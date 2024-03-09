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Зенит — на первом месте в РПЛ, Авангард и СКА — во втором раунде Кубка Гагарина

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, СКА завершил серию с «Торпедо». Главное к вечеру
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«Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, «Авангард» и СКА пробились во второй раунд Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 марта.

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