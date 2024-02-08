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Новая карточка в футболе, Бакаев Спартак, Зенит, ХК ЦСКА, Лига наций футбол, Даниил Медведев Кубок Лэйвера

Топ-новости спорта — 8 февраля. Главное сегодня
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Продолжение саги Мбаппе, большое интервью Зелимхана Бакаева, четвёртое поражение хоккейного ЦСКА, жеребьёвка Лиги наций и новая карточка в футболе. «Чемпионат» собрал для вас главные новости из мира спорта за 8 февраля.

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