Абрамович возвращается в Лигу чемпионов. Шанс Эмери — в Лиге Европы

До «Тоттенхэма» скорее всего не дотянуться. «Челси» уже в ЛЧ, а «Краснодар» и ЦСКА не особо туда рвутся — в футбольном обзоре дня.

Голкипер «Рейнджерс» Макгрегор ударил соперника ногой и изобразил травму

В матче 36-го тура шотландской Премьер-лиги между «Рейнджерс» и «Хайбернианом» (1:0) произошёл забавный эпизод с участием голкипера хозяев Аллана Макгрегора.



На 89-й минуте 37-летний вратарь, выбивая мяч с рук в поле, ударил ногой игрока соперников, который пытался воспрепятствовать его действию. После этого Макгрегор упал на газон, делая вид, что травмировался. Однако главный арбитр встречи Бобби Мадден на уловки футболиста «Рейнджерс» не повёлся и предъявил ему красную карточку.

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«Челси» завоевал путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон

«Челси» стал третьей английской командой, которая будет представлять страну в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

После своей сегодняшней разгромной победы над «Уотфордом» (3:0) и осечки конкурентов — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которые соответственно не смогли обыграть «Хаддерсфилд Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион», в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги синие уже не опустятся ниже 4-го места. Команда Маурицио Сарри набрала 71 очко.

За последнее место в зоне Лиги чемпионов поспорят «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Перед последним туром «шпоры» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 70 очков. «Арсенал» располагается на 5-м месте, набрав на три очка меньше и имея значительно более худшую разницу.

«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»

В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживал арбитр Василий Казарцев, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Андрей Веретешкин.



Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Виктор Классон, который реализовал 11-метровый. В концовке встречи ростовчан спас от поражения Эльдор Шомуродов с паса Романа Ерёменко.



«Краснодар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 7-м месте.

«Шедевральный пас» Ерёменко оставил надежду ЦСКА на Лигу чемпионов От поражения в южном дерби ростовчан спас Эльдор Шомуродов, доигрывавший матч в шапочке для плавания.

Игрок «Ростова» забил гол в шапочке для плавания. Так можно? Читаем регламент.

«Челси» объявил об уходе Азара

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.



«Футбольный клуб «Челси» договорился с «Серкль Брюгге» по трансферу Килиана Азара. Футболист провёл текущий сезон в аренде в «Серкль Брюгге». Он забил 4 гола в 21 матче за команду во всех турнирах. В «Серкль Брюгге» он перейдёт на постоянной основе после открытия летнего трансферного окна. «Челси» благодарит Килиана за его служение клубу и желает ему удачи на следующем этапе его карьеры», — говорится в заявлении лондонского клуба.

Килиан Азар перешёл в «Челси» из венгерского «Уйпешта» летом 2017 года. За первую команду лондонского клуба он не сыграл ни одного матча. Его нынешний контракт с синими рассчитан до лета 2020 года.

Азар – головная боль Сарри. Эден тащит «Челси», но мешает строить команду Бельгиец – и дар, и проклятье лондонского суперклуба.

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Сент-Этьеном». Игра проходила на стадионе «Луи II». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:2. В составе хозяев все 90 минут матча отыграл россиянин Александр Головин. На его счету предупреждение, полученное на 40-й минуте.



Первый гол в игре на 18-й минуте забил форвард монегасков Желсон Мартинш. Ассистировал ему Жемерсон. «Сент-Этьен» отыгрался на 59-й минуте — мяч в свои ворота забил хавбек «Монако» Фоде Балло-Туре. На 71-й минуте Реми Кабелла вывел гостей вперёд. На 80-й минуте Арно Норден забил третий мяч в ворота хозяев. На 90+2-й минуте Винисиус Мораис установил окончательный счёт в матче.



В турнирной таблице чемпионата Франции «Сент-Этьен» занимает 3-е место, имея в активе 62 очка. «Монако» расположился на 17-м месте. В активе команды Леонарду Жардима 33 очка.

Ужасный второй тайм команды Головина. У «Монако» уже шесть матчей без побед Теперь монегаски проиграли дома «Сент-Этьену», а российский полузащитник упустил шанс забить гол.

ЦСКА и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв.



Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Яка Бийол, которому ассистировал Иван Обляков. На 35-й минуте равновесие восстановил Мигел Кардозу с паса Алексея Козлова. Перед самым свистком на перерыв гостей вывел вперёд Кирилл Панченко. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Жоаозиньо. На 85-й минуте «армейцев» спас от поражения Такума Нисимура с передачи Ивана Облякова.



ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.

Не дружественная встреча, а огненное сражение! ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью Супербоевая игра с лихим сюжетом на 3-й Песчаной улице, которая снизила шансы «армейцев» на Лигу чемпионов.

«Аякс» разгромил «Виллем II» и выиграл Кубок Нидерландов

В финальном матче Кубка Нидерландов «Аякс» разгромил «Виллем II» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп».



Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Дейли Блинд, которому ассистировал Душан Тадич. Через минуту преимущество амстердамского клуба увеличил Клас-Ян Хунтелар с паса Хакима Зиеша. В середине второго тайма Хунтелар оформил дубль, доведя счёт до крупного. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Донни ван де Бек. Четвёртый гол в ворота «Виллема II» забил Расмус Ниссен с паса Нуссайра Мазрауи.



«Аякс» в 19-й раз в своей истории выиграл Кубок Нидерландов, и это является рекордом турнира.

За сколько «Аякс» собрал эту команду? Всего за 86 млн евро! В такую сумму обошлись трансферы 20 игроков основы. Шесть из них вообще пришли из великолепной академии амстердамского клуба.

Моуринью может возглавить «Селтик»

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды. Отмечается, что Моуринью, в свою очередь, готов рассмотреть предложение «Селтика». Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в продолжении карьеры в «Пари Сен-Жермен».



«Если Томас Тухель останется в «ПСЖ», Моуринью мог бы согласиться на вариант с «Селтиком», — отметил агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Моуринью.

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Вальдес написал письмо Касильясу с просьбой завершить карьеру голкипера

Бывший вратарь сборной Испании и «Барселоны» Виктор Вальдес написал письмо голкиперу «Порту» Икеру Касильясу, который накануне перенёс инфаркт.



«Дорогой Икер, дорогой друг. В этом футбольном мире не многие принимают решение стать голкиперами, в то время как другие, избирая этот путь, должны научиться жить со своими недостатками и достоинствами.

Ты всегда будешь тем, кто был рождён с перчатками на руках, тем идолом, чей врождённый талант вдохновляет других, тем, на кого другие будут равняться. Все они будут мечтать, чтобы поднять над головой главный трофей, как и ты, с цифрой „1“ на спине.



Ты был и навсегда останешься силой и мотивацией для каждого вратаря, тем, кто способен летать выше и дольше, чем все остальные, превращая немыслимое в возможное. Все будут помнить твои блестящие сейвы и фантастическую игру в воротах.



Мой друг, я с энтузиазмом начинаю писать эти строки, вспоминая, как я жил, упиваясь ностальгией и памятью о той великой конкуренции. Твоё присутствие в этой борьбе заставляло меня ценить всё ещё больше, но ты этого не знал. Ты давал мне многое, и целая страна любила тебя.



Дорогой Икер, дорогой друг. Мы всегда принимали любую опасность без страха, относились ко всему с лёгкостью, но сейчас это больше, чем обычное препятствие. Твоё сердце, которое до сих пор бьётся ради тех, кто мечтает добиться того же, что и ты, подаёт сигналы. Как друг и соперник прошлых времён, я требую, призываю тебя вновь стать белым львом, но на этот раз у боковой линии.



Твоё наследие, определяющее тебя, уже вошло в историю. Всегда в моих мыслях, от вратаря вратарю. Виктор Вальдес», — написал Вальдес на странице в «Инстаграме».

Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру К счастью, жизнь знаменитого вратаря вне опасности.

Фирмино пропустит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сможет принять участия в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.



Напомним, 27-летний бразильский футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (5:0). Ожидается, что Фирмино сможет восстановиться к матчу 38-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».



«Фирмино не будет готов ко вторнику, а дальше посмотрим», — отметил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.