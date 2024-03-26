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Воспоминания Тедеско о «Спартаке», Медведев идёт к защите титула. Главное к вечеру

Воспоминания Тедеско о «Спартаке», Медведев идёт к защите титула. Главное к вечеру
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Доменико Тедеско вспомнил период работы в «Спартаке», Александр Медведев высказался о судействе в матчах с участием команд из Санкт-Петербурга, а «Авангард» сократил счёт в серии с «Локомотивом». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 марта.

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