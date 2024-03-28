ХК ЦСКА расторг контракт с Федотовым, Дани Алвес устроил вечеринку. Главное к вечеру

ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, «Металлург» приблизился к выходу в полуфинал Кубка Гагарина, а Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 марта.

Футбол

В ЦСКА опровергли информацию о продлении контракта с главным тренером Федотовым

Вышедший из тюрьмы Алвес устроил вечеринку, продлившуюся до пяти часов утра — Daily Mail

CIES оценивает шестерых футболистов в мире в € 200 млн и выше — но не Мбаппе

Хоккей

ХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым

«Металлург» дома победил «Спартак» и находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

Андрей Василевский обошёл Доминика Гашека по очкам среди вратарей НХЛ

Теннис

Медведев: Синнер играет всё лучше и лучше, наш матч — большой вызов для меня

Анна Калинская: топ-25 рейтинга WTA для меня не предел. Путь к вершине только начинается

Бокс/ММА

Баскетбол

Дончич назвал двух своих самых любимых игроков Евролиги за всё время

Вембаньяма повторил достижение О'Нила по количеству блоков и перехватов

Биатлон

Сборная Беларуси выиграла смешанную эстафету на ЧР-2024

Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону

Авто

AMuS: в «Ауди» поставили Сайнсу дедлайн по решению и договорились с Хюлькенбергом

Сейвуд высказал предположение о том, кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Фигурное катание