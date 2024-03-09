«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, СКА завершил серию с «Торпедо». Главное к вечеру

«Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, «Авангард» и СКА пробились во второй раунд Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 марта.
Футбол
«Зенит» обошёл «Краснодар» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ
«Рубин» проиграл «Пари НН» в домашнем матче 20-го тура РПЛ
«Динамо» уверенно обыграло «Ахмат» и сократило отставание от первого места до двух очков
Хоккей
«Авангард» дома крупно победил «Ладу» и выиграл серию плей-офф КХЛ со счётом 4-1
«Металлург» на домашнем льду обыграл «Амур» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2024
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2024, обыграв «Торпедо» в пятом матче серии
Теннис
Анастасия Потапова обыграла Мари Боузкову и вышла в 3-й раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Бокс/ММА
Борис Медведев «задушил» экс-бойца UFC Омаргаджиева в главном бою RCC Intro 31
Баскетбол
Ватутин: Единая лига выиграла от отстранения российских клубов в Евролиге
«Нижний Новгород» одержал победу над «Астаной» в Единой лиге
«Парма» дома вырвала победу у УНИКСа в матче Единой лиги
Лыжи
Одна из участниц скандального масс-старта на Спартакиаде в Сочи остаётся в больнице
Лыжница Фрида Карлссон выиграла марафон на этапе Кубка мира в Осло
Авто
Фиттипальди выиграл вторую гонку Формулы-2 в Саудовской Аравии, Антонелли – шестой
Волейбол
«Локомотив» переиграл «Енисей» в матче мужской Суперлиги
Фигурное катание
Стало известно, по какой причине Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове»
Алексей Ягудин победил на турнире шоу-программ «Русский вызов» второй год подряд
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