«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, «Оренбург» разгромил «Рубин». Главное к вечеру
«Локомотив» впервые за 15 лет вышел в финал Кубка Гагарина, разгромив челябинский «Трактор», «Оренбург» со счётом 3:0 обыграл «Рубин» в домашнем матче РПЛ, а Карен Хачанов и Роман Сафиуллин успешно стартовали на «Мастерсе» в Монте-Карло. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 апреля.
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