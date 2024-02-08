Топ-новости спорта — 8 февраля. Главное сегодня
Продолжение саги Мбаппе, большое интервью Зелимхана Бакаева, четвёртое поражение хоккейного ЦСКА, жеребьёвка Лиги наций и новая карточка в футболе. «Чемпионат» собрал для вас главные новости из мира спорта за 8 февраля.
Футбол
- Президент Ла Лиги: с каждым днём вероятность перехода Мбаппе в «Реал» увеличивается на 2%.
- Агент Зелимхана Бакаева подробно рассказал об уходе полузащитника из «Спартака» в «Зенит».
- В футболе будет введена синяя карточка — The Telegraph.
- Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций — 2024/2025.
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Хоккей
- «Почему я? Почему сейчас?» Сергачёв эмоционально отреагировал на страшную травму.
- СДК КХЛ огласил решение по Холодилину, который травмировал Толчинского.
- СКА отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Барыса» по буллитам.
- Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА, нанеся армейцам четвёртое поражение подряд.
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Теннис
- Даниил Медведев прокомментировал участие в Кубке Лэйвера — 2024 в составе сборной Европы.
- Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв украинку Калинину.
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Бокс/ММА
- Дана Уайт сообщил, когда он планирует организовать бой Макгрегор — Чендлер.
Баскетбол
- Названы все участники конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд НБА.
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Биатлон
- Бьорндален: норвежские биатлонистки сохранили медаль для сборной в смешанной эстафете.
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Лыжи
- Юрий Бородавко оценил готовность Большунова к Спартакиаде сильнейших.
Авто
- Стали известны подробности переговоров между «Ред Булл» и Албоном.
Волейбол
- Россиянка Акимова сыграет в финале Кубка вызова.
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Фигурное катание
- Трусова выступит на пятом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию вместо Загитовой.
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