Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, СКА завершил серию с «Торпедо». Главное к вечеру

«Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, «Авангард» и СКА пробились во второй раунд Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 марта.

Футбол

«Зенит» обошёл «Краснодар» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ

«Рубин» проиграл «Пари НН» в домашнем матче 20-го тура РПЛ

«Динамо» уверенно обыграло «Ахмат» и сократило отставание от первого места до двух очков

Хоккей

«Авангард» дома крупно победил «Ладу» и выиграл серию плей-офф КХЛ со счётом 4-1

«Металлург» на домашнем льду обыграл «Амур» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2024

СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2024, обыграв «Торпедо» в пятом матче серии

Теннис

Анастасия Потапова обыграла Мари Боузкову и вышла в 3-й раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Бокс/ММА

Борис Медведев «задушил» экс-бойца UFC Омаргаджиева в главном бою RCC Intro 31

Баскетбол

Ватутин: Единая лига выиграла от отстранения российских клубов в Евролиге

«Нижний Новгород» одержал победу над «Астаной» в Единой лиге

«Парма» дома вырвала победу у УНИКСа в матче Единой лиги

Лыжи

Одна из участниц скандального масс-старта на Спартакиаде в Сочи остаётся в больнице

Лыжница Фрида Карлссон выиграла марафон на этапе Кубка мира в Осло

Авто

Фиттипальди выиграл вторую гонку Формулы-2 в Саудовской Аравии, Антонелли – шестой

Волейбол

«Локомотив» переиграл «Енисей» в матче мужской Суперлиги

Фигурное катание

Стало известно, по какой причине Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове»

Алексей Ягудин победил на турнире шоу-программ «Русский вызов» второй год подряд

Другие

Чемпионка Игр-1992 Чусовитина не смогла квалифицироваться на свою девятую Олимпиаду

Российский велогонщик Власов выиграл 7-й этап многодневки «Париж — Ницца»