ХК ЦСКА расторг контракт с Федотовым, Дани Алвес устроил вечеринку. Главное к вечеру
ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, «Металлург» приблизился к выходу в полуфинал Кубка Гагарина, а Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 марта.
Футбол
- В ЦСКА опровергли информацию о продлении контракта с главным тренером Федотовым
- Вышедший из тюрьмы Алвес устроил вечеринку, продлившуюся до пяти часов утра — Daily Mail
- CIES оценивает шестерых футболистов в мире в € 200 млн и выше — но не Мбаппе
Хоккей
- ХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым
- «Металлург» дома победил «Спартак» и находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина
- Андрей Василевский обошёл Доминика Гашека по очкам среди вратарей НХЛ
Материалы по теме
Теннис
- Медведев: Синнер играет всё лучше и лучше, наш матч — большой вызов для меня
- Анна Калинская: топ-25 рейтинга WTA для меня не предел. Путь к вершине только начинается
Бокс/ММА
- «У меня получилось бы его перевести в партер». Сен-Пьер — о потенциальном бое с Хабибом
- Владимир Минеев встретится с Константином Глуховым по правилам кикбоксинга
Материалы по теме
Баскетбол
- Дончич назвал двух своих самых любимых игроков Евролиги за всё время
- Вембаньяма повторил достижение О'Нила по количеству блоков и перехватов
Биатлон
- Сборная Беларуси выиграла смешанную эстафету на ЧР-2024
- Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону
Материалы по теме
Авто
- AMuS: в «Ауди» поставили Сайнсу дедлайн по решению и договорились с Хюлькенбергом
- Сейвуд высказал предположение о том, кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе»
Фигурное катание
- Щербакова — о победе на Олимпиаде-2022: это такое опустошение и выгорание!
- Дикиджи: если буду усердно работать, то способен догнать Малинина
Комментарии