

Интрига: встреча фаворитов предстоящих Евро и Кубка Америки

Сборные Англии и Бразилии – постоянные фавориты крупных турниров. Однако перед Евро-2024 и Кубком Америки – 2024 команды котируются в качестве одних из главных претендентов. У англичан собралась мощнейшая команда во главе с Кейном и Беллингемом. А Бразилия намерена отобрать у Аргентины звание чемпионов Южной Америки. Очный матч бразильцев и англичан – отличная проверка для обеих сборных.

⚽️ 23:00: Франция — Германия, товарищеский матч

Интрига: топ-соперник для Германии перед домашним Евро

Германия – хозяйка предстоящего чемпионата Европы. Но дела у команды складываются не очень классно: менее чем за год до старта турнира пришлось менять тренера. На Евро возглавлять немцев будет Юлиан Нагельсман. Ему в кратчайшие сроки приходится наладить игру команды, чтобы она была боеспособной на домашнем турнире. А у Франции всё хорошо. Дидье Дешам по-прежнему тренирует сборную, а Мбаппе, Гризманн и другие звёзды – в оптимальной форме. Отличная проверка для Германии и неплохая возможность для французов проверить себя.