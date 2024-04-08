«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, «Оренбург» разгромил «Рубин». Главное к вечеру

«Локомотив» впервые за 15 лет вышел в финал Кубка Гагарина, разгромив челябинский «Трактор», «Оренбург» со счётом 3:0 обыграл «Рубин» в домашнем матче РПЛ, а Карен Хачанов и Роман Сафиуллин успешно стартовали на «Мастерсе» в Монте-Карло. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 апреля.

Футбол

Хоккей

СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ;

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор»;

Панарин — в шаге от рекорда «Рейнджерс» по количеству четырёхочковых матчей за сезон;

Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, Панарин – третьей.

Теннис

Бокс/ММА

Гэтжи назвал самую большую разницу между Махачевым и Хабибом;

«Странно, что этого не замечают». Промоутер Фьюри назвал слабое место Усика.

Баскетбол

Стала известна первая пара плей-ин в НБА.

Биатлон

Светлана Слепцова назвала лучшего биатлониста в истории.

Лыжи

Вайцеховская предположила, что уход Терентьевых от Бородавко мог вызвать Большунов.

Другие

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет.

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