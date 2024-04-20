«Металлург» выиграл второй матч в финале КГ, Мугуруса завершила карьеру. Главное к вечеру

«Металлург» выиграл во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса завершила карьеру, определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 апреля.
Футбол
«Локомотив» не смог обыграть «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ
«Балтика» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Крыльями Советов»
Объявлено расписание матчей на заключительные туры Российской Премьер-Лиги
Хоккей
«Металлург» одержал вторую победу в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»
Теннис
Новак Джокович снялся с грядущего «Мастерса» в Мадриде
Кудерметова c Чань Хаочин вышли в финал парного разряда на турнире в Штутгарте
Гарбинье Мугуруса объявила о завершении спортивной карьеры
Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв Игу Свёнтек
Стефанос Циципас пробился в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Каспером Руудом
Бокс/ММА
Лига Hardcore MMA приняла решение пожизненно отстранить Али Хейбати
Баскетбол
«Самара» победила МБА в серии плей-ин Единой лиги и вышла в плей-офф
Определились все участники плей-офф Единой лиги сезона-2023/2024
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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Китая Формулы-1, Хэмилтон — 18-й
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Олимпийский чемпион Юрий Бережко продолжит карьеру в «Белогорье»
Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» во втором матче серии за бронзу ЧР
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Международный союз велосипедистов лишил нейтрального статуса двух россиян