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Совет Месси от Холанда, подробности завершения карьеры Авериных. Главное к вечеру

Подробности саги о возвращении Квинси Промеса, Эрлинг Холанд дал совет Лионелю Месси и подробности ухода из спорта сестёр Авериных от Ирины Винер. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 5 марта.

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