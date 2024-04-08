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«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, «Оренбург» разгромил «Рубин». Главное к вечеру

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, «Оренбург» разгромил «Рубин». Главное к вечеру
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«Локомотив» впервые за 15 лет вышел в финал Кубка Гагарина, разгромив челябинский «Трактор», «Оренбург» со счётом 3:0 обыграл «Рубин» в домашнем матче РПЛ, а Карен Хачанов и Роман Сафиуллин успешно стартовали на «Мастерсе» в Монте-Карло. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 апреля.

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  • СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ;
  • «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор»;
  • Панарин — в шаге от рекорда «Рейнджерс» по количеству четырёхочковых матчей за сезон;
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