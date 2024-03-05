Совет Месси от Холанда, подробности завершения карьеры Авериных. Главное к вечеру
Подробности саги о возвращении Квинси Промеса, Эрлинг Холанд дал совет Лионелю Месси и подробности ухода из спорта сестёр Авериных от Ирины Винер. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 5 марта.
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