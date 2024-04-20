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Металлург выиграл второй матч у Локомотива, Кубок Гагарина, КХЛ, Мугуруса завершила карьеру

«Металлург» выиграл второй матч в финале КГ, Мугуруса завершила карьеру. Главное к вечеру
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«Металлург» выиграл во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса завершила карьеру, определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 апреля.

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