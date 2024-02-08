Топ-новости спорта — 8 февраля. Главное сегодня

Продолжение саги Мбаппе, большое интервью Зелимхана Бакаева, четвёртое поражение хоккейного ЦСКА, жеребьёвка Лиги наций и новая карточка в футболе. «Чемпионат» собрал для вас главные новости из мира спорта за 8 февраля.

Футбол

Хоккей

«Почему я? Почему сейчас?» Сергачёв эмоционально отреагировал на страшную травму.

СДК КХЛ огласил решение по Холодилину, который травмировал Толчинского.

СКА отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Барыса» по буллитам.

Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА, нанеся армейцам четвёртое поражение подряд.

Теннис

Даниил Медведев прокомментировал участие в Кубке Лэйвера — 2024 в составе сборной Европы.

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв украинку Калинину.

Бокс/ММА

Баскетбол

Названы все участники конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд НБА.

Биатлон

Бьорндален: норвежские биатлонистки сохранили медаль для сборной в смешанной эстафете.

Лыжи

Юрий Бородавко оценил готовность Большунова к Спартакиаде сильнейших.

Авто

Стали известны подробности переговоров между «Ред Булл» и Албоном.

Волейбол

Россиянка Акимова сыграет в финале Кубка вызова.

Фигурное катание

Трусова выступит на пятом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию вместо Загитовой.

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