Воспоминания Тедеско о «Спартаке», Медведев идёт к защите титула. Главное к вечеру
Доменико Тедеско вспомнил период работы в «Спартаке», Александр Медведев высказался о судействе в матчах с участием команд из Санкт-Петербурга, а «Авангард» сократил счёт в серии с «Локомотивом». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 марта.
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