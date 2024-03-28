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Иван Федотов расторжение ЦСКА, Дани Алвес вечеринка, Металлург — Спартак КХЛ, результат матча, счёт, голы

ХК ЦСКА расторг контракт с Федотовым, Дани Алвес устроил вечеринку. Главное к вечеру
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ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, «Металлург» приблизился к выходу в полуфинал Кубка Гагарина, а Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 марта.

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